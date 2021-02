Valiokuntaneuvos Matti Marttunen painottaa, että huonosti valmisteltujen lakiehdotusten korjaaminen eduskunnassa vie aikaa.

Historia toistaa välillä itseään, vaikka erehdyksistä pitäisi ottaa opiksi.

Vuosi sitten eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että valiokunnan perustuslaissa säädetyn tehtävän asianmukainen toteuttaminen vaarantuu, jos hallituksen esitysten eduskuntakäsittelylle ei varata riittävää ja kohtuullista aikaa.

Torstaina liki sama tehtiin uudestaan: hallitus ilmoitti ehdottavansa eduskunnalle, että ravintolat suljettaisiin 8.–28. maaliskuuta. Siitäkin huolimatta, että perustuslakivaliokunta on yksiselitteisesti todennut, että valtioneuvosto ei voi asettaa sille määräaikoja.

”Eduskunta on Suomen ylin valtioelin ja hallitus on siihen nähden alisteisessa asemassa. Hallitus ei voi sanella eduskunnalle aikataulua, mihin mennessä perusoikeuksia tuntuvasti rajoittava lainmuutos olisi käsiteltävä”, sanoo perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Matti Marttunen.

On ollut pitkään tiedossa, että ravintolat pitäisi sulkea tai niiden aukioloaikoja pitäisi rajoittaa tartuntojen hillitsemiseksi, mutta hallitus on viivytellyt lainmuutoksen esittämisessä eduskunnalle.

Koronaviruspandemian aikana kansalaiset ovat saattaneet ihmetellä, miksi lainmuutosten käsittely eduskunnassa kestää verraten pitkään. Useissa tapauksissa on ollut kysymys perusoikeuksien rajoittamisesta, mille täytyy aina olla painavat perusteet. Siksi rajoituksia on punnittava erittäin huolellisesti – ja se taas vie aikaa.

”Tiedän omasta kokemuksesta, että huolellinen lainvalmistelu kestää pitkään. Jos lainvalmistelua kiirehditään tarpeettomasti poliittisista syistä, eduskunnan täytyy sitten käyttää entistä enemmän aikaa hallitusten esitysten korjaamiseen tai jopa palauttaa ne takaisin valmisteluun.”

Ennen nykyistä tehtäväänsä Marttunen työskenteli oikeusministeriöstä lainsäädäntöneuvoksena. Työpaikka vaihtuu maanantaina, jolloin hän siirtyy eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian päälliköksi.

Matti Marttunen (vas.) veti oikeusministeriössä työskentelynsä aikana muun muassa vakavien rikosten valmistelun kriminalisointia pohtinutta työryhmää. Työryhmä luovutti ehdotuksensa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille maaliskuussa 2012.­

Vuosi sitten Suomeen todettiin poikkeusolot, jotta valmiuslaissa säädetyt viranomaisten laajennetut toimivaltuudet vaarallisen tartuntataudin hillitsemiseksi voitiin ottaa käyttöön.

Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

”Kun valmiuslakia alettiin soveltaa poikkeusoloissa, kaikki olivat uuden edessä eivätkä asiat sujuneet aivan ongelmitta. Valmiuslain ripeät menettelytavat siirtyivät kesän kuluessa osin normaalilainsäädännön puolelle, vaikka näin ei olisi pitänyt käydä.”

Marttunen pitää sinänsä ymmärrettävänä, että tavallistakin lainsäädäntöä täytyy voida muuttaa ripeästi, mutta rajansa kaikella. Hän ei halua suoraan ottaa kantaa siihen, olisiko viime kevään jälkeen sittenkin pitänyt päivittää valmiuslakiin sellaisia viranomaisten toimivaltuuksia, joita hallitus on esityksissään ripotellut etenkin tartuntatautilakiin.

