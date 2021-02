Hallitus ei aio nostaa polttoaineveroa, mutta uusiutuvan polttoaineen osuuden kasvattaminen nostaa polttoaineen hintaa. Samaan suuntaan vaikuttaa liikenteen päästökauppa, jota Harakan mukaan valmistellaan jo.

Nykyinen hallitus ei aio nostaa polttoaineveroa enää tällä hallituskaudella. Silti hallituksen tulevat päätökset liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä nostavat lähitulevaisuudessa fossiilisten polttoaineiden eli bensiinin ja dieselin hintaa.

Paljonko hinta nousee? Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan ”jossain kohtuullisessa määrässä”.

Merkittävin osa hinnannoususta johtuu siitä, että jo aiemmin tehtyjen päätösten takia biopolttoaineiden osuus kulutuksesta kasvaa, ja ne ovat kalliimpia kuin fossiiliset. Suomessa on käytössä jakeluvelvoite, joka määrittää, kuinka suuren osuuden myydystä polttoaineesta täytyy olla uusiutuvista raaka-aineista tehtyä.

Jakeluvelvoite nousee jo aiemmin tehtyjen päätösten takia 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä, ja hallitus tutkii mahdollisuutta nostaa sitä ensin 34 prosenttiin ja sitten 40 prosenttiin.

Maailman mittakaavassa tämä on paljon, mutta sille on selitys. Suomessa on kotimaisia biopolttoaineiden valmistajia, ja jakeluvelvoitetta nostamalla Harakka haluaisi edistää niiden päätöksiä sijoittaa uudet jalostamonsa Suomeen.

Neste pohtii parhaillaan, sijoittaako se jalostamolaajennuksensa Porvooseen vai Rotterdamiin. UPM:n biojalostamoinvestoinnin vaihtoehtoina ovat Kotka ja Rotterdam.

”Hallituksen pitää tehdä aktiivisesti työtä sen eteen, että nämä investoinnit tulevat Suomeen”, Harakka sanoo.

Työssä auttaa, että kyse on Pohjoismaiden eikä vain Suomen markkinoista. Esimerkiksi Ruotsi ja Norja ovat nostamassa jakeluvelvoitetta lentopolttoaineen osalta.

Harakan mukaan hallitus on valmis tekemään muutakin, esimerkiksi parantamaan hankkeisiin liittyvää infraa samaan tapaan kuin on luvattu Metsä Groupille, joka päätti tällä viikolla sijoittaa biotuotetehtaansa Kemiin.

”Neste ja UPM tulevat tässä suhteessa kohtaamaan ymmärrystä. Ei se infrasta jää kiinni.”

Harakka sanoo olleensa aktiivinen yhtiöiden suuntaan eikä hyväksy puheita, että valtiovalta ei olisi tehdasinvestoinneista riittävän kiinnostunut.

”Olisi mahtavaa päästä vielä avaamaan pari tuotantolaitosta.”

Jalostamoinvestointien kärkkymisen takia on ymmärrettävää, että Suomi ei Harakan mukaan aio suostua EU:ssa viriteltyyn uusien polttomoottoriautojen kieltoon, jota muun muassa Hollanti ja Tanska ovat ehdottaneet.

” ”On epärehellistä puhua veronkorotuksista, kun on tehty täysin selväksi, että veronkorotuksia ei tule.”

Perussuomalaiset ovat tekemässä polttoaineiden hinnasta kuntavaaliteemaa. Eräässä puolueen vaalimainoksessa on jo väitetty, että hallitus aikoo nostaa polttoaineveroa 30 senttiä litralta. Tämä perustuu hallituksen fossiilittoman liikenteen suunnitelman vaikutusarvioon, jossa on laskettu mahdollisia toimia ja niiden vaikutuksia – mutta jotka eivät ole hallituksen päätöksiä.

Harakka sanoo, että liioittelevat ja ”suorastaan valheelliset” väittämät hyödyttävät hallitusta, sillä kuka tahansa voi Harakan mukaan havaita, että pelottelu ei pidä paikkaansa.

”On epärehellistä puhua veronkorotuksista, kun on tehty täysin selväksi, että veronkorotuksia ei tule.”

Harakka sanoo vahvan vakaumuksensa olevan, että suuri enemmistö suomalaisista ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti ja näkee myös oman osuutensa sen torjunnassa.

Harakka ei malta olla muistuttamatta, että perussuomalaiset itse äänestivät liikenteen päästöjen puolittamisen puolesta keväällä 2017 istuessaan Juha Sipilän (kesk) hallituksessa.

Hallitus laittoi fossiilittoman liikenteen suunnitelmansa lausuntokierrokselle tammikuun puolivälissä ja päätti samalla kolmivaiheisesta etenemisestä.

Ensin tehdään se, mikä on aina poliitikolle helpompaa eli jaetaan rahaa. Hallitus on listannut 19 erilaista tukea ja kannustinta, joiden tarkoituksena on muun muassa helpottaa sähköauton hankkimista ja latausinfran rakentamista.

