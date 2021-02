Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan keskusta on valmis tarkastelemaan inkluusiota kriittisesti: ”Emme halua takaisin menneeseen, mutta nyt tarvitaan kuitenkin uusia ratkaisuja.”

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) mainitsi kuntavaalistartin linjapuheessaan lauantaina, että myös erityistä tukea tarvitsevien lasten opettaminen samassa ryhmässä kaikkien muiden kanssa on kaunis ajatus, mutta käytännössä sen toteutus on epäonnistunut.

Saarikon mukaan suomalaiset koulut ovat kaikkien ylpeys, mutta opiskelurauhasta tulee opettajilta paljon palautetta.

”Inkluusio, eli kaikkien lasten opettaminen samassa ryhmässä, on kaunis ajatus. Mutta kun resursseja ei ole lisätty riittävästi, käytännön toteutus on epäonnistunut. Opetus kärsii, oppilaat kärsivät”, Saarikko sanoi ja lupasi keskustan olevan valmis tarkastelemaan inkluusion ajatusta kriittisesti.

Haluaako keskusta nyt tarkkailuluokat takaisin, Annika Saarikko?

”Emme halua takaisin menneeseen, mutta nyt tarvitaan kuitenkin uusia ratkaisuja. Pienten lasten koulu on yksi keino toteuttaa inkluusiota toimivalla tavalla, jossa kouluun tuodaan vahva tuki perheille ja lapsille”, Saarikko viestitti HS:lle maanantaina.

Pienten lasten koulu tarkoittaa esiopetuksen ja kahden ensimmäisen luokan kokonaisuutta.

”Kannatan kyllä ajatusta yhteisen opetuksen järjestämisestä, mutta nyt erityisluokkia on lähdetty purkamaan ilman riittävää panostusta koulunkäyntiavustajiin ja oppilaiden yksilölliseen tukeen. Se vaikuttaa opettajien jaksamiseen ja oppimistuloksiin. Tilanteen äärelle pitää pysähtyä huolella”, Saarikko sanoo.

Vaatimus inkluusion kriittisestä tarkastelusta ei ole vain keskustan.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) sanoo, että tuskin kukaan on esittämässä, että inkluusiosta kokonaan luovuttaisiin: ”Totta kuitenkin on, että monessa kunnassa on tehty säästötoimia, joilla on vähennetty pienryhmiä. Siitä itsekin olen huolissani.”

Hallitusohjelmaankin on kirjattu, että erityisopetuslainsäädännön ja siihen sisältyvän inkluusion toimivuutta on määrä tarkastella. Samoin ohjelma lupaa selvittää rahoituksen riittävyyttä oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen kannalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös perustanut Oikeus oppia -ohjelman ja työryhmän, jonka päämäärä on lisätä koulutuksen tasa-arvoa mutta myös määritellä erityisopetuksen ja inkluusion pelisäännöt.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on jo vuosia valittanut, ettei erityisopetuksen uusi kolmiportaisen tuen järjestelmä toimi, vaan se on lähinnä lisännyt byrokratiaa. OAJ:n mukaan kunnat ovat myös säästösyistä vähentäneet erityisoppilaiden pienryhmiä.

”On laaja yhteisymmärrys siitä, ettei luokissa ole riittävästi käsipareja antamaan lisäohjausta oppilaille, jotka eivät pärjää isossa ryhmässä. Silloin työrauha kärsii. Emme vaadi inkluusion lopettamista, mutta vaadimme lisää erityisoppilaiden pienryhmiä, joita on säästöjen takia lopetettu useissa kunnissa”, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

”Kuulosti aikoinaan hyvältä, että kaikkia opetettaisiin lähikoulussa inkluusioperiaatteella, mutta kun laman myötä rahat lähtivät, niin eihän se toimi”, Luukkainen sanoo ja suosittaa, että nyt pitäisi ”ottaa joku askel taaksepäin liian idealistisesta näkemyksestä”.

Erityisopetuksen tilasta on ollut entistä hankalampi saada kokonaiskuvaa 2010-luvun alun jälkeen, jolloin sen rahoitus, määrittely ja tilastointi muuttuivat.

Muutosten taustalla oli se, että erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä nousi jatkuvasti. Lisäksi osuus vaihteli tuntuvasti kunnittain.

Vuosina 2000–2010 erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden määrä kasvoi noin 60 prosenttia.

Kunnat saivat korotettua valtionosuutta erityisopetukseen siirretyistä oppilaista, mutta korotettu tuki poistui ja samalla poistui taloudellinen kannustin siirtää oppilaita erityisopetukseen.

Tavoitteena oli antaa oppilaalle tukea varhaisemmassa vaiheessa ja osa-aikaisesti eli yleisopetuksen yhteydessä. Tuki jaettiin kolmiportaiseksi: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Tilastokeskuksen mukaan peruskoulun oppilaista noin viidennes sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2019.

Tehostettua tukea sai 65 200 oppilasta eli 11,6 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 48 200 eli 8,5 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tuo 8,5 prosentin osuus vastaa kutakuinkin vanhaa erityisopetukseen siirrettyjen joukkoa vuonna 2009.

Erityiskouluja alettiin lakkauttaa jo ennen erityisopetusuudistusta, ja vain alle seitsemän prosenttia erityistä tukea saaneista oli tuoreimman tilaston mukaan kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä.

Muun kuin erityiskoulun erityisryhmässä kokonaan opetuksensa saavien osuus oli 27 prosenttia.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 34 prosenttia sai opetuksensa tyystin erityisryhmässä ja 23 prosenttia kokonaan yleisopetuksen ryhmässä vuonna 2019.

Loput 44 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

”Opettajien huolta ja murhetta on varmasti lisännyt juuri se, että osa erityisoppilaista seikkailee edes takaisin ja osa-aikaisesti yleisopetuksen ja pienryhmän väliä”, arvioi erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen Helsingin yliopistosta.

”Kyllähän pienryhmiäkin vielä kouluissa on, eikä niitä kukaan kiellä perustamasta. Mutta kunnilla on päätösvalta järjestää erityisopetus ja opetuksen tuki, ja kuntien välillä on siinä eroa, joten pelisääntöjen selkiyttäminen on tarpeen”, Jahnukainen sanoo.

Jahnukaisen mukaan tietoakin on nyt erityisopetuksesta hankalaa saada, sillä enää ei tilastoida edes sitä, millä perusteella erityisopetuspäätös on tehty.

Parhaillaan on tekeillä tutkimus, miten erityisoppilaiden oppimistulokset eroavat toisistaan inkluusiossa eli yleisopetuksen yhteydessä ja pienryhmässä.