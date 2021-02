Venäjän suurlähetystö Yhdysvalloissa esitti torstaina kipakkaa kritiikkiä sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli hyväksynyt Suomen pyynnön ostaa ampumatarvikkeita Puolustusvoimien raskaisiin raketinheittimiin.

Asekaupoista ulkomaille vastaava DSCA-virasto teki asiasta vaadittavan ilmoituksen kongressille keskiviikkona.

Venäjän suurlähetystön mukaan asia herätti kysymyksiä, muun muassa sen, ketä vastaan nämä ”hyökkäysaseet” on tarkoitettu.

”Yhdysvaltain yritys aseistaa naapuriamme on askel väärään suuntaan ja tähtää alueellisen jännitteen lisääntymiseen”, suurlähetystö kirjoitti Twitter-tilillään.

Puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Esa Pulkkinen puolustusministeriöstä kommentoi asiaa toteamalla lähinnä, että erilaista Twitter-kommentointia tulee ja menee.

”Kyllähän tuolla Twitterin maailmassa menee viestejä, ja siinä on varmasti joku syy, miksi Venäjän suurlähetystä Yhdysvalloissa on halunnut ottaa sen esille”, hän sanoo spekuloimatta syillä.

Pulkkinen alleviivaa, että kyse oli nimenomaan Yhdysvalloissa sikäläistä päätöstä kohtaan osoitetusta viestistä.

”En tiedä, miksi näistä kyseisistä ampumatarvikkeista on nyt tehty tällainen juttu, koska muistini mukaan Venäjältä ei ole reagoitu Suomen puolustustarvikehankintoihin missään vaiheessa.”

Pulkkinen ei kuitenkaan näe asiassa mitään ”dramaattista tai jännittävää”.

”Eihän meidän puolustusjärjestelmämme ole suunnattu ketään vastaan, vaan se on meidän puolestamme. Meillä on pienenä maan tarve pitää puolustuskykymme uskottavana ja tämä on osa sitä. Ei tässä ole sen kummoisemmasta asiasta minun käsitykseni mukaan kyse.”

Piste- ja aluevaikutteisena versiona myytävien pitkän kantaman rakettien kaupan arvoksi arvioidaan Yhdysvalloissa noin 76 miljoonaa euroa.

Ilmoituksen mukaan ehdotettu kauppa tukee Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa parantamalla luotettavan kumppanimaan turvallisuutta. Yhdysvaltain kansallisen edun kannalta on elintärkeää auttaa Suomea kehittämään ja ylläpitämään vahvaa ja toimintavalmista kykyä puolustukseen, ilmoituksessa perustellaan.

Suomi hankki raskaita raketinheittimiä alun perin vuonna 2006. Nyt kyseessä on uuden ampumatarvike-erän hankkimisesta näihin. Ampumatarvikkeet ovat kehittyneempiä ja pidemmälle kantavia, Pulkkinen taustoittaa.

”Hanke on osa budjetoituja ja Puolustusvoimiemme kehittämisohjelmien mukaisia hankkeita.”

Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on, että hankintasopimus solmitaan kuluvan vuoden aikana. Hankintojen toimitukset alkavat arvion mukaan vuonna 2024.