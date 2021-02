HS kysyi oikeusministeriön vaalijohtajalta Arto Jääskeläiseltä keskeisiä kysymyksiä vaalien järjestämisestä ja mahdollisesta siirtämisestä.

Huhtikuussa järjestettävien kuntavaalien siirtäminen koronavirusepidemian vuoksi nousi keskiviikkona puheenaiheeksi, kun oikeuskansleri Tuomas Pöysti kommentoi asiaa STT:lle. Pöystin mielestä vaalien ajankohtaa ja mahdollista siirtämistä on arvioitava vielä helmikuun aikana.

Varsinaiseen vaalipäivään on aikaa enää kaksi kuukautta.

Vaalit ovat edustuksellisen demokratian kivijalka, ja niiden siirtäminen olisi hyvin poikkeuksellista. Suomessa kuntavaaleja on siirretty aiemmin kaksi kertaa. Vuonna 1939 niitä siirrettiin toisen maailmansodan vuoksi, ja vaalit saatiin järjestettyä vasta vuonna 1945.

Toisen kerran kuntavaalit siirrettiin vuonna 2016 kuntalain uudistuksen yhteydessä, sillä ne haluttiin käydä syksyn sijaan keväisin.

HS kysyi oikeusministeriön vaalijohtajalta Arto Jääskeläiseltä keskeisiä kysymyksiä vaalien järjestämisestä ja mahdollisesta siirtämisestä. Oikeusministeriö jatkaa tällä hetkellä vaalien järjestelemistä normaalisti, ja tavoitteena on pitää ne 18. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa 7. huhtikuuta.

Milloin ja miten vaalien mahdollisesta siirtämisestä päätettäisiin?

”Se tapahtuisi siten, että hallituksen tulisi tehdä hallituksen esitys eduskunnalle lain muuttamisesta. Eduskunnan pitäisi käsitellä lakiesitys normaalissa järjestyksessä. Aikataulu tietenkin riippuisi siitä, milloin hallitus esityksen antaisi.”

Milloin olisi viimeinen hetki siirtää vaaleja?

”Sellaista ei oikeastaan ole enää. Kuukauden päästä sellaisen lain antaminen olisi tietenkin vielä huonompi hetki kuin nykyinen hetki. Hyviä hetkiä ei enää ole. Nyt ollaan niin lähellä vaaleja.

Jos vaalien siirtämiseen mentäisiin, vielä ei ole käyty keskustelua, mihin ajankohtaan ne tulisivat. Itse olen ollut sitä mieltä, että jos nyt siirtämään ruvetaan, niin pitäisi siirtää reippaasti puoli vuotta. Mutta tämä on vain oma näkemykseni.”

Miten karanteeniin asetetut ihmiset eli koronavirukselle altistuneet voivat äänestää?

”Meillä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa yhteistyössä tehty ohjeistus, joka tällä hetkellä lähtee siitä, että jos on määrätty karanteeniin, on mahdollista tilata kotiäänestys. Jos sen jälkeen esimerkiksi vaalipäivänä on vielä äänioikeus käyttämättä, äänestäminen onnistuu ulkotilassa vaalipaikan pihalla. Tällaisiin järjestelyihin on varauduttu.”

Miten omaehtoisessa karanteenissa olevat voivat äänestää?

”Heitä koskien ei ole oikeusministeriön ja THL:n ohjeistuksessa mitään sen kummempaa mainintaa. Tämä äsken mainittu koskee vain tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämiä. Kaikki muut käyttävät äänestysmahdollisuuksia kuten muutkin.”

Millaisia riskejä tähän voi liittyä?

”Olen itse lääketieteelliseltä kannalta maallikko, enkä osaa tätä riittävästi arvioida, mutta näin on THL:n kanssa linjattu.”

Miten eristyksessä olevat eli tautia sairastavat, terveistä eristetyt ihmiset voivat äänestää?

”Eristyksessä olevien tilanne on hieman hankala. Näyttää tällä hetkellä siltä, että se on hankalasti järjestettävissä. Mutta tästäkin käydään vielä keskustelua, että olisiko kuitenkin vielä joitain mahdollisuuksia. Tämä on ehkä nyt se hankalin kysymys.”

Milloin eristyksessä olevien tilanne aiotaan ratkaista?

