Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kutsuu jälleen puoluesihteerit koolle keskustelemaan kuntavaalien aikataulusta. Hallitus kertoi torstaina valmistautuvansa poikkeusolojen toteamiseen.

Hallitus esittää 1,3 miljoonan euron lisämäärärahaa kuntavaalien turvalliseen toimittamiseen koronaviruspandemian aikana, oikeusministeriö tiedotti torstaina.

”Koronavirustilanteesta johtuvat erityisjärjestelyt edellyttävät aiempaa enemmän vaalivirkailijoita ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä. Myös kotiäänestykseen tarvitaan merkittävästi lisäresursseja. Lisäksi tarvitaan uusia tilaratkaisuja sekä suojavälinehankintoja”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo tiedotteessa.

”Lisämäärärahan tarkoituksena on turvata, että vaalit pystytään järjestämään turvallisesti myös poikkeuksellisissa oloissa.”

Hän aikoo kutsua eduskuntapuolueiden puoluesihteerit uudelleen koolle lähipäivinä keskustelemaan kuntavaalien järjestelyistä.

”Kuntavaaleista päätetään parlamentaarisesti. Se ei ole hallituksen asia, vaan se on koko eduskunnan asia”, Henriksson sanoi torstaiaamuna hallituksen uusia koronarajoituksia koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Hallitus kertoi torstaina valmistautuvansa toteamaan poikkeusolot yhdessä presidentin kanssa. Lisäksi koronatoimia pyritään kiristämään edelleen kolmen viikon ajaksi 8.–28. maaliskuuta. Esimerkiksi ravintolat on määrä sulkea koronaviruksen kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

Poikkeusolojen toteamisen on arvioitu voivan tarkoittaa sitä, että kuntavaalejakin päätettäisiin vielä siirtää.

Toistaiseksi puolueiden virallinen kanta on ollut, että vaalit pidetään ajallaan 18. huhtikuuta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että ainakaan perussuomalaiset ei aio edelleenkään suostua vaalien siirtämiseen.

”Perussuomalaiset ei siihen hyväksyntäänsä anna, koska sille ei ole mitään perusteluja. Tässä on nyt epidemia ollut päällä vuoden. Hallitukselle ei voi tulla yllätyksenä, että meillä on epidemia eikä hallitukselle voi tulla yllätyksenä se, että meillä on kuntavaalit”, hän sanoi HS:lle torstaiaamuna.

Eduskuntapuolueet ja hallitus kokoontuivat torstaina Säätytalolle keskustelemaan uusista koronatoimista. Vaalit eivät tiettävästi olleet virallisesti kokouksen asia, mutta useammat puolueiden edustajista kommentoivat niitä tilaisuuden yhteydessä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi, että mikäli vaaleja lykätään, olisi valtion syytä korvata kuluja ehdokkaille.

”Näin nopealla aikataululla se [vaalien siirtäminen] kuulostaisi kyllä hyvin erikoiselta länsimaisessa demokratiassa. Ainakin itse aloin tuossa jo pohtia, että korvaako valtio sitten niille kuntavaaliehdokkaille vaalimainokset, jotka ovat nyt jo ne rahat käyttäneet ja ehkä mainokset laittaneet lehteen.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että kolmen viikon tiukemmat toimet ajoittuvat kuntavaaleja edeltävälle ajalle. Kovimpien sulkutoimien olisi tarkoitus päättyä 28. maaliskuuta.

”Hallitus tuntuu uskovan siihen, että sillä saadaan virus kuriin. Voisi ajatella, että se auttaisi myös kuntavaalien järjestämiseen”, Orpo sanoi Säätytalolle saapuessaan.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen puolestaan oli sitä mieltä, että vaalien siirtämistä joudutaan nyt miettimään.

”Varmasti nyt joudutaan hyvin vakavasti harkitsemaan tätä mahdollisuutta siirtää kuntavaalit. Mutta tämä on asia, jossa kynnyksen pitää olla hyvin korkealla”, hän sanoi.

Liike Nytin Harry Harkimo oli myös sitä mieltä, että vaalien siirtämistä pitäisi harkita.