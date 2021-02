Maskiton Turtiainen käytti alatyylistä kieltä ja arvosteli maskien käyttöä: ”Heitetään se kiinalainen maski naamalta.”

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) joutui huomauttamaan kansanedustaja Ano Turtiaista arvokkaasta käytöksestä sen jälkeen, kun tämä oli pitänyt eduskunnan täysistunnossa puheenvuoronsa ohjeiden vastaisesti ilman maskia salissa ja arvostellut niin hallitusta kuin oppositiotakin kovasanaisesti.

”Kun tuhlaava vasen on päättämässä asioistamme ja härskisti käyttää epävakaata tilannetta edukseen, on samaan aikaan täysin käsittämätöntä, kuinka munattomaksi oppositio on osoittautunut”, hän sanoi muun muassa.

Turtiainen arvosteli myös maskien käyttöä.

”Median painostamana te jopa peitätte kasvonne kiinalaisten valmistamilla vasemmiston poliittisilla tunnuksilla”, hän sanoi.

”Nyt on aika alkaa rohkeaksi — heitetään se kiinalainen maski naamalta ja aletaan edustamaan kansaa.”

Vehviläinen huomautti Turtiaiselle, että eduskunnassa on puhuttava asiallisesti ja kohteliaasti.

Turtiaisen jälkeen puhunut Sdp:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman kommentoi tämän puheita sanomalla, että varmasti jokainen tuntee jonkun joka on koronataudin riskiryhmässä.

”Se, että me pidämme maskia, on huolehtimista meidän kaikkien läheisten terveydestä. Uskon, että tämän viestin tämä koko sali haluaa lähes yksimielisesti välittää.”