”Varmaankin hyvin pian, heti kun siihen saadaan selvyys. Asia ei ole pelkästään oikeusministeriön ratkaistavissa, vaan meidän täytyy käydä näitä keskusteluja myös THL:n kanssa. Jos nykyiseen ohjeistukseen tulee muutoksia, viime kädessä se lähtee oikeusministeriön ja THL:n yhteisenä ohjeistuksena. Toisaalta voi todeta, että kaikissa vaaleissa jää äänioikeus aina joilta henkilöitä käyttämättä, vaikka mitä järjestelyitä tehtäisiin.”

Ketkä kaikki voivat pyytää kotiäänestyksen?

”Kotiäänestyksen voi pyytää ihminen, jonka kyky liikkua ja toimia on sillä tavalla rajoittunut, että hän ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestyspaikalle. Ihan kuin aina ennenkin. Esimerkiksi karanteeni on aika selkeästi sellainen, että se rajoittaa toimintamahdollisuuksia.

Eristyksessä olevien osalta tilanne on tietenkin hieman ongelmallinen. On kysymys siitä, voidaanko vaalitoimitsijaa velvoittaa menemään eristykseen määrätyn luokse. Vaalitoimitsijankin terveys on tässä tärkeä.”

Miten kuntia on ohjeistettu kotiäänestyksestä?

”Heille on lähtenyt ohjeistus. Kunnat ovat varautuneet siihen, että tilauksia kotiäänestyksiin liittyen saattaa tulla tavallista enemmän.

Onko arvioita siitä, kuinka paljon enemmän tilauksia kotiäänestykseen tulee?

”Ei ole. Se varmaan vaihtelee aika paljon kunnittain.”

Milloin äänestäjät saavat toimintaohjeita?

”Äänestäjät saavat äänioikeusilmoituksen normaaliaikaan maaliskuun aikana. Siinä on ohjeita lähinnä siitä, miten kannattaa varustautua, kun lähtee äänestyspaikalle. Viimeiset ilmoitukset lähetetään postissa 24 päivää ennen vaaleja.”

Onko teillä arviota siitä, kuinka monen kansalaisen oikeutta käyttää ääntään koronatilanne uhkaa?

”Eristyksessä olevia on ainakin joidenkin laskemien mukaan noin 5 000 tällä hetkellä. Mehän emme tiedä, mikä on tilanne silloin huhtikuun alussa vaalien aikaan.”

Voiko ennakkoäänestyksen aikaa pidentää ja ratkaisisiko se eristyksessä olevien ongelmaa?

”Tätä ennakkoäänestyksen pidentämistä on meillä jo elokuussa mietitty. Silloin tulimme siihen näkemykseen, että siitä ei välttämättä ole merkittävää hyötyä. Enää se ei ole mahdollista. Kunnat ovat jo valmistautuneet viikon kestävään ennakkoäänestykseen.”

Olisiko kirjeäänestys mahdollinen ratkaisukeino?

”Se voisi olla teoriassa ratkaisukeino, mutta se on aika hankala tässä vaiheessa enää lähteä muuttamaan lakia. Kirjeäänestyksessähän ei pystytä huolehtimaan vaalisalaisuudesta kuin nimellisesti, ja sen tähden se ei meillä niin kuin ei muuallakaan ole pääasiallisessa käytössä. Toinen ongelma on postin kulku. Se on hyvin epävarmaa. Nämä ovat ne kaksi perussyytä, joiden takia postiäänestystä ei yleensä vaaleissa käytetä.”

Jos nyt on liian myöhäistä, miksi kirjeäänestystä ei ole alettu suunnitella aiemmin?

”Juuri tästä periaatteellisesta syystä. Alkusyksystä tätäkin pohdimme, mutta päädyimme THL:n kanssa siihen, että pystymme vaalit hoitamaan näillä nykyisillä konsepteilla.”

Moni on huomauttanut siitä, että koronavirusepidemia on ollut Suomessa jo lähes vuoden. Miksi erityisjärjestelyjen valmistelu on edelleen näin kesken?

”Ei tämä ole ymmärtääkseni kesken. Kunnille on ohjeet nyt annettu, ja vain tämä eristyksessä olevien tilanne pohdituttaa. Se on tässä viime aikoina herännyt ainoana ongelmana. Ei meistä kukaan ennustaja ole. Jotkut ovat voineet olla ennustajia, mutta me emme ole olleet.”