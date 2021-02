Demokratia on ollut pitkään puolustuskannalla, mutta sen vaihtoehdot ovat huonoja. Tieto ja sivistys lisääntyvät hitaasti, mutta vain ne ovat tie parempaan tulevaisuuteen, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumnissaan. Hänen kautensa HS.fi:n kolumnistina päättyy.

Venäjä oli käynnistänyt Krimin valtauksen ja kapinan Ukrainan itäosissa, kun aloin kirjoittaa näitä kolumneja seitsemän vuotta sitten. Sitten maailman huolen keskipisteeseen nousi Donald Trumpin Yhdysvallat. Nyt Venäjä on ottanut takaisin paikkansa tärkeimpänä huolenaiheenamme.

Kuluneet seitsemän vuotta ovat opettaneet monta asiaa.

Demokratia on hauraampi järjestelmä kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Oikeusvaltio ja ihmisoikeudet eivät ole missään varmassa turvassa. Ne voidaan pyyhkäistä hetkessä pois, ellei niitä puolusteta.

Yhdysvallat kävi aivan kuilun partaalla Trumpin painajaismaisen presidenttikauden aikana. Demokratian instituutiot ja kansan tahto osoittautuivat lopulta niukasti vahvemmiksi kuin yhden häikäilemättömän miehen pyrkimykset.

Olemme uskoneet, että tieto ja sivistys ovat demokratian tae. Edellytyksiä ne ovat, mutta eivät tae. Ihminen ei ole myöskään niin rationaalinen kuin uskomme ja kuin olisi demokratian kannalta suotavaa. Hänet saadaan helposti toimimaan omaa etuaankin vastaan.

Valtavat ihmisjoukot saadaan seuraamaan johtajaa, jonka moraalisen ja henkisen kelvottomuuden ja rujon itsekkäät tavoitteet pitäisi nähdä jokaisen, jolla on silmät ja järki päässä. Kuitenkin Yhdysvaltojen äänestäjistä lähes puolet, yli 74 miljoonaa, äänesti Trumpia.

Ei ole niin suurta valhetta, ettei suuri osa ihmisistä sitä uskoisi. Ei ole niin vakuuttavaa argumenttia eikä niin aukotonta logiikkaa, etteivät jotkut sitä kiistäisi. Vasta-argumentiksi riittää, että niiden esittäjä on ”sairas”, ”kommunisti” tai jonkin muun sortin ali-ihminen.

Ei ole niin mieletöntä salaliittoteoriaa eikä huuhaaliikettä, ettei sille löytyisi kiihkeitä kannattajia. Kannattaa katsoa vaikka Ylen kanavilla esitetty Ruotsin television SVT:n erinomainen dokumentti Vaccinkrigarna, Rokotevastaisuuden soturit.

Oikeistopopulismi, salaliittoteoriat, rokote- ja muu tieteenvastaisuus kiehuvat usein samoissa kattiloissa yhdeksi sekopäiseksi uskomuskeitoksi. Juuri tällaisen liemen ahmijoita ovat Trumpin kiihkeimmät kannattajat. Ilmiö on tuttu Suomessakin.

Samanmoisessa harhojen maailmassa elävät jotkut vasemmistolaiset. He kuvittelevat yhä, että kaikki hyvä tulee idästä ja kaikki paha lännestä. He uskovat puolustavansa vasemmiston arvoja, kun he puolustavat demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien armotonta polkemista Vladimir Putinin Venäjällä. Enempää he eivät voisi erehtyä.

Sosiaalinen media on meri, jossa kaikki ihmismielen oudot oliot, harhat ja haamut, elävät ja lisääntyvät.

Uskomme, että ihminen oppii historian kokemuksista. Osa oppii, osa ei. Suuri osa ihmisistä ei historiasta edes mitään tiedä, koska ei lue mitään paitsi someroskaa.

Olemme uskoneet, että toinen maailmansota antoi niin vahvan opetuksen siitä, mihin totalitaarinen ideologia, kansalliskiihko, rasismi ja militarismi johtavat, ettei ihmiskunta sitä koskaan unohda eikä samoja virheitä tee. Osa tekisi milloin tahansa täsmälleen ne samat virheet, jos vain vallan saisi.

Kun yksi uhka väistyy, toinen tulee tilalle. Trumpin Yhdysvallat oli uhka demokratialle ja sen arvoille, mutta välitön turvallisuusuhka se ei meille ollut. Putinin Venäjä on.

Putinin hallinto saa nopeasti yhä lisää alastoman diktatuurin piirteitä. Venäjän fossiiliseen energiaan perustuva talous luhistuu ennen pitkää. Se kasvattaa kansalaisten tyytymättömyyttä ja lisää levottomuuksia. Putinin ulko- ja turvallisuuspolitiikka muuttuvat silloin yhä aggressiivisemmiksi.

Tietenkin Venäjän kanssa on pyrittävä tulemaan toimeen, tapahtui siellä mitä tahansa. Keinot siihen ovat poliittisia eivätkä sotilaallisia. Silti on erityisen tärkeää juuri nyt pitää huolta omasta kyvystämme puolustaa maata.

Nato-jäsenyys näyttää poliittisesti mahdottomalta. Onneksi olemme edes EU:n jäseniä. Jos olisimme aivan yksin, meille tulisi vilu kuin huutolaispojalle tuulisella jäälakeudella.

Olen kaikesta huolimatta optimisti. Demokratia on ollut pitkään puolustuskannalla, mutta sen vaihtoehdot ovat huonoja. Tieto ja sivistys lisääntyvät hitaasti, mutta vain ne ovat tie parempaan tulevaisuuteen.

Nyt, kun Trump-painajainen on ohi ja oikeistopopulismin terävin kärki taittunut, on vihdoin demokratian vastahyökkäyksen aika.

Tähän tämä nyt loppuu. Kiitos näistä seitsemästä vuodesta!

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.