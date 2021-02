Tammikuussa virkaansa astunut Viron pääministeri Kaja Kallas on ensimmäisellä vierailullaan Suomessa. Kallas tapasi myös presidentti Sauli Niinistön.

Viron hiljattain virkaan astunut pääministeri Kaja Kallas ja pääministeri Sanna Marin(sd) tapasivat perjantaina Helsingissä.

Kyseessä on Kallaksen ensimmäinen vierailu Suomeen pääministerinä. Marin ja Kallas kommentoivat tapaamisen antia kello 12.30 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Marin kertoi olevansa mielissään saadessaan uuden kollegan vierailulle Helsinkiin.

”Koronavirus tuo esiin hyvän yhteistyön ja hyvien ystävyyssuhteiden merkityksen”, Marin sanoi.

Viron pääministeri Kallas kertoi oman puheenvuoronsa aluksi sujuvalla suomella olevansa iloinen siitä, että pääsi tekemään ensimmäisen ulkomaanvierailunsa Suomeen. Kallas tapasi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön.

Keskustelujen pääaiheena oli koronaviruspandemian hoito. Suomen ankarat matkustusrajoitukset osuvat erityisesti virolaisiin työmatkailijoihin, joita kulkee lahden yli tavallisesti tuhansia viikossa.

Kallas sanoo ymmärtävänsä Suomen päätöksen rajoittaa maahantuloa koronaviruslukujen ollessa sellaisia kuin ne ovat. Viron tartuntaluvut ovat tällä hetkellä väkilukuun verrattuna Euroopan korkeimpien joukossa.

Pääministerit korostivat, että tartuntojen leviämisen estäminen on tällä hetkellä tärkein tavoite. Kuitenkin he kertoivat, että ratkaisuja etsitään matkustamisen helpottamiseksi.

Tuoreen negatiivisen koronavirustestin osoittaminen ennen laivaan astumista oli esillä yhtenä vaihtoehtona matkustamisen sallimiseksi.

Pääministeri Marin kertoi, että hallitus vie tänään eduskunnan arvioitavaksi lakiehdotuksen, joka sallisi pakollisen testaamisen rajoilla.

Toinen vaihtoehto matkustamisen helpottamiseksi olisi kansainvälinen rokotetodistus. Viro on kehittänyt rokotetodistusta yhdessä kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n kanssa, ja sitä on jo pilotoitu.

Marinin mukaan Suomi tukee Viron pyrkimyksiä rokotetodistuksen kehittämiseksi.

”Viro on digitaalisten ratkaisujen edelläkävijä. On todella tärkeää, että Viro työskentelee WHO:n kanssa tässä asiassa, ja me tuemme Viroa siinä”, Marin sanoo.

Molemmat pääministerit vakuuttivat maiden välisen yhteistyön olevan tiivistä ja hyvää kriisistä huolimatta, mutta että kanssakäymistä voisi vielä edelleen kehittää.

Pääministerit julkistivat, että maiden välisistä suhteista laaditaan raportti. Edellinen raportti on vuodelta 2008. Suomen puolelta raporttiprojektia johtamaan on nimitetty kokoomuksen kansanedustaja Anne-Mari Virolainen.

”Yritimme kovasti löytää jonkun meidän puoleltamme, jonka sukunimi olisi ollut Suomalainen”, Kallas vitsaili.

Pääministerit keskustelivat myös muun muassa Helsingin ja Tallinnan välisestä tunnelista, Rail Baltica -rautatiehankkeesta sekä mahdollisuuksista lisätä datanvaihtoa maiden välillä.

Toimittajan kysymykseen siitä, vahingoittivatko Viron edellisen hallituksen oikeistopopulistisen Ekre-puolueen johtohahmojen möläytykset maiden välisiä suhteita, Marin vastasi kieltävästi.

”Mitä tulee Suomen ja Viron suhteisiin, niin ne ovat erittäin läheiset ja erittäin tiiviit. Itselläni oli erittäin hyvää yhteistyötä myös edellisen pääministerin Jüri Rataksen kanssa. En pidä mitenkään merkittävinä yksittäisten politiikkojen julkilausumia tai sisäpoliittisia lausumia”, Marin sanoi.

Pääministerit mainitsivat puhuneensa myös hiilineutraaliudesta ja vihreästä siirtymästä, transatlanttisesta yhteistyöstä sekä Venäjä-suhteista.

Keskustaoikeistolaisen reformipuolueen puheenjohtaja, 43-vuotias Kallas nousi Viron pääministeriksi tammikussa sen jälkeen, kun Viron hallitus oli kaatunut.

Entisen pääministerin Jüri Rataksen eron syynä olivat tämän puolueeseen, keskustapuolueeseen, kohdistuvat korruptioepäilyt.

Kallas päätyi muodostamaan uuden hallituksen yhdessä Rataksen keskustapuolueen kanssa.