Politiikka | Lainsäädäntö

Oikeus­ministeriö asetti työryhmän julkisuus­lain uudistamiseksi

Julkisuuslaki on yli 20 vuotta vanha. Ministeriön mukaan on tullut ilmi, että osa säännöksistä on vaikeasti sovellettavia.

Työryhmän puheenjohtaja on emeritusprofessori Olli Mäenpää.­