”Silloin ei enää kyse suosituksista. STM antaa asiassa ohjausta”, sanoo kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hallitus keskustelee todennäköisesti alkavalla viikolla viikolla mahdollisuudesta muuttaa koronastrategiaa yksinomaan Uudenmaan osalta.

Näin arvioi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila.­

Hänen mukaansa Terveyden ja hyvin­voinnin laitos (THL) on tehnyt viikonlopun aikana arviota siitä, onko Uudella­malla tarvetta siirtyä nykyistä tiukempiin rajoitus­toimiin koronaviruksen leviämisen torjumiseksi.

Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.

Mikäli THL:n asiantuntija-arvioissa päädytään esittämään rajoitusten tiukentamista, siirtyy asia STM:n valmisteltavaksi hallituksen mahdollista päätöstä varten. Tarkkaa päivää asian edistymiselle Varhila ei vielä osaa sanoa.

”Tätä on vaikea arvioida, mutta asiasta vähintään keskusteltaneen hallituksen piirissä ensi viikolla”, hän kertoo HS:lle sähköpostilla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi torstaina, että THL tulee esittämään koronastrategiassa siirtymistä tasolle kaksi. Hänen mukaansa kyse oli vain päivistä, että näin tapahtuisi.

Kiurun lausunnon taustalla on hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelma, jossa sairaanhoitopiirit on jaettu perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheisiin koronaviruksen ilmaantuvuuden ja muiden epidemiologisten kriteerien mukaan. Vaiheista pahin on leviämisvaihe.

Suunnitelmaa täydennettiin viimeksi tammikuun lopulla, kun uuden, herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen Suomeen todettiin. Tuolloin määriteltiin aikaisempaa tiukemmille toimenpiteille kolme eri tasoa.

Nyt Suomi on tasolla yksi, jolloin on siis voimassa lähinnä alkuperäisen suunnitelman toimet ja päävastuu koronatoimista on alueilla. Seuraavaksi otetaan käyttöön vaiheen kaksi toimenpiteet, mikäli koronatilanne pahenee.

Varhila sanoo, että vaiheen kaksi toimenpiteet voitaisiin kohdistaa myös vain tietylle alueelle, tässä tapauksessa Uudellemaalle.

Vaiheessa kaksi hallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjaava rooli koronatoimissa tiukkenee, vaikka lopulliset päätökset tehdään laajasti edelleen kunnissa ja aluevalvontavirastoissa.

Mitä tämä tarkoittaisi Uudenmaan osalta?

”Uudet tartuntatautilain säädökset velvoittavat kuntia ja aluehallintoviranomaisia toimimaan. Silloin ei enää kyse suosituksista. STM antaa asiassa ohjausta”, Varhila sanoo sähköpostitse.

Mahdollisten tiukempien toimenpiteiden perusteena on THL:n asiantuntija-arvio, jonka pohjalta STM tekee esityksen asiasta hallitukselle. Varhilan mukaan asiantuntija-arvion perusteena on kokonaisharkinta, jossa kriteereinä on etenkin kahden peräkkäisen viikon ilmaantuvuus ja terveydenhuollon kantokyky. Lisäksi arviossa painaa virusryppäiden ilmenemien ja niiden katkaisu, jäljitystoiminnan taso sekä virusmuunnoksen väestötason leviäminen.

Koronapandemian torjunnan vaiheen kaksi ottaminen käyttöön tarkoittaisi uusia rajoitustoimenpiteitä.

”Tiivistetysti se, että fyysisiä kohtaamisia rajoitetaan voimallisemmin ja yksityisen elinkeinoelämän toimintaa rajoitetaan nimenomaan näiden kohtaamisten estämisen suhteen”, Varhila sanoo.

Kakkosvaiheen keskeinen pyrkimys on, ettei Suomi joudu tilanteeseen, jossa koko yhteiskunnan toimintaa joudutaan rajoittamaan merkittävästi, kuten on jouduttu tekemään useissa muissa Euroopan maissa kuukausitolkulla.

Alkavalla viikolla viranomaiset ovat saamassa lisää valtuuksia rajoitustoimenpiteisiin kiihtyvän tartuntatilanteen vuoksi, kun tartuntatautilain uudistus tulee voimaan. Se sisältää useita väliaikaisia muutoksia, joissa kunnille ja aluehallintovirastoille annetaan toimivaltuuksia rajoittaa myös yksityistä elinkeino- ja harrastustoimintaa, mikäli se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Käytännössä esimerkiksi harrastustiloja, kuntosaleja ja kylpylöitä voidaan sulkea, ja liikenteen matkustajamääriä voidaan rajoittaa. Myös ravintoloiden aukioloaikoja todennäköisesti rajoitettaisiin kakkosvaiheessa, mikäli eduskunta hyväksyy valmisteilla olevan ravintolalain.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vetosi sunnuntaina voimakkaasti Ylen haastattelussa, että rajoituksia kiristettäisiin nopeasti.

Mäkijärvi perää, että alkavalla viikolla voimaan tulevan tartuntatautilain mahdollistamat rajoitukset otettaisiin käyttöön viipymättä. Hän myös toivoi, että tarkastelu anniskeluravintoloiden toiminnasta ja aukioloajoista tehtäisiin heti.

”Jos tautitapauksissa vielä mennään ylöspäin, niin terveydenhuollon kantokyky vaarantuu”, Mäkijärvi sanoi.

Hänen mukaansa kriisisuunnitelma muun hoidon alasajamiseksi koronapotilaiden lisääntyneen määrän vuoksi on valmiina, ja suunnitelmaa on päivitetty viikonloppuna.

Lue lisää aiheesta: Metron ja bussien matkustajamäärää voidaan rajoittaa, kylpylöitä ja kuntosaleja mahdollista sulkea: Tartuntatautilain uudistus voimaan maanantaina

Oikaisu 21.2. kello 16.04: Tekstissä käytettiin ensin virheellisesti termejä perus-, kiihtymis- ja leviämistaso. Oikein on perus-, kiihtymis ja leviämisvaihe.