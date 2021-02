Matkailu- ja ravintola-alaa edustavan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että uudet ravintolarajoitukset olisivat kova isku alalle ja konkurssien määrä lisääntyisi varmasti.

Matkailu- ja ravintola-alaa edustavan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että ravintoloille suunniteltu niin sanottu ”tanssikielto” tulee toteutuessaan käytännössä sulkemaan yökerhot ja karaokepaikat kokonaan, elleivät nämä onnistu muuttamaan liikeideaansa.

”Kyllähän se kova rajoitus tietysti on. Jos tämäntyyppinen rajoitus tulee, mitä julkisuudessa on käsitelty, niin se käytännössä lopettaa yökerhotoiminnan ja karaokeravintoloiden toiminnan. Yrityksille, jotka ovat erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jo nyt ja nuorille työntekijöille se on kova isku”, Lappi sanoo.

HS kertoi maanantaina, että hallitus on antamassa asetusta, jolla säädettäisiin siitä, että ravintolassa pitää pysytellä pöydissä lukuun ottamatta esimerkiksi vessakäyntejä tai liikkumista pöytään. Tästä ”tanssi- ja laulukiellosta” hallitus päättää näillä näkymin perjantaina.

Jo nykyisten ravintolarajoituksien mukaan asiakkailla täytyy olla oma istumapaikka. Ero aiempaan olisi nyt, että ravintoloiden pitäisi huolehtia, että asiakkaat myös pysyvät tuolla paikalla.

Lappi sanoo ymmärtävänsä, ettei nyt ole juhlimisen tai suurten juhlien aika ja että koronatilanne on hyvin vakava. Samalla hän uskoo, ettei yökerhojen ovien sulkeutuminen lopeta kokoontumisia.

”Koronaviruksen torjunnan haittapuoli on sitten se, että se siirtää tämän nuorten yöjuhlimisen kokonaan yksityistilaisuuksiin: erilaisiin teknobileisiin, koteihin ja vuokramökkeihin. Ei se juhlimista lopeta, mutta se tapahtuu sitten paikoissa, joissa ei ole koronakontrollia eikä anniskelulainsäädäntöä eikä mitään.”

Tanssikielto säädettäisiin olemassa olevan lainsäädännön pohjalta asetuksella, joten se saataisiin voimaan nopeasti.

Aukioloaikojen rajoittamiseen hallitus tarvitsee sen sijaan uuden lain, jota myös valmistellaan ja jonka voimaan saaminen voi kestää viikkoja. HS kertoi aiemmin keskiviikkona, että asiasta neuvotelleet avustajat olisivat päässeet alustavaa sopuun asiassa.

Viime viikolla HS kertoi neuvotteluissa olleen tuolloin esillä, että pahimmilla koronavirusalueilla alkoholin myynti pitäisi lopettaa kello 17 ja ovien pitäisi mennä kiinni kello 18. Ruokaravintoloissa valomerkki tulisi tuntia myöhemmin.

HS:n tietojen mukaan tämä asetelma on pysynyt neuvotteluissa pitkälti samana.

Jos koronavirus ei olisi vielä levinnyt kovin laajalle, mutta koko maan tilanne olisi vakava, esillä on ollut, että aukiolosäännöt olisivat tunnin lievemmät. Tällöin ruokaravintoloista pitäisi poistua viimeistään kello 20.

Lappi toteaa, että tällainen aukioloaikojen sääntely osuisi toteutuessaan pahasti loppuihinkin anniskeluravintoloihin ja myös illallisravintoloihin.

”Se sitten sammuttaa loputkin valot.”

”Anniskelupainotteiset ravintolat aukeavat yleensä kello 14 tai 15. Ei niitä kannata sitten aukaista ollenkaan. Ne menevät kiinni sitten saman tien.”

Käytännössä vastaavalla sääntelyllä olisi hänen mukaansa sama vaikutus kuin yritysten sulkemisella suoraan.

Lappi toteaa, että hänen on vaikeaa ymmärtää erityisesti, jos tällaista sääntelyä kohdistetaan ruokaravintoloihin, joissa turvavälejä on mahdollista pitää ja muita hygieniasäännöksiä noudattaa. Vertailu muun yksityisen elinkeinotoiminnan rajoittamiseen ja mahdolliseen sulkemiseen ei Lapista ole olennaista. Hänestä tulisi kyetä osoittamaan, että tauti leviää tällä hetkellä nimenomaan ruokaravintoloissa.

”Se tieto, mikä meillä on ruokaravintoloista, meidän isoista jäsenyrityksistä ja muista, niin koronavirus ei ole ruokaravintoloissa levinnyt, eikä sellaista THL ole ainakaan tähän asti esittänyt.”

Lappi painottaa, että uusi rajoituskierros olisi erittäin kova taloudellinen isku ravintoloille alan jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa.

”Jos uudet rajoitukset tulevat voimaan, on ihan selvää, että konkurssiaalto kiihtyy.”

Hän katsoo, että valtion korvaukset yritystoiminnan rajoittamisesta esimerkiksi kustannustuen kautta ovat olleet riittämättömiä.

”Kyllä meille sopii, että valtio rajoittaa toimintaa ja jopa sulkee yrityksen, mutta sitten valtion pitää kyllä korvatakin, kuten muissa Pohjoismaissa on tehty.”

Ongelma on Lapin mukaan tällä hetkellä erityisesti, että vuokranantajat eivät jousta vuokrissa ja laskuja kertyy. Viesti yrityksiltä on, että vuokria korkeintaan siirretään tulevaisuuteen.

”Mutta eihän meillä ole rahaa silloinkaan.”