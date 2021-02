Suomen tuottavuus on ”10 vuotta jäljessä Ruotsista ja 15 vuotta Tanskasta” – ministeriö perustelee jyrkkää arviotaan Suomen talouskasvusta

”Onko Suomi enää Pohjoismaa?” valtiovarainministeriö kysyi raportissaan. Ministeriö kertoi perjantaina lisäperusteluita keskustelua herättäneelle näkemykselleen.

Valtiovarainministeriö (VM) jatkaa perjantaina julkaisemassaan blogi-kirjoituksessa keskustelua Suomen talouden kehityksestä suhteessa muihin Pohjoismaihin.

Teema on herättänyt laajaa ja osin kriittistäkin keskustelua sen jälkeen, kun ministeriö julkaisi maanantaina raportin, jossa se tarkastelee Suomen talouskasvun edellytyksiä verrattuna muihin Pohjoismaihin. Ministeriö kysyi raportissaan, onko Suomi enää Pohjoismaa.

HS kirjoitti VM:n raportista laajasti torstaina. Kirjoituksessa analysoitiin ministeriön raportin lukuja ja katsottiin, että johtopäätökset ovat raportissa käytettyihin lukuihin ja ennusteisiin nähden osin jyrkkiä.

Ministeriö viittaa perjantain blogissaan muun muassa keskusteluun tuottavuuden kasvusta ja EU:n ikääntymistyöryhmän (AWG) skenaarioon. Sen mukaan tuottavuuden kasvu vuosina 2019–2030 olisi Suomessa keskimäärin 1,2 prosenttia, Tanskassa 1,5 prosenttia ja Ruotsissa 0,9 prosenttia.

”Tästä on syntynyt epäilty, ettei Suomen tuottavuuden tai bruttokansantuotteen taso laahaisi esimerkiksi Ruotsin perässä”, se kirjoittaa.

Se jatkaa, ettei pelkkä kasvuprosenttien tarkastelu vielä riitä sen arvioimiseen, kasvaako tai pieneneekö maiden välinen ero ja onko Suomi siis jäämässä pysyväisluontoisesti jälkeen muista Pohjoismaista.

”Kuilun umpeen kurominen edellyttää, että maan, jonka bruttokansantuote on lähtötilanteessa verrokkia matalampi, täytyy kasvaa selvästi verrokkia nopeammin.”

Ministeriö ottaa esiin muun muassa talouden tulonmuodostuskyvyn. Sen mukaan vuonna 2019 yksi tehty työtunti tuotti Suomessa kansantalouteen noin 62 ostovoimakorjattua dollaria, Ruotsissa vastaavasti noin 70 ja Tanskassa noin 75.

Ikääntymisraportin skenaarion mukaan vuonna 2030 työtunti tuottaa Suomessa puolestaan noin 71 dollaria, Ruotsissa noin 77 ja Tanskassa noin 87.

”Nopeampi tuottavuuden kasvu siis hieman kaventaa railoa suhteessa Ruotsiin. Kuilu Tanskaan kuitenkin levenee. Tuottavuutemme on siis noin 10 vuotta Ruotsia ja 15 vuotta Tanskaa jäljessä”, ministeriön virkamiehet kirjoittavat.

Ero muihin Pohjoismaihin on vastaava, kun katsotaan bruttokansantuotetta henkeä kohden, kirjoituksessa kerrotaan.

Ministeriö kirjoittaa myös muun muassa työllisyyskehityksestä.

Se toteaa, että Suomessa 15–64-vuotiaiden työllisyysaste on noussut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, mikä on kaventanut eroa muihin Pohjoismaihin. Suomen työllisyysaste on kuitenkin edelleen matalampi kuin muissa Pohjoismaissa.

Ministeriö korostaa, että hyvinvointivaltion ylläpitäminen edellyttää korkeaa työllisyyttä ja tuottavuutta ja että muissa Pohjoismaissa hyvinvointivaltion rahoitus on kestävämmällä pohjalla kuin Suomessa.

”Vertailuun on tuotu mukaan Espanja ja Italia osoittamaan, että Suomen työmarkkinoilla menee oikeastaan ihan hyvin. Jos haluamme turvata hyvinvointivaltion lupauksen, meidän pitää tähdätä työllisyyden ja tuottavuuden eturintamaan”, ministeriön edustajat kirjoittavat.