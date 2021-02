Eduskunnan lakivaliokunta kuuli keskiviikkona asiantuntijoita liittyen kansalaisaloitteeseen, jossa esitetään kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoivat lausunnoissaan, että keskustelua tulisi käydä rangaistavuuden poistosta laajemmin, ei ainoastaan kannabiksen osalta.

Nuotio esittää, että Suomessa ryhdyttäisiin selvittämään rangaistavuuden poistamista huumausaineiden käytöltä ja vähäisen omaan käyttöön tarkoitetun määrän hallussapidolta.

”Suomen tulisi siirtyä ihmis- ja perusoikeuksia kunnioittavalle haittojen vähentämiseen perustuvalle linjalle”, Nuotio kirjoittaa lausunnossaan.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) katsoo lausunnossaan, että suhtautuminen huumausaineiden käytön rangaistavuuteen on yleisempi, kaikkia aineita koskeva, sosiaali- ja terveyspoliittinen kysymys.

Se ehdottaa, että huumepolitiikkaa kehitettäisiin niin, että ”huumeiden käyttöön puututtaisiin ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin ja yhteiskunnallista keskustelua jatkettaisiin käytön rangaistavuuden poistamiseksi kaikkien huumeiden osalta.”

”Jos käytön rangaistavuudesta luovutaan, sen tulisi koskea kaikkia aineita ja se tulisi tehdä hoitojärjestelmää, ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista samanaikaisesti laajentaen ja kehittäen”, se kirjoittaa.

THL:n mukaan tärkeää olisi saada huumeongelmien kanssa kamppailevat ihmiset aikaisempaa varhemmin palveluiden piiriin.

Kuultavana oli tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen. Lausunnon ovat allekirjoittaneet THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Tiina Laatikainen.

THL ei kannata erillistä sääntelyä kannabiksen osalta.

Se toteaa muun muassa, että tämä olisi ongelmallista yhdenvertaisuuden kannalta, sillä se jättäisi huono-osaisimmat monipäihdekäyttäjät ja huumeriippuvaiset suhteellisesti entistäkin huonompaan asemaan.

THL viittaa muun muassa siihen, että huumemyrkytyskuolemien määrä on kasvanut.

”Huumeongelmia usein piilotellaan ja avun hakemista viivytellään. Hoitoon on jonoja, eikä hoitoa ole aina tarjolla. Huumeongelmia leimaa vahva stigma, ja palveluissa esiintyy syrjintää.”

THL toteaa lausunnossaan, että Euroopassa muun muassa Portugali, Tšekki ja Viro ovat dekriminalisoineet kaikkien huumausaineiden käytön ja pienten määrien hallussapidon. Ensimmäisenä Pohjoismaana Norja valmistelee käytön rangaistavuudesta luopumista. Islannin hallitus on ilmoittanut samansuuntaisista aikomuksista.

Professori Nuotio perustaa kantansa muun muassa huumeiden käyttäjien vahvaan syrjäytymisvaaraan, mitä rangaistavuus on omiaan lisäämään.

Hän viittaa lausunnossaan Norjassa tehtyyn selvitystyöhön huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisesta ja pitää ”hämmästyttävänä” ettei Suomessa ole ryhdytty työhön.

”Norjan mietinnössä kumotaan oletus, että huumeiden käytön rangaistavuuden poistaminen johtaisi käytön lisääntymiseen empiirisesti perusteettomana”, Nuotio toteaa.

Kansalaisaloite, jota keskiviikon kuuleminen koski, esittää rikoslain muutosta siten, että rangaistukset poistuisivat kannabiksen käytöltä ja omaa käyttöä varten tapahtuvan pienen kannabismäärän hallussapidolta sekä muutaman kannabiskasvin kasvattamiselta omaan käyttöön.

Aloitteella ei tavoitella kannabiksen laillistamista kokonaan.

Esitystä perustellaan muun muassa poliisien resurssien säästämisellä ja rikollisten toimintaedellytysten kaventamisella. Lisäksi aloitteessa todetaan, ettei nykyinen politiikka ole onnistunut haittojen vähentämisessä.

Poliisin edustaja arvostelee lausunnossaan useita näistä perusteista.

Aloite ei esimerkiksi säästäisi poliisin resursseja, poliisin työmäärä pikemminkin kasvaisi.

”Näytön hankkiminen huumausainerikoksen tunnusmerkistön täyttymiselle vaikeutuu, omaisuusrikossarjojen selvittäminen tulee viemään enemmän aikaa, kannabiksen kasvattaminen ei tule suurimmalla osalla pysymään ehdotetuissa rajoissa ja valvonta tehdään mahdottomaksi”, kirjoittaa rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

”Siitä seuraa, että häiriökäyttäytymistehtävät tulevat lisääntymään. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset erityisesti nuorten tekeminä, tulevat lisääntymään sekä raaistumaan. Kuolemansyyn tutkinnat tulevat lisääntymään.”

Kinnunen tarttuu myös aloitteen perusteluun, jonka mukaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvuedellytykset heikkenisivät. Hänen mielestään näkemys on ”harhaa ja vaarallisen harhaanjohtava.”

”Järjestäytynyt rikollisuus on maassamme levinnyt erittäin monille, sinänsä laillisille toimialoille. Miksi uusi, houkutteleva toimiala olisi rikollisten toiminnalta suojassa? Ei olisikaan. Tämä on nähty jo mm. Coloradon osavaltiossa, missä laillistamisen jälkeen on järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät tapaukset lisääntyneet.”

Kuultavana oli myös rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistossa. Hän ei kannata lausunnossaan kansalaisaloitteen esitystä. Sen sijaan Tolvanen peräänkuuluttaa oikeusministeriön selvitystyötä laajemmin liittyen oman käytön kriminalisointiin.

”Olisi syytä myös selvityttää (esimerkiksi valtioneuvoston rahoittamalla) tutkimuksella se, mikä on oman käytön kriminalisoinnin todellinen vaikutus huumausaineiden jakeluorganisaatioiden paljastamisessa”, Tolvanen kirjoittaa.