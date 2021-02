Kokoomuksen puheenjohtaja ei tunnista todeksi väitteitä, joiden mukaan hän ei olisi tukenut Kirsi Pihaa, vaan jättänyt puuttumatta kokoomuslaisten epäasialliseen käytökseen. HS kysyi myös vihreiden Iiris Suomelta täsmennystä tämän kokoomusjohtoa kohtaan esittämään syytökseen.

HS kertoi sunnuntaina kokoomuksen sisällä puhuttavan siitä, että Kirsi Piha joutui sosiaalisessa mediassa puolueen oikeaa laitaa edustavan väen ilkeämielisen piikittelyn ja lokakampanjan kohteeksi ja jäi ilman puoluejohdon tukea. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei tällaista tunnista.

Hän vakuuttaa, että Pihalla oli jatkuvasti puoluejohdon täysi tuki. Orpo sanoo kuulleensa Kirsi Pihan vetäytymisestä Helsingin pormestariehdokkuudesta tältä vain muutamaa tuntia ennen asian julkistusta lauantaina.

”Hän oli vakaasti päättänyt asian. Vetosin tietenkin, että hän pysyisi ehdolla, mutta hän oli päätöksensä tehnyt. Syistä minulla ei ole sen parempaa tietoa, kuin mitä hän on itse kirjoittanut.”

Osa kokoomuslaisista on myös julkisesti arvostellut puheenjohtajaa siitä, ettei hän olisi puuttunut riittävästi puolueen edustajien ylilyönteihin sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Ted Apter (kok) kirjoitti sunnuntaina, ettei ”merkillepantavinta ole ollut sosiaalisen median keskustelun ala-arvoisuus, vaan kokoomuksen puoluejohdon korviin sattuva hiljaisuus”.

”Puheenjohtaja Orpon perjantainen esiintyminen Ylen Marja Sannikan haastattelussa ei tilannetta parantanut. Puoluejohto, joka ei sanoilla aseta puolueen ehdokkaiden toiminnalle rajoja, ei osoita arvoperusteista johtajuutta”, Apter kirjoitti.

Toimittaja Sannikka nosti esiin, että Piha oli esimerkiksi kritisoinut kokoomuksen kuntavaaliehdokkaan Atte Kalevan videota, jossa tämä sanoi unelmoivansa Helsingistä ilman kommunisteja. Toimittaja kysyi Orpolta, mitä tämä ajattelee ”tällaisesta riitelystä”.

”Suoraan kysymykseen suora vastaus: en pidä siitä”, Orpo vastasi.

”En pidä yhtään siitä, että varsinkin jossain Twitter-maailmassa kärjistetään ja halutaan vastakkainasettelua. Suuri osa puolueesta on hyvin maltillista, fiksua väkeä”, hän sanoi.

Orpo sanoo nyt, ettei hän pyrkinyt arvostelemaan Kirsi Pihan toimintaa. Hän kertoo viitanneensa yleisesti siihen, ettei pidä ylilyönneistä ja riitelystä sosiaalisessa mediassa.

Orpo vastaa puoluejohtoon kohdistuvaan arvosteluun sanomalla, että hän puoluejohto pyrkii puuttumaan epäasiallisuuksiin.

Atte Kalevan videota Orpo kommentoi kriittisesti, muttei pidä sitä suurena ylilyöntinä.

”On itsestään selvää, että kokoomus vastustaa kommunismia. Mutta en minä sitä noilla sanoilla olisi sanonut.”

Arvostelijoilta Orpo vaatii yksilöintiä siitä, mihin asioihin hän on jättänyt puuttumatta.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela kirjoitti lauantaina Twitterissä, ettei ”kokoomuksen laitaoikeiston meno ole vain puolueen sisäinen ongelma”:

”Liian pitkään me muutkin olemme joutuneet sietämään seksismiä, rasismia ja häirintää ilman, että kokoomuksen puoluejohto on puuttunut asiaan kunnolla. Se ei ole hyväksyttävää ja sen on loputtava nyt”, Suomela kirjoitti.

Orpo kuvaa syytöstä ”käsittämättömäksi”.

”Otan syytökset vakavasti ja odotan, että näin vakavan väitteen tueksi esitetään näyttöä. Tuossa langetetaan ilman todisteita varjo yllemme”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan on mahdoton ajatus, että kokoomuksen puoluejohto valvoisi kaikkia kokoomuksen kannattajia sosiaalisessa mediassa. Kokoomuksen poliitikkojen käytöstä hän sanoo voivansa kommentoida, jos tapaukset hänelle yksilöidään.

”Mutta ei minulla ole mitään tietoa siitä, että Kirsi Pihan poisjäänti liittyisi jollain tavalla minun tekemättä jättämisiini. Jos näin on, niin siitä pitäisi varmaankin kysyä häneltä.”

Sitä kokoomuksen puheenjohtaja sanoo pitävänsä suurena uhkana demokratialle, että yhä useammat alkavat vierastaa vaaleissa ehdokkaaksi lähtemistä sosiaalisen median kovan kielenkäytön vuoksi.

HS kysyi sunnuntai-iltana Iiris Suomelalta tarkennusta tämän esittämiin syytöksiin. Suomelan mielestä kokoomuksen johto ei ole puuttunut riittävän jämerästi esimerkiksi Atte Kalevan sanomisiin.

”Kommunismin vastustaminen on eri asia kuin se, että haluaa kommunistit pois jostain. Tämä on esimerkki siitä, miten esimerkiksi Kaleva esittää asioiden sijaan ihmisiin kohdistuvaa arvostelua.”

Toiseksi esimerkiksi kokoomuksen ”rakenteellisista ongelmista” Suomela nostaa vuonna 2017 julkisuuteen nousseet kokoomuksen puoluetoimiston ilmapiiriongelmat. Entinen työntekijä oli kirjoittanut puoluehallitukselle kirjeen, jossa hän kirjoitti sovinismista ja muusta epäasiallisesta kohtelusta puoluetoimistolla.

Orpo sanoi puuttuneensa puoluetoimisto ilmapiiriongelmaan. Hallintopäällikkö Timo Elo puolestaan kiisti väitteet työyhteisössä tapahtuvasta sovinistisesta kielenkäytöstä ja epäasiallisesta käytöksestä, mikä Suomelan mukaan oli osoitus kokoomuksen ongelmien vähättelystä.

Tampereen kaupunginvaltuustossa taas esiintyi vuoden 2017 lopulla asiatonta huutelua ja päälle puhumista, joka Suomelan mukaan kohdistui nimenomaan häneen ja muihin nuoriin naisiin. Suomela sanoo, että kokoomuslaisetkin osallistuivat epäasialliseen toimintaan, mutta kokoomuksen Tampereen-johto ei tunnustanut ongelmaa.