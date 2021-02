Euroopan unionin jättimäinen elpymispaketti on kriittisessä vaiheessa eri jäsenmaiden päätöksenteossa. Vasta kuusi EU-maata on hyväksynyt niin kutsutun omien varojen päätöksen, jonka perusteella komissio voi ottaa satojen miljardien lainan.

Suomessa 750 miljardin elpymispaketti pääsee jälleen keskiviikkona kansanedustajien ruodittavaksi, kun eduskunta käy lähetekeskustelun omien varojen päätöstä koskevasta hallituksen esityksestä.

Kyse on yhdestä kevään kiivaimmin väitellyistä politiikan teemoista, sillä oppositiossa erityisesti perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat pakettia siinä missä hallitus on korostanut sen hyötyjä Suomelle.

Mistä eduskunnassa nyt päätetään ja miten asia etenee Euroopassa? HS vastaa keskeisiin kysymyksiin paketista.

Mistä eduskunta­käsittelyssä on kysymys?

Eduskunta on käsitellyt elpymisvälinettä jo laajasti aiemmin. Se otti ensin kantaa asiaan ennen varsinaisia neuvotteluja. Se on myös muun muassa käsitellyt ennalta erikseen omien varojen päätöstä.

Nyt kyseessä on neuvottelutuloksen lopullinen siunaaminen.

Kansanedustajien pöydällä olevassa omien varojen päätöksessä määritellään muun muassa Suomen jäsenmaksut vuosien 2021–2027 budjettikaudelle ja enimmäismaksut elpymispaketista.

Vastaava budjettipäätös tehdään jokaisen EU-budjettikauden yhteydessä. Nyt samassa päätöksessä allekirjoitetaan kuitenkin myös se, että EU:n komissiolla on valtuudet hankkia rahoitusmarkkinoilta lainaa enintään 750 miljardia euroa elvytystoimia varten.

390 miljardia euroa annetaan avustuksina ja 360 miljardia euroa lainoina.

Millaisia huolia eduskunnalla on ollut pakettiin liittyen?

Eduskunta­käsittelyssä kiinnostavaa on ennen muuta perustus­laki­valiokunnan kanta.

Jos valiokunta katsoisi, että hätärahoitukseen osallistuminen tarkoittaa Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa EU:lle, pitäisi paketti hyväksyä suuressa salissa kahden kolmasosan enemmistöllä. Tällöin hallituksen pitäisi yrittää haalia ääniä oppositiosta, jossa erityisesti perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat kriittisiä.

EU-myönteisen kokoomuksen kanta on ollut epäselvempi. Sekään ei ole toistaiseksi siunannut hallituksen neuvottelemaa ratkaisua.

Perustuslaki­valiokunta otti kesällä hyvin kriittisen kannan. Se kiinnitti tuolloin huomiota ennen muuta EU:n perussopimuksen artiklaan 310, jonka mukaan unionin tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Huolena oli, että velanotto ehdotetulla tavalla voisi olla perussopimuksen vastaista.

Lisäksi perustuslaki­valiokunta katsoi, että komission ehdotus saattaisi olla osin ristiriidassa perussopimuksen artiklan 125 kanssa. Sen mukaan EU tai yksittäinen jäsenvaltio ei saa ottaa vastakseen toisen valtion taloudellisia sitoumuksia.

Myöhemmin kesällä valiokunta viestitti, että huolet olivat lievittyneet EU:n neuvoston oikeuspalvelun lausunnon johdosta. Se ei kuitenkaan muuttanut kantaansa virallisesti. Nyt valiokunta pääsee käymään asiaa läpi vielä kerran.

Odotuksena on, että perustuslaki­valiokunta saisi lausuntonsa valmiiksi maaliskuussa tai huhtikuussa. Varsinaisen mietinnön asiassa antaa valtiovarain­valiokunta.

Eduskunta käsittelee elpymispakettia pian myös välikysymyksen kautta. Perussuomalaiset on jättämässä välikysymyksensä aiheesta mahdollisesti keskiviikkona.

Paljonko Suomi on saamassa elpymispaketista?

Suomen lopullinen saamisten määrä EU:n elpymispaketista selviää vasta kesällä 2022. Summa saattaa yhä pienentyä tai kasvaa ennen kaikkea tämän vuoden talouskehityksestä riippuen.

Komission alustavan arvion mukaan Suomen piti saada 3,2 miljardia euroa avustuksia, mutta tuoreen arvion mukaan tulossa olisi puoli miljardia euroa vähemmän. Suomen arvioitu maksuosuus elpymispaketista on pysynyt ennallaan noin 6,6 miljardissa eurossa. Suomi on siis nettomaksaja.

Summan pieneneminen on herättänyt kovaa arvostelua oppositiossa. Perussuomalaiset on syyttänyt jopa, että hallitus on johtanut eduskuntaa harhaan.

Hallitus on puolestaan vastannut, että saatavat pienenevät, koska Suomen talous ei ole kärsinyt koronaviruksesta ennakoidusti. Elpymispaketin tarkoituksena on auttaa erityisesti niitä maita, jota ovat kärsineet koronaviruksesta eniten.

Yksi Suomen neuvottelutavoitteista oli sitoa rahoitus nimenomaan siihen, miten koronavirus vaikuttaa eri maiden talouksiin. Pääministeri Sanna Marin (sd) on muistuttanut myös, että oppositio toivoi koronaviruksen talousvaikutuksista vielä vahvempaa jakoperustetta. Tällöin Suomen saatavat olisivat vieläkin pienemmät.

