Elinkeino­ministeri Lintilä väläyttää tapahtuma-alalle kesäksi tapahtuma­takuuta: ”Ymmärrän erittäin hyvin sen, että on epäreilu olo”

Kustannustuen kolmas kierros muokataan tapahtuma- ja kulttuurialalle sopivammaksi, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo. Lisäksi tuossa on yksinyrittäjien tuen toinen tukikierros.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) väläyttää, että tapahtuma- ja kulttuurialalle voitaisiin miettiä kesää varten jonkinlaista tapahtumatakuuta.

Mahdollisen takuun puitteissa tappioita voitaisiin korvata, mikäli suunnitelmat peruuntuisivat koronavirusrajoituksista johtuen.

”Kyllä me tarvitsisimme kesää varten tällaisen – kai sitä voisi sanoa tapahtumatakuuksi”, Lintilä sanoo.

”Kun tapahtumia aletaan järjestellä, niin kuluja toteutuu välittömästi. Jos tuleekin tilanne, että joudutaan perumaan, niin siinä olisi jonkinlainen tappiontakaus valtion puolelta olemassa. Nythän tapahtumien järjestäjät eivät tiedä, mikä kesän tilanne on. On aika selkeää, että alkukesä ainakin tulee olemaan ongelmallinen”, Lintilä sanoo.

Hänen mukaansa ajatuksesta on käyty alustavia keskusteluja, eikä se ole ongelmaton. Yksi hankaluus on, että yhden alan tukeminen muista poikkeavasti on hankalaa.

”Meillähän on koko ajan se ongelma, että meidän pitää kohdella kaikkia samalla tavalla. Se on tietenkin yksi kysymys, mikä tässä on omalta osaltaan haasteellinen, eli emme voi mennä rikkomaan perustuslakia”, Lintilä sanoo.

Pohdittavaksi tulisi myös se, ketkä takuun piiriin voisivat tulla ja missä määrin tappioita voitaisiin mahdollisesti taata.

”Mutta olen valmis ideaa kehittämään.”

”Kyllä tässä täysi yritys talouden puolella tapahtuma-alalle on”, Lintilä sanoo.

Tapahtuma- ja kulttuurialan ahdingosta on noussut kipakka keskustelu sen jälkeen, kun muusikko Paula Vesala kommentoi alan tilannetta tiukoin sanankääntein Suomen Kuvalehden haastattelussa perjantaina. Hän sanoi hallituksen hoitaneen tilanteen todella huonosti.

Vesala syytti erityisesti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ja sosiaali- ja terveysministeriön ”nuijivan” tapahtuma-alaa. Hän moitti myös pääministeri Sanna Marinia (sd) suoraan.

”Teot on nolla”, Vesala sanoi Suomen Kuvalehdelle.

”Heiluttaisin kirvestä Marinin ja Kiurun suuntaan, jos siihen olisi mahdollisuus.”

Vesala on itse istunut opetus- ja kulttuuriminiteriön työryhmässä, jossa viranomaiset sekä kulttuuri- ja urheilualan edustajat ovat selvittäneet keinoja järjestää tapahtumia turvallisesti. Hänen mukaansa ehdotuksia on kuunneltu ja viety eteenpäin valtioneuvostoon, mutta mikään ei ole muuttunut.

Vesala moitti, että edes matalan riskitason tapahtumat eivät ole saaneet armoa viranomaisilta, koska ”kaikki poljetaan samaan, että siellä vain kännissä jotain kuolataan”.

Lintilä toteaa, että hän ymmärtää hyvin tällaisen ulostulon ja sen, että hermot alalla alkavat kiristyä. Hän itse saa alalta paljon turhautumisesta kertovia viestejä.

”Ymmärrän erittäin hyvin sen, että on semmoinen epäreilu olo, jos vieressä voi ravintolassa olla sata henkeä ja vieressä elokuvateatterissa olla kymmenen henkeä. Kyllähän tämä on sellainen [tilanne], joka ihan aidosti pitää käydä läpi ja nostaa pöydälle”, Lintilä sanoo.

Hän muistuttaa samalla, että euromääräisesti teot eivät ole olleet ihan nolla, kuten Vesala muotoili.

Viime keväästä tämän vuoden tammikuun puoliväliin mennessä tapahtuma-aloille ja luoville aloille kanavoitiin Lintilän laskujen mukaan 213 miljoonaa euroa.

Osa on tullut työ- ja elinkeinoministeriön kautta kustannustukena kahdessa erässä sekä yksinyrittäjien tukena ja ely-keskusten tukina. Osa tuista on puolestaan tullut opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.

Nyt Lintilän valmistelussa on kustannustuen kolmas kierros ja yksinyrittäjien tuen toinen kierros. Kustannustuen kohdalla on koetettu kiinnittää huomiota siihen, että tuki olisi paremmin tapahtuma- ja kulttuurialoille sopiva. Esimerkiksi kulukriteerejä on tarkoituksena muokata.

Yksityiskohdista Lintilä ei toistaiseksi halua sanoa tarkemmin. Toiveena on, että esitys saataisiin lausunnoille alkavalla viikolla tai viimeistään seuraavalla ja tuet jakoon maalis- tai huhtikuussa.

”Mutta luovien alojen ja tapahtuma-alojen tilannetta eivät ratkaise mitkään tuet. Sen ratkaisee ainoastaan tämä alan toiminnan mahdollistaminen”, Lintilä sanoo.

Ratkaisut pitää samalla tehdä siten, ettei terveyttä vaaranneta, hän korostaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi tapahtuma- ja kulttuurialan tilannetta aiemmin viikonloppuna.

”Hallitus on käsitellyt asiaa tammikuussa ja yhteinen tahto asian edistämiseksi on”, hän viestitti viestipalvelu Twitterissä.

Marin viittasi Lintilän valmistelussa oleviin tukiin.

Sisäministeri Maria Ohisalo puolestaan viestitti, että kesän tapahtumia pitää nyt miettiä ja kysyi, voisiko kesän tapahtumissa miettiä esimerkiksi testi- tai rokotetodistusta pääsyvaatimuksena.

Lintilä suhtautuu Ohisalon ajatukseen myönteisesti.

”Olisi se varmasti askel eteenpäin.”

”Mutta kyllä yhtä kaikki se, että pystyttäisiin osoittamaan, että kyllä tapahtumia pystytään järjestämään koronaturvallisesti, niin siihen on minun mielestäni täydet mahdollisuudet. Aina pitää kuitenkin muistaa, että vastuu on meillä jokaisella, joka tällaisiin osallistuu”, Lintilä sanoo korostaen turvamääräysten noudattamista.

Yksin tapahtumateollisuudessa toimii alaa edustavan Tapahtumateollisuuden mukaan 3 200 yritystä. 2 000:ta yritystä uhkaa uhkaa järjestön mukaan lopettaminen lähikuukausina koronapandemian seurausten takia.

Tapahtumateollisuus laskee, että alan yritysten liikevaihdot ovat korona-aikana pienentyneet 80–95 prosenttia.