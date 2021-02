Puheenjohtaja Li Andersson: Ehdokas on pettänyt vasemmistoliiton luottamuksen, kun ei ole kertonut näistä rikosepäilyistä.

Sasu Haapanen on Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja tällä hetkellä varavaltuutettu.­

Turun pormestariksi vasemmistoliiton ehdokkaana pyrkivä Sasu Haapanen on poliisin esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä. Näin kertoo Turun Sanomat.

Turun Sanomien mukaan kyse on tyttöjen salakuvauksesta koulun suihkussa.

Lehden mukaan poliisi epäilee rikoksesta Haapasen lisäksi tämän naisystävää. Naisystävä työskenteli koulunkäyntiavustajana pari vuotta sitten, ja hänen epäillään tuolloin kuvanneen liikuntatuntien yhteydessä tyttöjä suihkussa. Naisen epäillään lähettäneen materiaalin myöhemmin Haapaselle.

Turun Sanomien mukaan poliisi pääsi tapauksen jäljille löydettyään tyttöjen kuvat Haapasen tietokoneelta. Asuntoon tehtiin kotietsintä kansainvälisen yhteistyön tuottaman vihjeen pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ilmoittaa Twitterissä, että Haapanen ei ole enää vasemmistoliiton kuntavaali- eikä pormestariehdokas.

Li Anderssonin mukaan tieto Haapaseen kohdistuvasta rikosepäilystä tuli puolueen tietoon vasta nyt.

”Haapanen on pettänyt vasemmistoliiton luottamuksen, kun ei ole kertonut näistä rikosepäilyistä. Erityisen törkeää tämä on siksi, että kysymys on vastenmielisistä ja tuomittavista rikoksista, joita epäillään”, Andersson kirjoittaa.

Anderssonin mukaan Haapanen on nyt myös eronnut kaikista puolueen luottamustehtävistä.

Vasemmistoliiton lehti Kansan Uutiset julkaisi Haapasen haastattelun joulukuussa, kun hänet oli nimetty pormestariehdokkaaksi. Häntä luonnehdittiin yllätysvedoksi pormestarikisaan, sillä hänellä oli edessään vasta toiset kuntavaalit.

Itse hän määritteli haastattelussa itsensä ”pesunkestäväksi ay-jätkäksi”. Haapasella on pitkä kokemus ammattiyhdistystoiminnasta Pamissa ja SAK:ssa.