Hallitus on muistuttanut myös, että rahat maksetaan 30 vuoden aikana vuoteen 2058 mennessä, jolloin vuotuinen summa ei ole valtaisa.

Mihin rahat käytetään Suomessa?

Rahojen käyttökohteista tiedetään toistaiseksi vain suuret linjat. Eduskunnan valtiovarain­valiokunta käsittelee paraikaa hallituksen selontekoa, jossa linjataan periaatteista, joilla varoja käytettäisiin Suomessa. Valiokunnan on määrä saada mietintönsä niin sanotusta kestävän kasvun ohjelmasta valmiiksi tällä viikolla.

Vähintään puolet varoista on määrä kohdistaa vihreään siirtymään, eli käytännössä ilmastonmuutoksen torjumiseen. Osuus on enemmän kuin EU:n komission linjaus, jonka mukaan noin 37 prosenttia elpymisrahastosta pitää käyttää ilmastotoimien rahoittamiseen. Painoa annetaan Suomessa erityisesti puhtaalle energiantuotannolle.

Lisäksi rahaa annetaan muun muassa koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin, Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen ja infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistamiseen.

Hallituksen oli tarkoitus antaa tarkempi alustava suunnitelma rahojen käytöstä EU:n komissiolle helmikuussa, mutta aikataulu on viivästynyt. Nyt se on määrä jättää 15. maaliskuuta.

Lue lisää:Matti Vanhanen kertoo, mihin Suomi aikoo jakaa EU:n elpymismiljardeja: ”Maakunnissa ei ole oltu tyytyväisiä siitä”

Missä aikataulussa rahoitusta jaetaan?

Rahankäytön kansalliset suunnitelmat pitää lähettää komissiolle huhtikuun loppuun mennessä. Komission mukaan 18 maata on jo lähettänyt alustavat linjaukset, kuusi on käynyt keskusteluja ja kolmelta suunnitelmia vielä odotetaan.

Suomi kuuluu HS:n käsityksen mukaan ensimmäiseen joukkoon. Alustavat tiedot on toimitettu, mutta komissio odottaa Suomelta priorisointia.

Rahojen jakaminen onnistuu vasta, kun jäsenmaat ovat hyväksyneet omien varojen päätökset ja kun kansalliset suunnitelmat on hyväksytty. Toiveena on, että rahoitusta saataisiin liikkeelle kesäkuun loppuun mennessä. Komission mukaan 70 prosenttia rahoituksesta pitäisi olla päätettynä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Millä perusteella rahaa jaetaan?

Pääpainon rahoituksessa on oltava vihreän kasvun, työllisyyden ja digitalisaation projekteissa. Maiden on huomioitava komissiolta saamansa maakohtaiset suositukset.

Komissiolähteiden mukaan jäsenmaiden kansallisissa suunnitelmissa on vielä työtä tehtävänä. Osa suunnitelmista ei vielä täytä 37 prosentin vihreän kasvun tavoitetta. Lisäksi elpymispaketin rahankäyttö ei saa ylipäätään uhata esimerkiksi EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitetta.

Komissio on tehnyt jäsenmaille laajat ohjeistukset kansallisia suunnitelmia varten. Suunnitelmiin toivotaan esimerkiksi jäsenmaiden yhteisiä projekteja, kuten raideliikenteen kehittämishankkeita. Myös hyvää hallintoa ja paketin rahankäytön valvontaa halutaan rahoittaa.

Jäsenmaiden on pystyttävä antamaan jokaisesta ehdotuksestaan tavoitteet ja aikataulu. Komissio jakaa rahoja vasta, kun tietyt etapit eri projekteissa on saatu päätökseen luvatun mukaisesti.

Mitä muiden maiden elpymis­suunnitelmista tiedetään?

Yksi paketin suurimmista hyötyjistä on Italia, joka saa noin 209 miljardin euron potin. Siitä avustusta on 81 miljardia, lainoja 127 miljardia euroa ja lisäaluerahoitusta 20 miljardia.

Italia ajautui suunnitelmansa käsittelyssä hallituskriisiin, ja pääministeri Giuseppe Conte joutui eroamaan. On vielä epävarmaa, mitä suunnitelmalle tapahtuu.

Conten suunnitelmassa Italia painotti naisten ja nuorten työllistymistä sekä etelän tukemista. Suunnitelmassa oli nopeita raideyhteyksiä, lastenhoitopalveluiden parantamista, aurinkoenergiaprojekteja ja julkisen hallinnon sekä oikeusistuimien tehostamista digitalisaation avulla.

Conten mukaan Italia käyttää elpymisrahoitusta taloudellisen vastustuskyvyn parantamiseen.

”Erityisesti Italialle kyse on pandemiasta toipumisen lisäksi sivun kääntämisestä menneeseen”, Conte kirjoitti.

Myös Viron hallitus vaihtui juuri elpymissuunnitelmaa laadittaessa. Entinen pääministeri Jüri Ratas halusi suunnitelmiin kaksi isoa sairaalan peruskorjausta Tallinnassa ja Narvassa. Suunnitelmiin kuului myös ambulanssihelikopterien rahoittaminen.