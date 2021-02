”Työehtoshoppailusta” kiivailtiin Postin työehtoriidan yhteydessä syksyllä 2019. Nyt selvityshenkilöt pohtivat keinoja, miten estää ja ratkaista vastaavat kiistat.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) on nimennyt kaksi selvityshenkilöä pohtimaan keinoja, joiden avulla ”rajariidat” sopivasta työehtosopimuksesta voitaisiin ehkäistä ja sovitella.

Rajariidoilla tarkoitetaan kiistoja, joissa työnantaja ja työntekijät ovat eri mieltä siitä, mitä työehtosopimusta työnantajan teettämään työhön pitäisi soveltaa.

Esimerkiksi tietotekniikan tukipalveluja myyvän Kotidata-yrityksen sitkeä työriita pohjautuu erimielisyyteen soveliaasta sopimuksesta. Yritys soveltaa kaupan alan sopimusta, mutta Ammattiliitto Pro on pitänyt parempana ict-alan sopimusta.

Pron näkökulmasta kyse on ”työehtoshoppailusta”, työnantajien järjestöt pitävät Pron työtaistelua ”työmarkkinahäiriköintinä”.

Työnantajan järjestäytyminen määrittää työehtosopimuksen soveltamisen työehtosopimuslain nojalla. Sekä työntekijää että työnantajaa koskee järjestäytymisvapaus, mutta työnantaja on velvollinen soveltamaan valitsemaansa sopimusta myös niihin työntekijöihin, jotka eivät ole itse järjestäytyneitä tai kuuluvat muuhun liittoon.

Runsas vuosi sitten silloinen pääministeri Antti Rinne (sd) vakuutti maan hallituksen kitkevän Suomesta ”työehtoshoppailun” vaikka lakeja muuttamalla.

Taustalla oli kiivas työehtotaistelu Postissa, joka siirsi 700 pakettilajittelijaa tytäryritykseensä ja yritti samalla viedä heidät työnantajalle edullisemman työehtosopimuksen piiriin.

Haataisen nimeämät selvityshenkilöt ovat kokeneita työmarkkinaneuvottelijoita. Työnantajia edustaa Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja, varatuomari ja oikeustieteen maisteri Minna Etu-Seppälä. Työntekijöiden edustaja on Merimies-Unionin puheenjohtajan paikalta viime syksynä eläkkeelle jäänyt oikeustieteen kandidaatti Simo Zitting.

Selvityksen tarkoituksena on ensinnäkin kartoittaa työehtosopimuksiin liittyviä rajariitoja ja niiden syitä. Tavoitteena on myös löytää keinoja, joilla riitoja voidaan ehkäistä ja niiden ratkaisemista helpottaa. Ratkaisuesitykset voivat koskea toimintatapoja tai liittyä lainsäädäntöön.

”Työehtosopimusten rajariidat aiheuttavat enenevässä määrin epäselvyyksiä työmarkkinoilla. Helppoja ja suoraviivaisia ratkaisuja asian korjaamiseksi tuskin on. Selvitystyö on kuitenkin syytä tehdä, jotta työmarkkinajärjestöillä on käytössään kaikki mahdolliset kehittämisehdotukset työrauhan säilyttämiseksi ja riitojen ratkaisemiseksi”, Haatainen sanoo tiedotteessa.

Haatainen kertoi HS:lle aikeistaan käynnistää selvitystyö jo viime vuoden marraskuussa.

Selvityshenkilöiden toimeksianto ei sisällä kysymyksiä, jotka liittyvät laajemmin neuvottelujärjestelmään.

Selvitys tulee luovuttaa kirjallisena työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Varsinaiset kehittämisehdotukset on määrä valmistella työmarkkinajärjestöjen kesken. Mahdolliset lainsäädännön kehittämiseen liittyvät esitykset valmistellaan kolmikantaisesti, eli mukana on myös valtio työmarkkinakeskusjärjestöjen lisäksi.