Käytännössä kunnat ja aluehallintovirastot (avi) päättävät vastakin esimerkiksi yksityisten kuntosalien sulkemisesta. Etelä-Suomen avi päätti ensin kahden metrin etäisyyksistä vähintään kymmenen hengen asiakas- ja muissa tiloissa.

Hallitus linjaa keskiviikkoillan kokouksessaan Säätytalolla todennäköisesti, että ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ja mahdollisesti joukko muitakin sairaanhoitopiirejä tai alueita siirtyy koronatoimissa hallituksen hybridistrategian tasolle kaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan hallitus päättää vasta illalla, mitä alueita kakkostaso koskee.

Arvioinnin eri alueiden tasosta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, mutta käytännössä kunnat ja aluehallintovirastot tekevät vastakin itse päätökset nykyistä tiukemmista rajoitustoimista, kuten yksityisten kuntosalien sulkemisesta.

Nyt ollaan tasolla yksi, ja pahimmissa koronaoloissa vuorossa olisi taso kolme. Se tarkoittaisi jo poikkeusoloja ja tuntuvia rajoituksia liikkumiseen tai jopa ulkonaliikkumiskieltoa.

Hallitus täydensi niin sanotun hybridistrategiansa toimintasuunnitelman tammikuun loppupuolella, koska virusmuunnokset olivat lisänneet taudin leviämisen ja vakavuuden uhkaa. Etenkin Uudellamaalla virusmuunnosten osuus tartunnoista on kasvanut.

Suunnitelmassa sairaanhoitopiirit oli jo jaettu perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen koronaviruksen ilmaantuvuuden ja muiden epidemiologisten kriteerien mukaan.

Mitä tarkoittaa strategian taso kaksi?

Toimintasuunnitelmaa täydennettiin niin, että epidemian vaiheiden lisäksi myös toimenpiteet luokiteltiin kolmeen tasoon. Taso kaksi tarkoittaa karkeasti sitä, että käyttöön otetaan kaikki epidemian leviämisvaiheen ”vanhat” suositukset.

Niiden lisäksi tasolla kaksi tulisi soveltaa maanantaina voimaan tulleiden tartuntatautilain pykälämuutosten tuomia velvoitteita, jotka koskevat esimerkiksi yksityisiä liikuntatiloja ja kauppakeskusten yleisiä tiloja.

Laki velvoittaa huolehtimaan tilojen hygieniasta ja riittävistä etäisyyksistä sekä estämään asiakkaiden kontaktit. Tilat voidaan myös sulkea enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan, kun ollaan epidemian pahimmassa eli leviämisvaiheessa. Tilojen sulkemisesta päättävät kunnat ja aluehallintovirastot.

Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti keskiviikkona, että kaikissa yli kymmenen henkeä kerrallaan vetävissä tiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on pystyttävä torstaista lähtien säilyttämään kahden metrin etäisyys toiseen ihmiseen. Ulkotiloissa vastaava raja on 50 ihmistä. Rajoitus on voimassa 13. maaliskuuta asti.

Kokoontumisrajoitusten tiukennusta ja mahdollista yksityisten tilojen sulkemista Uudellamaalla tai pääkaupunkiseudulla on määrä pohtia ensi viikolla.

Junissa ja muissa henkilöliikenteen välineissä matkustajien maksimimäärät voidaan puolittaa epidemian kiihtymisvaiheessa. Päätöksen siitä tekee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kuunneltuaan asiantuntijoita, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta.

Mihin kakkostason toimilla pyritään?

Tason kaksi toimenpiteiden tavoitteena on vähentää nopeasti ja voimakkaasti kontakteja koko maassa.

Leviämisvaiheen suositukset otetaan käyttöön, jos epidemia kiihtyy nopeasti tai virusmuunnosta löytyy alueellisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueita ottamaan toimenpiteet käyttöön THL:n arvion perusteella.

Taso kaksi tarkoittaa muun muassa maksimaalista etätyösuositusta ja laajinta maskisuositusta. Lisätoimena voidaan pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää.

Esimerkiksi yritysten ylläpitämillä kuntosaleilla tai ruokakaupoissa toiminnan ylläpitäjien on siis huolehdittava, etteivät ihmiset ole liian lähellä toisiaan ja lähikontaktit tosiasiallisesti pystytään välttämään.

Toisen asteen koulutuksen lisäksi myös peruskoulujen yläluokkien lähiopetuksen ja vastaavan ikäisten lasten ryhmämuotoisen harrastustoiminnan määräaikaista keskeyttämistä voidaan harkita.

Kunnat ja aluehallintovirastot tekevät varsinaiset päätökset toimenpiteistä.

Millä kriteereillä viranomaiset voivat sulkea yksityisiä tiloja?

Tartuntatautilain tuoreet pykälämuutokset toivat mukanaan kriteerit, joiden perusteilla esimerkiksi yksityisiä liikuntatiloja ja uimahalleja voidaan viime kädessä sulkea.

Ennen sulkemista seuraavien kolmen ehdon tulee täyttyä yhtä aikaa:

1. Sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000:ta asukasta kohden on vähintään 50.

2. Kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella.

3. Tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen tai muuhun vastaavaan hoidon ylikuormittumiseen.

Mitä yksityisiä tiloja viranomaiset voivat sulkea kriteereiden täyttyessä?

Sulkea voitaisiin joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäviä sisätiloja sekä kuntosaleja.

Kiinni voitaisiin panna myös yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat.

Myös tanssipaikat ja kuorolauluun, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat löytyvät listalta.

Kauppakeskuksista saatettaisiin sulkea yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.