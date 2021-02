HS:n tiedot: Vaikuttaa toden­näköiseltä, ettei TEM:n työ­ryhmä pääse yksi­mielisyyteen paikallisesta sopimisesta – esillä on ollut kaksi­vaiheinen uudistus

Paikallisen sopimisen työryhmällä on enää viikko aikaa antaa esityksensä, osapuolten näkemykset ovat kaukana toisistaan.

Paikallisen sopimisen lisäämistä pohtivalla työ- ja elinkeinoministeriön asettamalla kolmikantaisella työryhmällä on enää viikko aikaa sorvata esitystään. HS:n haastattelemien työryhmän jäsenten mukaan vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, ettei kompromissiin saati yksimielisyyteen päästä.

HS:n tietojen mukaan esillä on ollut kuitenkin kompromissi, jonka mukaan uudistuksessa edettäisiin kahdessa vaiheessa. Ensin paikallista sopimista edistettäisiin työehtosopimusneuvotteluissa ja vasta sitten lainsäädännön avulla.

Yhtenä vaihtoehtona on myös, että työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Ville Kopra (sd) laatii esityksen, johon ryhmän työmarkkinaosapuolet jättävät omat, eriävät mielipiteensä.

Kopra itse suhtautuu loppurutistukseen toiveikkaasti.

”Vielä on mahdollisuus saada aikaan esitys, jonka voi antaa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmälle maanantaina. En usko, että kaikkia kiviä on vielä käännetty ja kaikkia vaihtoehtoja käyty läpi”, Kopra sanoo HS:lle. Hän kuitenkin myöntää, että osapuolten tavoitteiden yhteen sovittaminen on ”tosi vaikeaa”.

Hallitusohjelman mukaan ”paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta”.

Sen voisi tulkita niinkin, ettei lainsäädäntöä muuteta, vaikka etenkin työnantajapuoli on vaatinut, että järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot poistetaan.

Aiemmin kieltojen poistoa ajoi lähinnä Suomen Yrittäjät, mutta myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK on sitä ryhtynyt tukemaan.

Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina Sanna Marin (sd) sanoi, ettei paikallisen sopimisen edistäminen työehtosopimusten kautta sulje pois lainsäädännöllisiä toimenpiteitä.

”Sehän kuulostaa varsin tasapainoiselta ratkaisulta. On kirkko keskellä kylää”, Marin kommentoi arvioita keskeneräisestä ja riitaisasta esityksestä, joka ei kelpaa kenellekään.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) puolestaan välitti maanantaina työmarkkinajärjestöille ”vahvan vetoomuksen” etsiä aidosti kompromissia paikallisen sopimisen lisäämiseksi. Muutenkin keskustan kansanedustajat ovat asettaneet suuria toiveita paikalliseen sopimiseen.

Kopran mukaan tilanne työryhmässä on yhä täysin auki, eikä mitään yhtä, lukkoon lyötyä pohjaesitystä ole.

HS:n tietojen mukaan viime viikolla esillä oli kuitenkin sellainen kompromissiehdotus, jonka mukaan uudistuksessa olisi määrä edetä vähitellen eli kahdessa vaiheessa.

Ehdotuksen mukaan ensin työehtosopimusosapuolet neuvottelisivat seuraavan sopimuskierroksen yhteydessä siitä, miten paikallista sopimista voitaisiin edistää.

Erityisesti tulisi tarkastella osapuolikysymystä tilanteissa, joissa luottamusmiestä ei ole.

Lisäksi tes-osapuolten tulisi tarkastella luottamusmiehen valintamenettelyä ja tulkintaetuoikeutta.

Toisessa vaiheessa toteutettaisiin lainsäädäntömuutokset niin, että yleissitovia työehtosopimuksia noudattavissa järjestäytymättömissä yrityksissä mahdollistettaisiin paikallinen sopiminen.

Se tarkoittaisi sopimiskieltojen poistamista laeista. Myös luottamusmiehen valintaoikeutta vahvistettaisiin lainsäädännössä.

Hallitus sopi syksyn budjettiriihessä, että paikallista sopimista edistävistä toimenpiteistä tehdään myös selvitys.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) nimesi selvityshenkilöiksi varatuomari Jukka Ahtelan ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salmisen.

Selvitys kohdistui sekä järjestäytyneisiin että järjestäytymättömiin yrityksiin. Siinä tuli ottaa huomioon paikallisen sopimisen erityispiirteet yrityksissä, joissa ei ole valittu varsinaista luottamusmiestä.

Kolmikantaisen työryhmän pohjaksi tehtyä selvitystä ei ole julkistettu.