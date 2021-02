Miksi THL:n piti nakertaa omien suosituksiensa uskottavuutta kertoakseen hallitukselle julkisesti ”työkalupakin aukoista”, kun laitos voisi kertoa ja on kertonutkin tämän viestin jo muutenkin, kysyy HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka kommentissaan.

Torstaina käytiin erikoinen viestittely hallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) välillä.

Verhottu, lyhyt mutta paljastava tapahtumasarja alkoi, kun THL suositteli, että baarit, pubit ja yökerhot suljetaan pääkaupunkiseudulla kokonaan mahdollisimman nopeasti ja pidetään kiinni 14. maaliskuuta asti.

Tämä yllätti kansalaiset, mutta HS:n tietojen mukaan se yllätti myös monet hallituksen ministerit, vaikka koronaviestintää on yritetty pitää yhtenäisenä.

Ravintoloitsijat tyrmistyivät ja kansalaiset menivät ymmälleen. Moni saattoi luulla, että hallitus on sulkemassa ravintoloita, mistä ei ole kyse.

Erikoista suosituksessa oli se, että THL ei voi sulkea ravintoloita eikä hallituksella ole valmisteilla lakia, jolla ravintoloita edes voitaisiin sulkea.

Se siis vetosi, että jo nyt konkurssikypsät yrittäjät panevat itse ovensa kiinni.

THL tiesi itsekin, ettei ravintoloiden sulkemissuositus taatusti tule toteutumaan.

Laitoksen johtaja Mika Salminen sanoi myöhemmin torstaina, että THL halusi näyttää keinovalikoimien ”työkalupakeissa olevat aukot”.

Tartuntatautilain mukaan THL:n kuuluu tiedottaa tautiasioista. Voi kysyä, ovatko kansalaisille ja epidemian hoidolle tärkeät THL:n suositukset oikea paikka kertoa työkalupakkien aukoista.

Näyttää siis siltä, THL halusi kritisoida poliitikkoja siitä, ettei Suomessa ole voimassa lakia, jolla eri ravintolatyyppejä voitaisiin sulkea. Tartuntatautilaissa ei ole pykälää eikä Suomessa voimassa poikkeuslakia, joka oikeuttaisi viranomaisia sulkemaan kerralla tuhansia ravintoloita.

THL näytti aktiivisesti unohtaneen, että hallituksen oli aika vaikea saada edes nykyisiä rajoituksia läpi eduskunnasta, ja ravintoloiden sulkeminen tarkoittaisi nykyoloissa poikkeusolojen toteamista. Poikkeusolojen määräaikaisia lakeja ei voi pitää voimassa varalta.

THL on pitänyt kiitettävästi ääntä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista. Se on usein nostanut hallituksen taustatilaisuuksissa esiin kysymyksen, miksi ravintolat voivat olla auki mutta harrastuspaikat on suljettu.

Tämä on aiheellinen kysymys ja kritiikki on oikeutettu.

Silti herää kysymys, miksi THL:n piti nakertaa omien suositustensa uskottavuutta kertoakseen hallitukselle julkisesti ”työkalupakin aukoista”, kun laitos voisi kertoa ja on kertonutkin tämän viestin jo muutenkin. Pitää muistaa, että THL on mukana useita kertoja viikossa jossakin valtioneuvoston koronaistunnossa.

” ”Viranomaisten välisessä sekä poliitikkojen ja THL:n välisessä yhteistyössä on rutkasti parantamisen varaa.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) pisti takaisin myöhemmin torstaina.

Kiuru sanoi, että on vain päivien kysymys, että THL tulee esittämään koronastrategiassa siirtymistä tasolle 2.

Kiurun pääviesti oli, että Suomessa koronatilanne on pahentumassa, mutta viesti vaikutti olevan myös piilotettu piikki THL:lle – aivan kuin THL:n suositus näytti olleen piikki hallitukselle.

THL suositteli torstaina toimia, jotka kuuluvat vasta hallituksen tiukimpien mahdollisten toimien joukkoon eli tasolle 3, vaikka THL ei ole vielä suositellut hallitusta siirtymään edes Kiurun mainitsemalle tasolle kaksi.

THL:n aloittama viestittely paljasti, että viranomaisten välisessä sekä poliitikkojen ja THL:n välisessä yhteistyössä on rutkasti parantamisen varaa.

THL on tottunut olemaan arvovaltainen virasto, mitä korona-aika on sotkenut, kun se joutuu päivittäin hoitamaan kriisiä poliitikkojen kanssa.

HS:n tietojen mukaan THL:ssä aika moni virkamies on katsonut, että korona-aikana STM:n ohjaus on ollut liiallista.

Suomen ykköskoronaministeri on tarmokas Kiuru, joka harvoin jättää kertomatta, jos jokin asia ei hänen mielestään suju.

Tämä taatusti ärsyttää monia THL:ssä.

Kiurun johtamalla sosiaali- ja terveysministeriöllä on pitkin korona-aikaa ollut erityisesti THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan kanssa ajoittaista sanailua, vaikka Tervahauta ei kovin aktiivinen koronakriisin hoidossa ole ollutkaan.

HS:n tietojen mukaan hallituksen istunnossa oltiin torstaina kauniisti sanottuna kummastuneita, että Tervahaudan johtama viranomainen lähetti viestin, joka asetti hallituksen koronavirustorjunnan erikoiseen valoon.

HS:n ja Ylen tietojen mukaan STM:n johto on puhutellut Tervahautaa ja muuta THL:n johtoa julkisesta ulostulosta.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila vahvistaa keskustelun Ylelle, joka oli hänen mukaansa ”rauhallisen tiukka”.

Twitterissä hallitukselle ilkuttiin, mutta ei episodi parantanut myöskään THL:n uskottavuutta.

Jos viranomaisten suositusten uskottavuus katoaa, koronatoimien pohja murenee.