”Emeritusprofessori Kaarlo Tuori on sanonut hyvin, että valmiuslaki sisältää tehokkaat keinot perusoikeuksien turvaamiseksi. Niiden turvaaminen tapahtuu valmiuslaissa eri tavalla kuin normaalilainsäädännössä, mutta lopputulos on aika lailla sama: perusoikeudet turvataan myös poikkeusoloissa. Aika näyttää, kuinka hyvin turvaamisessa on onnistuttu. Selvityksiä on jo aloitettu.”

Toisin sanoen väite siitä, että valmiuslain soveltaminen heikentäisi perusoikeuksien turvaamista, ei pidä paikkansa.

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Tällainen ennakollinen perustuslainmukaisuuden tarkastaminen on harvinaista. Marttunen on sen kannattaja.

Toisinaan Suomessa on esitetty epäilyjä, että kansanedustajista koostuva perustuslakivaliokunta olisi politisoitunut.

”Välillä on asioita, joissa valiokunnan ja sen kuulemien asiantuntijoiden näkemykset ovat kaukana toisistaan. Silloin on luonnollisesti vaarana, että perustuslain tulkinta politisoituisi, mutta tällaista ei ole mielestäni tapahtunut. Välillä ollaan oltu lähellä, mutta tällaiset karikot on vältetty. Toki minä olen ehkä jäävi tätä arvioimaan.”

Asioiden käsittely valiokunnassa alkaa aina valmistelevalla kokouksella. Siinä päätetään yleensä valiokuntaan kutsuttavat asiantuntijat, joille on varattava aikaa hallituksen esitykseen perehtymiseen ja lausunnon kirjoittamiseen.

Asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen valiokunnassa käydään keskustelu siitä, mitkä ovat lausunnon päälinjat. Lausuntoluonnoksen perusteella käsitellään asia loppuun.

”Jokainen lausunto käsitellään perustuslakivaliokunnassa lause lauseelta hyvin yksityiskohtaisesti. Silloin kansanedustajat tietävät varmasti, mitä he ovat päättämässä ja voivat tarvittaessa arvioida, kuinka vakuuttavaa argumentointi on. Aika usein lausunto- ja mietintöehdotuksia muutetaan, ja meidän virkamiesten tehtävänä on esittää muutoksiin oikeudellisia huomioita, jotka ovat tasapainoisessa suhteessa kansanedustajien valiokunnassa esittämiin näkemyksiin.”

Perustuslakivaliokunta tekee päätöksensä itsenäisesti, ja se voi poiketa kuulemiensa asiantuntijoiden näkemyksistä. Marttusen mielestä yksioikoinen käsitys perustuslakivaliokunnan toiminnasta ja kannanotoista saattaa johtua myös tiedotusvälineistä.

”Perustuslakia käsittelevät uutiset tiedotusvälineissä ovat usein yksipuolisia, kun kirjoitetaan, että jokin asia törmäsi perustuslakiin. Silloin unohdetaan, mihin perustuslakivaliokunnan näkemykset perustuvat. Usein ne perustuvat siihen, mitä perustuslakivaliokunta on aiemmin sanonut ja mikä tärkeintä, keskipisteessä ovat perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset eli ne ehdot, joilla perusoikeuksia ylipäätään voidaan kaventaa.”

Hallitus on esimerkiksi katsonut, että kuntosalit voidaan tarvittaessa sulkea perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten nojalla. Ravintoloiden sulkemisessa hallitus on taas sitä mieltä, että ne voidaan sulkea perustuslain 23:nnen säännöksen (perusoikeudet poikkeusoloissa) nojalla, joka on järeämpi keino.

Koska hallitus ei ole missään vaiheessa esittänyt ravintoloiden sulkemista perusoikeuksien yleisten rajoitusedellysten nojalla, tätä mahdollisuutta ei ole koskaan testattu perustuslakivaliokunnassa. Varmaa on kuitenkin se, että kuntosaliyrittäjät nauttivat samaa perusoikeuksiin kuuluvaa elinkeinovapauden suojaa kuin ravintolayrittäjät.

”Tämä on hyvin mielenkiintoinen oikeudellinen kysymys.”