Vaikutusarvioiden perusteella toimien hinta valtiolle nousee satoihin miljooniin euroihin ennen vuotta 2030. Mitään ei ole vielä lyöty lukkoon.

Harakan mukaan tukipäätökset eivät välttämättä ole esillä kevään kehysriihessä, vaan niiden vuoro on syksyllä ensi vuoden budjettineuvotteluiden yhteydessä.

Toisessa vaiheessa tulevat toimet, joiden vaikutuksista ei ole vielä tarpeeksi tietoa mutta jotka selvitetään ennen syksyä. Uutena listalle on tullut etätyö.

Etenkin polttoaineen hintakeskustelua pelkäävä keskusta on ladannut paljon toiveita siihen, että korona-aikana yleistynyt etätyö ratkaisisi osan päästövähennyksistä. Jos ihmiset tekevät jatkossakin töitä kotona, työmatkaliikenne vähenee – paitsi että kukaan ei vielä tiedä, missä mitassa etätyö maistuu korona-ajan Teams-helvetin jälkeen.

Viime vuonna työmatkaliikenne väheni seitsemän prosenttia, arvioi Traficom. Sen vaikutus päästöihin oli pieni.

Myös jakeluvelvoitteen kiristämisen vaikutukset tarvitsevat lisäselvityksiä.

Timo Harakka toivoo, että kaikki katsoisivat pidemmälle tulevaisuuteen.­

” ”Toivoisin, että kaikki nostaisivat katsetta vähän pidemmälle tulevaisuuteen.”

Kolmas vaihe on edessä tämän vuoden syksyllä. Hallitus ynnää silloin siihenastiset päästövähennystoimet ja katsoo, riittävätkö ne puolittamaan päästöt vuoteen 2030 mennessä. Syksyllä hallitus päättää, tarvitaanko lisäksi käyttöön liikenteen päästökauppa.

Pelkästään tuet ja kannustimet eli helpot päätökset eivät tämänhetkisten vaikutusarvioiden perusteella riitä mitenkään täyttämään hallituksen tavoitetta päästöjen puolittamisesta.

Harakan mukaan meneillään on muutoksia, jotka voivat yllättää. Etätyön lisäksi tilannetta voi muuttaa se, että sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä näyttää nykyisilläkin tuilla kasvavan nopeammin kuin aiemmin on uskallettu olettaa.

Hallitus on silti aloittanut päästökaupan valmistelun, Harakka sanoo. Työtä tehdään jo nyt liikenne- ja viestintäministeriössä sillä ajatuksella, että päästökauppa voisi tulla käyttöön ensi vuoden alusta.

”On täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, että päästökaupan rooli olisi suhteellisen huomaamaton. Voi olla, että sitä ei tarvita ollenkaan, mutta se pitää olla takataskussa.”

Aalto-yliopiston tutkijat tekivät liikenneministeriölle pohjaselvityksen päästökaupasta. Tutkijoiden ennakkokaavailuissa se tarkoittaisi polttoaineen myyntilupajärjestelmää, jossa bensiinin jakeluyhtiö ostaisi valtiolta jokaista myytävää polttoainelitraa varten hiilisisältöön sidotun myyntiluvan.

Valtio säätelisi kaupan olevien lupien määrää niin, että tavoite päästövähennyksistä täyttyisi. Tämä tarkoittaa, että myös päästökauppa voi nostaa polttoaineen hintaa.

Harakka on mainostanut, että päästökaupan aiheuttama polttoaineen hinnannousu voitaisiin kompensoida eli hyvittää esimerkiksi niille pienituloisille, joiden on pakko käyttää autoa töiden vuoksi.

Aalto-yliopisto teki tähänkin pohjatyön vertaamalla autojen päästötietoja ja toteutuneita ajokilometrejä omistajien käytettävissä oleviin tuloihin. Näin saatiin selville, mitkä olisivat fossiilisen polttoaineen hinnankorotuksen vaikutukset eri tuloluokissa.

Kompensaatiota tarvitseva joukko ei Harakan mukaan ole kovin suuri ja on helposti eroteltavissa tulo- ja ajoneuvorekistereistä.

Harakan mukaan on väärin ajatella, että päästövähennykset olisivat tuskien taival. Hänen mukaansa liikenteen ilmastotavoitteet tarjoavat Suomelle paljon mahdollisuuksia päästä esimerkiksi sähköautojen akkujen arvoketjuun mukaan.

Biopolttoaineiden tuotannossa Suomi on hyvissä asemissa, ja samoin kehitystyö on täydessä käynnissä uusissa sähköpolttoaineissa.

”Suomalaiset hyötyvät siitä, että ilmastoteknologia etenee. Tämä on se iso kuva. Toivoisin, että kaikki nostaisivat katsetta vähän pidemmälle tulevaisuuteen.”