”Luvuthan kuulostavat oikein hyviltä, nämä ovat hyviä uutisia”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Perussuomalaisten kannattajat ovat edelleen penseimpiä rokotusta kohtaan ja vähiten huolestuneita koronaviruksesta.

Suomalaisten halukkuus ottaa koronavirusrokote on kasvanut huomattavasti, selviää tuoreesta HS-gallupista.

Tammi–helmikuun vaihteessa tehdyn kyselyn mukaan 75 prosenttia eli kolme neljästä vastaajasta aikoo ottaa rokotteen tai on jo ottanut sen. Vastaajista 13 prosenttia ei aio ottaa rokotetta, ja 12 prosenttia ei vielä osaa sanoa.

Joulukuussa tehdyssä edellisessä HS-gallupin rokotekyselyssä 56 prosenttia suomalaisista oli valmis ottamaan koronavirusrokotteen. Runsas viidesosa eli 22 prosenttia suomalaisista ei sitä olisi ottanut. Yhtä moni eli 23 prosenttia ei vielä osannut sanoa.

”Luvuthan kuulostavat oikein hyviltä, nämä ovat hyviä uutisia”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tuoreesta HS-gallupista.

Nohynekin mukaan on luonnollista, että itselle kaukaisesta ja vieraasta asiasta mielipiteen muodostaminen on hankalaa.

”Mitä pidemmälle epidemia on edennyt ja mitä enemmän olemme saaneet tietoa koronatautiin sairastuneiden kokemuksista ja tietoa kuolleista, sitä helpompi ihmisten on muodostaa mielipiteensä.”

Joulukuun alussa ei ollut vielä varmuutta, milloin Suomi saisi ensimmäiset terveysviranomaisten hyväksymät rokotteet. Ensimmäiset rokotukset terveydenhuollon henkilökunnalle päästiin aloittamaan joulukuun lopussa viime vuonna.

Parhaillaan rokotetaan iäkkäimpiä suomalaisia. Heidän jälkeensä vuorossa ovat riskiryhmät, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Joulukuun alun jälkeen on myös selvinnyt, että virus on muuntunut paikoitellen aiempaa tarttuvammaksi, ja tätä virusmuunnosta on jo löytynyt Suomestakin.

Edellisessä ja myös tämänkertaisessa HS-gallupissa iäkkäät suhtautuvat rokotteen ottamiseen selvästi myönteisemmin kuin nuoret. Yli 70-vuotiaista 91 prosenttia aikoo ottaa rokotteen, alle 30-vuotiaista 67 prosenttia.

THL:n Nohynekin mielestä on luonnollista, että nuoremmat suhtautuvat rokotteeseen vanhempia ikäryhmiä enemmän epäröiden – onhan koronatauti iäkkäille usein vakavampi ja joskus kohtalokkaampi.

Ammattiryhmistä eläkeläiset, yrittäjät ja toimihenkilöt ovat vakuuttuneimpia siitä, että ottavat rokotteen sitten, kun se on heille mahdollista. Akateemisesti koulutetuista useampi aikoo tehdä niin kuin peruskoulutuksen saaneista ja ylemmästä keskiluokasta suurempi osa kuin työväenluokasta.

Kaikkien tutkittujen väestöryhmien enemmistö aikoo ottaa rokotteen.

HS-gallup vahvistaa jälleen, että puolueiden kannattajista perussuomalaiset suhtautuvat koronavirusrokotteeseen epäluuloisimmin. Tämä nousi esiin myös edellisessä HS-gallupissa.

Perussuomalaisista 56 prosenttia ottaisi rokotteen, 30 prosenttia sanoo varmasti jo nyt, että ei ottaisi. Melko iso määrä eli 15 prosenttia ei vielä osaa sanoa.

Muiden puolueiden kannattajista selvä enemmistö aikoo mennä rokotettavaksi.

Viimeksi myös vihreiden kannattajissa oli paljon epäröijiä, mutta tämänkertaisessa kyselyssä vihreistä 80 prosenttia ottaisi ja 11 prosenttia ei ottaisi rokotetta. Edellisessä kyselyssä 58 prosenttia suhtautui rokotteeseen myönteisesti ja 24 prosenttia ei halunnut ottaa sitä.

HS-gallupissa kysyttiin myös, miten paljon koronavirus huolestuttaa ihmisiä tällä hetkellä. Tälläkin kyselykerralla lähes kaikilla oli asiasta mielipide, mikä kertoo viruksen hallitsevan ihmisten ajatuksia. Enemmistö on koronaviruksesta huolissaan, 16 prosenttia paljon ja 54 prosenttia jonkin verran.

Viidenkymmenen vuoden ikä muodostaa tietynlaisen vedenjakajan. Sitä vanhemmista noin 80 prosenttia on paljon tai jonkin verran huolestunut koronaviruksesta. Nuoremmissa huolestuneita on noin 60 prosenttia.

Suurimpien puolueiden kannattajista koronavirus aiheuttaa tällä hetkellä eniten huolta kokoomuslaisissa, vasemmistoliittolaisissa sekä sosiaalidemokraateissa, joista yli 70 prosenttia on tilanteesta huolestuneita. Vähiten huolestuneita löytää perussuomalaisista, joista huolta tuntee 58 prosenttia.

Vastaajista 33 prosenttia uskoo koronavirusepidemian pahimman vaiheen olevan juuri nyt käsillä, kun 42 prosenttia arvelee sen olevan vasta edessä. Joka kymmenes uskoo, että pahimmasta on jo selvitty.

Useat Euroopan maat suunnittelevat koronarokotuspassia matkailun helpottamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti perjantaina, että myös se valmistelee sähköistä rokotustodistusta, jossa näkyisi tieto henkilön ottamasta koronarokotteesta.

Tiedot sähköisen rokotetodistuksen valmistelemisesta ovat herättäneet keskustelua siitä, voiko todistuksesta tulla matkaillessa ehto maahanpääsylle ja näin koronarokotteen ottamisesta tulla käytännössä pakollista.

Nohynek toivoo, että näin ei kävisi.

”Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele, että rokotustodistuksesta tulisi maahantulon edellytys, koska se edelleen lisäisi eriarvoisuutta, jota jo nyt on riittämiin rokotteiden saatavuudessa rikkaiden ja köyhien maiden välillä.”

”Lisäksi rokotusten osalta olisi hyvä muistaa, että suojatehon kypsymisessä kestää rokotteen saamisen jälkeen aikansa. Esimerkiksi Israelissa on jo huomattu, että rokottamisen myötä myös tartuntatapausten määrä kasvoi ensimmäisten päivien kuluessa rokottamisesta. Rokotteesta voi siis syntyä ihmisille erheellinen turvallisuuden tunne.”

Rokotehalukkuutta mittaavissa kyselyissä on erilaisilla kysymyksenasetteluilla saatu hieman erilaisia tuloksia. Esimerkiksi Ylen teettämässä tutkimuksessa tammikuun lopussa todettiin, että koronarokotteen ottaisi varmasti tai todennäköisesti 86 prosenttia.

Ylen tutkimuksessa haastateltu sai valita asteikolta omaa mielipidettään parhaiten vastaavan vaihtoehdon. Tutkimuksessa 56 prosenttia kertoi joko ottavansa rokotteen varmasti tai saaneensa sen jo. Haastatelluista 30 prosenttia kertoi todennäköisesti ottavansa rokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joulukuun alun kyselyssä 64 prosenttia suomalaisista sanoi ottavansa rokotteen, jos se tulee saataville ja sitä suositellaan.