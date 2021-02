Eduskuntapuolueet ja hallitus kokoontuvat keskustelemaan korona­toimista, Orpo: ”Miten tämä on voinut kestää näin kauan?”

Tapaamisessa on määrä käydä läpi torstaiaamuna kerrottuja uusia koronatoimia.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien johto sekä eduskunnan puhemiehistö kokoontuivat kello 12 Helsingin Säätytalolle tapaamaan hallituksen edustajia.

Tapaamisessa on määrä käydä läpi torstaiaamuna kerrottuja uusia koronatoimia.

”Toivon, että oppositiopuolueet ymmärtävät tämän tilanteen vakavuuden ja ovat valmiita yhdessä hallituksen kanssa tätä tautia torjumaan”, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tapaamiseen saapuessaan.

Oppositiopuolueiden edustajat sanoivat, ettei heillä ollut juurikaan tietoa tapaamisen tarkasta agendasta ennen tilaisuutta.

Kokoomuksen Petteri Orpo sanoi, että koronavirustilanne on vakava virusmuunnoksen levitessä.

”Sitä ihmettelen, että kun keskeiset ongelmakohdat ovat olleet tiedossa jo kuukausia, niin miten tämä on voinut kestää näin kauan”, hän sanoi.

Orpon mukaan aamulla kerrotun perusteella hallituksen ilmoittamat uudet toimet ovat ”oikean suuntaisia ja välttämättömiä”. Hän odotti kuulevansa vielä lisää perusteluja erityisesti koulujen etäopetuksesta ja ravintoloiden sulkemisesta.

”Perusteiden pitää olla kunnossa.”

Orpo lupasi, että eduskunnassa uudet toimet käsitellään huolellisesti ja nopeasti.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho kommentoi tapaamista niukasti saapuessaan Säätytalolle.

”En ole terveydenhoitoviranomainen. Toivon ja uskon, että hallituksella on käytettävissään kaikkein paras mahdollinen tieto epidemiatilanteesta. Sen täytyy sitten reagoida siihen asianmukaisella tavalla”, hän sanoi aiemmin aamulla HS:lle liittyen poikkeusolojen toteamiseen.

Hän sanoi, että esimerkiksi ravintoloiden sulkeminen ei hänestä vaikuta riittävältä syyltä poikkeusoloille.

”Se täytyy tietenkin perustella, että miksi poikkeusolot ovat välttämättömät. Hallitus on toisaalta korostanut monessa yhteydessä, että tilanne on Suomessa hyvä verrattuna moneen muuhun maahan.

Hallitus kertoi torstaiaamuna, että 8. maaliskuuta alkaen Suomessa toteutetaan kolme viikkoa kestävät nykyistä kireämmät toimet, jotka koskevat epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueita. Valtioneuvosto on toteamassa poikkeusolot yhdessä tasavallan presidentin kanssa.

Esimerkiksi ravintolat aiotaan sulkea perustuslain 23 pykälään perustuvalla lainsäädännöllä kuten viime keväänä, mihin hallituksen arvion mukaan tarvitaan poikkeusoloja. Valmiuslakia ei puolestaan aiota ottaa käyttöön, eikä esimerkiksi liikkumisrajoituksia ole tällä tietoa tulossa.

Ravintoloita voidaan kolmen viikon jälkeen avata, mutta niiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajoitetaan sen jälkeenkin. Ravintoloiden taloudelliset menetykset korvataan, pääministeri Marin sanoi aamun tiedotustilaisuudessa.

Hallitus linjasi, että toisen asteen ja peruskoulun yläluokat siirtyvät etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta.

Varhaiskasvatus ja alakoulut pysyvät lähiopetuksessa.

Kuntavaalien tilanteesta ei ilmeisesti ole ainakaan virallisesti määrä keskustella eduskuntapuolueiden ja hallituksen tapaamisessa. Asia voi silti nousta esiin.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi tiedotustilaisuudessa aamulla, että hän keskustelee asiasta uudelleen puoluesihteerien kanssa lähipäivinä.

Tähän saakka puolueissa on ollut halua pitää kuntavaalit ajallaan, mutta poikkeusolojen toteaminen voi vaikuttaa tilanteeseen.

Halla-aho sanoi HS:lle, ettei perussuomalaiset aio suostua vaalien siirtämiseen.

”Perussuoalaiset ei siihen hyväksyntäänsä anna, koska sille ei ole mitään perusteluja. Tässä on nyt epidemia ollut päällä vuoden, ja hallitukselle ei voi tulla yllätyksenä, että meillä on epidemia eikä hallitukselle voi tulla yllätyksenä se, että meillä on kuntavaalit”, hän sanoi.