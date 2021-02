Ravintoloille on ensi vaiheessa tulossa asetuksen muutos, jonka perusteella asiakkaan pitää pysytellä istumapaikallaan. Myöhemmässä vaiheessa aukiolot lyhenevät.

Hallitus neuvottelee keskiviikkoiltana Säätytalolla kello 17.30 alkaen, millaisia rajoituksia Suomessa tulee käyttöön koronavirustilanteen pahentuessa.

Hallituksen neuvotteluissa ovat esillä tartuntatautilain antamat uudet toimivaltuudet ja koronatoimien seuraavat vaiheet.

Hallituksen johtoviisikko oli jo tiistaina illalla koolla pohjustamassa tämän päivän neuvotteluita.

Suomi on siirtymässä koronatoimissa uudelle, tiukemmalle tasolle. Odotettavissa on, että hallitus päättää siirtymisestä päivitetyn koronastrategian tasolle kaksi. HS:n tietojen mukaan esitys koskee vain osaa sairaanhoitopiireistä, ainakin Uuttamaata.

Kakkostasolla voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti tai alueellisesti lisätoimia, kuten esimerkiksi pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää.

Koronavirustilanne on heikentynyt erityisesti Uudellamaalla, mutta heikoimmalla tasolla eli leviämisvaiheessa ovat alueista myös Varsinais-Suomi, Satakunta, Vaasa ja Kanta-Häme.

Koronastrategian taso kaksi tarkoittaa, että alueella suositellaan otettavan käyttöön täysimääräisinä kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet, minkä lisäksi tulee velvollisuus ottaa käyttöön uudet tartuntatautilain mukaiset toimet. Ne voidaan ottaa käyttöön kunnan omalla päätöksellä. Myös aluehallintovirasto voi tehdä niitä koskevan päätöksen useampaa kuntaa koskien.

Uudellamaalla on jo käytössä tiukkoja rajoituksia, mitä myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on korostanut. Lukuisat julkiset tilat, muun muassa uimahallit, museot ja kirjastot ovat suljettuja tai niiden toimintaa on rajoitettu merkittävästi. Maanantaina voimaan tulleet tartuntatautilain muutokset antavat nyt viranomaisille mahdollisuuden sulkea myös yksityisiä tiloja.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kirjoitti keskiviikkona Twitterissä, että koronastrategian kakkostaso ei Uudellamaalla tarkoita ”käytännössä mitään”.

Tartuntatautilain voimaan tulleet muutokset eivät sisällä ravintoloita. Niistä on viime päivinä neuvoteltu hallituksen piirissä erikseen.

HS kertoi maanantaina, että tulossa on nykyisen asetuksen muutos, jolla säädettäisiin käytännössä siitä, että ravintolassa pitää pysytellä pöydissä lukuun ottamatta esimerkiksi vessakäyntejä tai liikkumista pöytään. Tästä ”tanssi- ja laulukiellosta” hallitus päättää näillä näkymin perjantaina.

Käytännössä jo nykyisten ravintolarajoituksien mukaan asiakkailla täytyy olla oma istumapaikka. Ero aiempaan olisi nyt, että ravintoloiden pitäisi huolehtia, että asiakkaat myös pysyvät tuolla paikalla.

Sen lisäksi ministereiden avustajat ovat usean päivän ajan neuvotelleet ravintoloiden lisärajoituksista koronastrategian kakkostasolle siirryttäessä. Myös tästä on HS:n tietojen mukaan saatu alustava sopu. Tämä vaatii lakiesityksen ja eduskunnan hyväksynnän ennen voimaantuloa.

Aukioloaikojen kiristykset on tarkoitettu olemaan voimassa määräaikaisesti.

HS kertoi viime viikolla neuvotteluissa olleen tuolloin esillä, että pahimmilla koronavirusalueilla alkoholin myynti pitäisi lopettaa kello 17 ja ovien pitäisi mennä kiinni kello 18. Ruokaravintoloissa valomerkki tulisi tuntia myöhemmin.

HS:n tietojen mukaan tämä asetelma on pysynyt neuvotteluissa pitkälti samana.

Jos koronavirus ei olisi vielä levinnyt kovin laajalle, mutta koko maan tilanne olisi vakava, esillä on ollut, että aukiolosäännöt olisivat tunnin lievemmät. Tällöin ruokaravintoloista pitäisi poistua viimeistään kello 20.