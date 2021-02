Mietintöön jätettiin kaksi vastalausetta, yksi perussuomalaisilta ja toinen kokoomukselta ja kristillisdemokraateilta yhdessä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta puoltaa hallituksen selontekoa niin sanotusta kestävän kasvun ohjelmasta eli siitä, miten EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista saatavia varoja käytetään Suomessa.

Valiokunta sai mietintönsä valmiiksi torstaina.

Se katsoo, että ohjelman painopisteet ovat perusteltuja. Samalla valiokunta kuitenkin toteaa, että koska hankkeiden välillä ei ole vielä tehty priorisointia ja toimenpiteitä on paljon, niiden muodostamaa kokonaisuutta on vaikea hahmottaa.

Valtiovarainvaliokunta edellyttää, että investointikohteiden valinnassa painotetaan toimien vaikuttavuutta ja vipuvaikutusta sekä kustannustehokkuutta Suomen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistaen.

”Selonteko antaa kuvan hyvin hajalleen levitettävästä eri sektorien hankekokoelmasta. Siinä tarvitaan valikointia vaikuttavuuden takia, ja siihen suuntaan käsittääkseni ministeriryhmäkin on sitä työtään suuntaamassa”, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd).

Valiokunta korostaa mietinnössään myös osaamisen sekä tutkimus- ja kehityspanostusten vahvaa huomioon ottamista sekä toimien seurantaa kansallisesti ja EU-tasolla.

EU:n elpymisvälineen kautta jäsenmaille kanavoidaan 750 miljardin euron rahoitus, josta avustuksia on 390 miljardia euroa ja lainamuotoista tukea 360 miljardia euroa.

Euroopan komissio arvioi kansalliset suunnitelmat varojen käytöstä. Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että EU-neuvosto eli muut EU-maat hyväksyvät suunnitelmat.

Kestävän kasvun ohjelmassa linjataan ainoastaan pääperiaatteet varojen käytöstä Suomessa. Tarkoista käyttökohteista on vasta vähän tietoa.

Hallituksen oli tarkoitus antaa tarkempi alustava suunnitelma rahojen käytöstä EU:n komissiolle helmikuussa, mutta aikataulu on viivästynyt. Nyt suunnitelma on määrä jättää 15. maaliskuuta.

Selonteon mukaan vähintään puolet varoista on määrä kohdistaa vihreään siirtymään eli käytännössä ilmastonmuutoksen torjumiseen. Osuus on enemmän kuin EU:n komission linjaus, jonka mukaan noin 37 prosenttia elpymisrahastosta pitää käyttää ilmastotoimien rahoittamiseen. Painoa annetaan Suomessa erityisesti puhtaalle energiantuotannolle.

Lisäksi rahaa annetaan muun muassa koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin, Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen sekä infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistamiseen.

Suomessa keskustelua on käyty viime aikoina siitä, että Suomen saatavat paketista ovat pienentymässä ennakoituun nähden.

Selonteossa summat on kirjattu komission aiemman ja suuremman arvion mukaan, minkä valtiovarainvaliokunta panee merkille. Suomen saannoksi arvioidaan 3,1 miljardia euroa, kun se komission viimeisen arvion mukaan on noin 2,7 miljardia euroa. Suomen arvioitu maksuosuus on noin 6,6 miljardia euroa.

Saannot ovat pienentyneet ennakoidusta, koska Suomen talous ei ole kärsinyt koronaviruksesta ennakoidusti. Osa saatavista määräytyy juuri talouden kokeman iskun perusteella.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että Suomi on euromääräisesti elvytyspaketin nettomaksaja eikä paketti ole siten Suomen kannalta ”paras mahdollinen ratkaisu”.

”Valiokunnan mielestä vaikutuksia ei voida kuitenkaan arvioida pelkästään maksuosuuden kautta, vaan olennaista on, miten tehokkaasti rahoitus käytetään ja kuinka hyvin Suomi onnistuu uuden kasvun ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien luomisessa”, se viestittää.

”Myös EU-maiden yhtäaikainen elvytys lisää kasvun edellytyksiä kaikissa jäsenmaissa, ja Suomen taloudelle saattaa muodostua merkittävä vaikutus toisten valtioiden elpymisen kautta.”

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, yksi yhteinen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajilta ja toinen perussuomalaisten edustajilta.

Perussuomalaiset vaatii, että hallitus laatisi uuden kestävän kasvun ohjelman, jossa luovutaan ”ylimitoitetusta ilmasto-ohjelmasta” sekä panostetaan muun muassa Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn tukemiseen ja työllisyyden kohentamiseen.

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajat toteavat, että ohjelman keinovalikoima on liian lavea eivätkä toimenpiteet ole yhteensopivia asetettujen tavoitteiden kanssa.

”Tällä hetkellä on myös epäselvää, mikä Suomen saanto elpymisrahastosta tulee lopulta olemaan, jolloin tässä esitetyt suunnitelmat voivat ratkaisevasti muuttua. Emme siksi tue hallituksen suunnitelmaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi”, vastalauseessa kirjoitetaan.

Kaikkien EU-maiden tulee lähettää elpymisrahoituksen käytön kansalliset suunnitelmansa komissiolle huhtikuun loppuun mennessä.

Toiveena komissiossa on, että rahoitusta saataisiin liikkeelle kesäkuun loppuun mennessä. Komission mukaan 70 prosenttia rahoituksesta pitäisi olla päätettynä vuoden 2022 loppuun mennessä.