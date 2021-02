Tutkimusjohtaja: ”Sanna Marinille ja Sauli Niinistölle nyt mitatut luvut ovat edelleen poliitikoille poikkeuksellisen korkeita.”

Suomalaiset ovat yhä varsin tyytyväisiä sekä pääministerin että presidentin toimintaan koronavirukseen liittyvissä asioissa, joskin viime kevään luvuista erittäin tyytyväisten kansalaisten osuus on vähentynyt.

HS:n tuoreen kyselyn mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd) toiminta herättää tyytyväisyyttä 66 prosentissa ja presidentti Sauli Niinistön 75 prosentissa vastaajista.

Koronaepidemian alussa viime maaliskuussa Mariniin erittäin tyytyväisiä oli 39 prosenttia, mutta osuus on tasaisesti vähentynyt. Uusimman mittauksen mukaan erittäin tyytyväisiä on nyt 21 prosenttia.

Kansalaisten näkemyksiä pääministerin ja presidentin työstä ja muista ajankohtaisaiheista kysyttiin tammi–helmikuun vaihteessa. Aiemmin on kerrottu esimerkiksi suhtautumisesta koronarokotuksiin.

Pääministeri Marinin toimiin koronaviruksen vastaisessa taistelussa on kyselyn mukaan melko tyytyväisiä 45 prosenttia. Niinistön toimintaan erittäin tyytyväisiä on nyt 31 prosenttia, ja 44 prosenttia on häneen melko tyytyväinen.

Vajaa kolmannes on tyytymätön Mariniin.

Verrattuna viime vuoden maaliskuuhun, kun koronavirusepidemian ensimmäinen aalto löi Suomen yli, tyytyväisyys niin pääministerin kuin presidentinkin toimiin on heikentynyt.

Mariniin erittäin tyytyväisten osuus on vähentynyt jonkin verran enemmän kuin Niinistön.

”Tyytyväisyys kumpaankin on säilynyt varsin vahvana, vaikka koronaviruksen ympärillä käytävä keskustelu on ollut välillä viruksen torjumisen sijasta huomattavan talousvoittoista”, arvioi tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantar TNS:stä.

”Tautitilanteen ei myöskään voi sanoa etenkään virusmuunnosten rantautumisen jälkeen helpottuneen. Lisäksi on hyvä muistaa, että Suomessa on eletty kohta vuosi poikkeusoloissa.”

Tätä taustaa vasten Nurmela pitää Marinille ja Niinistölle mitattuja lukuja yhä poliitikoille poikkeuksellisen korkeina.

Pääministeri saa odotetusti eniten tunnustusta omiltaan. Sosiaalidemokraateista yli puolet eli 53 prosenttia kertoi olevansa häneen erittäin tyytyväinen. Hallituskumppaneiden kannattajista eli vasemmistoliittolaisista näin ajattelee 42 ja vihreistä 41 prosenttia.

Puolueista opposition perussuomalaisten ja ammattiryhmistä yrittäjien enemmistöt suhtautuvat kielteisesti Mariniin.

Perussuomalaisista 29 prosenttia ei ole Mariniin kovin ja 46 prosenttia lainkaan tyytyväinen. Yrittäjillä vastaavat osuudet ovat 36 ja 19 prosenttia.

Oppositiopuolue kokoomuksen kannattajat suhtautuminen Mariniin jakaa kahteen leiriin. Heidän enemmistönsä eli 55 prosenttia on vähintään melko tyytyväinen hänen toimintaansa, kun 44 prosenttia kertoo päinvastaisesta.

Myös Niinistön toimintaa arvostetaan läpi koko yhteiskunnan. Eniten hän saa kehuja kokoomuslaisilta, joista 93 prosenttia kertoi olevansa häneen vähintään melko tyytyväinen.

Keskustalaisista 84 prosenttia totesi saman, sosiaalidemokraateistakin 76 prosenttia. Vihreistä 72 prosenttia on tyytyväinen Niinistön toimintaan.