Valtuutettu määräsi kuitenkin rekisterinpitäjän poistamaan sellaiset tiedot, joiden säilytys ei ole tarpeellista sille laissa säädetyn tehtävän vuoksi.

Tietosuojavaltuutetun mukaan optikkoliikkeellä on ollut tietosuoja-asetuksen mukainen peruste käsitellä asiakkaan henkilötietoja, jotka ovat myös tarpeellisia asiakkaan tunnistamista varten.

Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn perusteena on ollut sopimus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tietosuojavaltuutettu toteaa, että suostumus on vain yksi mahdollinen peruste henkilötietojen käsittelylle.

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus.­

Rekisterinpitäjä ei kuitenkaan ollut kertonut rekisteröidylle riittävällä tavalla, millaisiin toimenpiteisiin se on ryhtynyt poistopyynnön saatuaan tai miksi tietoja ei voida poistaa.

HS kertoi viime sunnuntaina jo vuosia kestäneestä tietosuojakiistasta, jossa asiakas ryhtyi vastustamaan hänen henkilötietojensa keruuta ja tallennusta. Optikkoliike taas kertoi odottavansa päätöstä asiassa.

Rekisterinpitäjä myös määrättiin poistamaan sellaiset tiedot, joiden säilytys ei ole tarpeellista sen laissa säädetyn tehtävän vuoksi.

Tietosuojavaltuutettu tiedotti tiistaina, että se on antanut päätöksen optikkoliikkeen henkilötietojen käsittelystä tapauksessa, jossa asiakas oli pyytänyt poistamaan tiedot.

Tietosuojavaltuutetun päätös valituksesta oli valmis jo tammikuussa, mutta päätöstä ei ollut ennen tätä saatu toimitettua asianosaisille tiedoksi puuttuvien osoitetietojen takia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto oli saanut kantelun asiakkaalta, joka oli pyytänyt optikkoliikettä poistamaan tietonsa, mutta ei ollut saanut pyyntöönsä vastausta.

Ostettuaan silmälasit optikkoliikkeestä asiakas oli huomannut, että yrityksen järjestelmään on tallennettu hänestä tietoja.

Hakija otti yhteyttä optikkoliikkeeseen ja ilmoitti, ettei ole antanut suostumusta tietojensa tallentamiseen. Asiakas pyysi rekisterinpitäjää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot muttei saanut vastausta tiedusteluunsa.

Tietojen poistopyynnön yhteydessä rekisterinpitäjä on pyytänyt asiakkailta tietoja varmistuakseen heidän henkilöllisyydestään. Pyyntö tietojen poistamiseen on ollut mahdollista tehdä verkkolomakkeella. Rekisterinpitäjä on kertonut pyytävänsä verkkolomakkeella tunnistetietoja, joita se vertaa asiakasrekisterissään oleviin tietoihin.

Rekisterinpitäjän verkkolomakkeella tunnistamistarkoitukseen keräämät tiedot ovat samoja tietoja, joita rekisterinpitäjä tavanomaisesti käsittelee rekisteröidyistä asiakasrekisterissään. Siitä syystä tietosuojavaltuutettu katsoo, ettei henkilötietoja ole käsitelty yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyn tietojen minimointiperiaatteen vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun rekisterinpitäjältä saaman selvityksen mukaan asiakkaan henkilötietojen käsittelyn perusteena on ollut sopimus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Mikäli hakija on käyttänyt optikon tai silmälääkärin palveluita, henkilötietojen käsittely on voinut perustua myös rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen, tietosuojavaltuutettu toteaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaisesti optikko on terveydenhuollon ammattihenkilö. Sen vuoksi optikon tulee potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Tietosuojavaltuutettu on kuitenkin antanut rekisterinpitäjälle huomautuksen, sillä rekisterinpitäjä ei viestinyt asiakkaalle riittävän selkeästi siitä, millaisiin toimenpiteisiin se on ryhtynyt asiakkaan pyynnön jälkeen tai miksi tietoja ei voida poistaa.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, tietosuoja-asetus edellyttää rekisterinpitäjää ilmoittamaan rekisteröidylle syyt siihen viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tietosuojavaltuutettu on myös antanut rekisterinpitäjälle määräyksen noudattaa asiakkaan pyyntöä saada tietonsa poistetuksi siltä osin, kun kyse ei ole potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisista potilasasiakirjoista.

Päätös ei ole lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen.