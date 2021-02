Kokenut virkamies arvioi raportissa, että Savonlinnan tilanne voi tuoda sote-uudistukseen perustuslaillisia ongelmia.

Savonlinnan keskussairaala saattaa joutua lopettamaan nopealla aikataululla leikkaustoiminnan ja yhteispäivystyksen, vaikka hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistuksessa yritetään taata sairaalalle kymmenen vuoden jatkoaika soten voimaantulon jälkeen.

Pakkolopetus johtuisi henkilöstöpulasta, lähinnä siitä, että sairaala ei enää pysty houkuttelemaan erikoislääkäreitä.

Näin arvioi alueen sairaanhoitopiirin Sosterin tilaama raportti, jonka tekijä on sosiaali- ja terveysministeriöstä juuri eläkkeelle jäänyt kokenut virkamies Timo Keistinen. Hän tuntee sairaalaverkoston perinpohjaisesti, koska on ministeriössä muun muassa valmistellut sairaaloiden leikkaustoiminnan keskittämistä.

”Koska on epäselvää, miten Savonlinnan keskussairaala voi toimia nykyisessä muodossa, eivät valtavalmistuneet erikoislääkärit uskalla muuttaa paikkakunnalle perheineen. On ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa ei paikkakunnalle muuttanut lääkäri myöskään uskalla hankkia itselleen omaa omistusasuntoa”, Keistinen sanoo raportissa.

Savonlinnassa on jo nyt ollut vaikeuksia saada sairaalan palvelukseen muun muassa anestesiologeja. Vaikeuksia on raportin mukaan myös sisätautien ja kirurgian päivystyksessä. Ratkaisuksi on jouduttu käyttämään ”varsin runsaasti” ostopalveluita, jotka tulevat sairaanhoitopiirille kalliiksi.

Sote-uudistuksessa Itä-Savo liitetään Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Alueiden keskuskaupungeissa Savonlinnassa ja Mikkelissä on kummassakin keskussairaala, jotka eivät ole kyenneet sopimaan työnjaosta. Mikkelin keskussairaala on Savonlinnaa suurempi ja on viime vuosina investoinut paljon uusiin kiinteistöihin.

Vaikka työnjako saataisiinkin reilaan, Keistisen mukaan sote-uudistuksen rahoitusmalli turvaa kaksi päivystävää sairaalaa vain lyhytaikaisesti.

Tarve keskittää toimintaa yhteen sairaalaan tulee Keistisen mukaan kymmenen vuoden sisällä, sillä alueen väestö ikääntyy ja vähenee nopeasti. Se vähentää rahoitusta automaattisesti: Keistisen laskujen mukaan 1 300 asukkaan väheneminen pienentää alueen saamaa kokonaisrahoitusta yli kuusi miljoonaa euroa vuodessa.

Erityisesti Savonlinnassa on pelätty, että sairaala näivettyy, minkä vuoksi alueella haluttaisiin ennemmin kuulua Pohjois-Savoon. Tätä maakuntaloikkaa hallitus ei sote-uudistuksessa sallinut.

Keistisen arvio on, että Itä-Savon liittyminen Etelä-Savon hyvinvointialueeseen voi saattaa yli 40 000 asukasta eriarvoiseen asemaan palveluiden saavutettavuudessa. Ratkaisu voi myös osoittautua perustuslaillisesti ongelmalliseksi.

Aiemman sote-uudistusyrityksen yhteydessä perustuslakivaliokunta totesi, että maakuntien varsin erilaiset lähtökohdat ja resurssit sekä erot maakuntien välisissä ja sisäisissä olosuhteissa saattavat muodostua perustuslaillisessa tarkastelussa ongelmallisiksi.

Keistisen mukaan parhaat mahdollisuudet Itä-Savon alueen palveluiden säilyttämiselle toisi Pohjois-Savon suunta ja yhteys Kuopion yliopistosairaalaan.