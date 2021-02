Marinia käsittelevän esittelyn on kirjoittanut Norjan pääministeri Erna Solberg.

Sanna Marin (sd) on toiminut Suomen pääministerinä joulukuusta 2019.­

Pääministeri Sanna Marin (sd) on päässyt amerikkalaisen Time-aikakauslehden kansikuvaan ja listalle sadasta nousevasta vaikuttajasta.

Tekstissä Solberg sanoo, että Marinia on ylistetty, koska hänestä tuli pääministeri niin nuorena. Koronapandemian aikana Marin on kuitenkin osoittanut, ettei hyvä johtajuus ole iästä kiinni, Solberg arvioi.

”Kriisit näyttävät meille, mistä ihmiset on tehty. Hän on vahva tekijä Pohjoismaiden ja Baltian maiden poliittisten naisjohtajien joukossa”, Solberg kirjoittaa ja antaa Marinille tunnustusta siitä, että Suomen koronatapausten määrä on jäänyt viidennekseen EU-maiden keskiarvosta.

Solberg ja Marin eivät ole vielä tavanneet kasvokkain, koska Pohjoismaiden pääministerien tapaamiset on koronan johdosta pidetty etänä.