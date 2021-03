Pääministeri Marin pyysi anteeksi STM:n ja avien tulkinta­erimielisyydestä syntynyttä sotkua: ”Tilanne on kohtuuton”

Ratkaisusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja ministeriön kiistaan on määrä kertoa huomenna. STM antanee asiasta ohjauskirjeen vielä maanantaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pyysi maanantaina anteeksi aluehallintovirastojen (avi) ja sosiaali- ja terveysministeriön tulkintaerimielisyyttä yksityisten yritysten tilojen sulkemiseen liittyen.

”Pyydän anteeksi kaikilta heiltä, jotka tällä hetkellä joutuvat elämään epävarmuudessa siksi, että tulkintaerimielisyyttä on”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Tilanne on kohtuuton ihmisille ja erityisesti yrityksille, jotka odottavat varmuutta miten tämä tilanne ratkaistaan.”

Kyse on siitä, että avit ja ministeriö ovat tulkinneet eri tavoin tartuntatautilain suomaa mahdollisuutta sulkea yksityisten yritysten tiloja koronaepidemian hillitsemiseksi. Esimerkiksi kuntosaliyritykset eivät näin ollen voi olla varmoja, millainen toiminta niissä on sallittua uusien rajoitusten myötä.

Avin tulkinnan mukaan esimerkiksi kuntosalit saavat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään 10 henkeen.­

Ministeriön tulkinta laista näyttää olevan se, että sen pohjalta voitaisiin sulkea sisätilat, joissa tavanomaisesti on tai voi olla yli 10 henkeä. Avin tulkinta on väljempi: sen mukaan tilat saavat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään 10 henkeen. Rajatuissa ulkotiloissa sulkumääräys koskee yli 50 hengen tiloja.

Pykälä koskee muun muassa kuntosaleja, yleisiä saunoja, kylpylöitä sekä sisäleikkipuistoja.

Marin korosti, että päätösvalta asiassa on aluehallintovirastoilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat puivat erimielisyyttä kokouksessaan maanantaina.

Keskustelujen tuloksista on Marinin mukaan tarkoitus kertoa huomenna.

Etelä-Suomen avin terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen kuvaili STT:lle ministeriön kanssa maanantaiaamuna käydyn keskustelun olleen rakentavahenkinen ja asioissa on saatu ”yhteinen suunta”.

Floréenin mukaan kaikkien aluehallintovirastojen tulkinta asiassa tulee olemaan yhtenäinen, vaikka ne tekevätkin päätöksensä itsenäisesti. Etelä-Suomen avin viimeviikkoinen päätös oli ensimmäinen uuden tartuntatautilain mukaan tehty päätös aluehallintovirastoissa.

”Kun tämä on kuitenkin edessä muillakin alueilla, niin on tärkeää, että jos ja kun päivitetään tätä ajattelutapaa ja tulkintaa, se on sitten yhteinen aluehallintovirastoilla”, Floréen sanoo.

Keskustelut jatkuvat maanantaina sekä ministeriön kanssa että aluehallintovirastojen kesken.

Etelä-Suomen avin päätökseen pohjautuvat rajoitukset ovat voimassa tästä päivästä alkaen.

Rajoitukset koskevat vain osaa sen alueesta: Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Järvenpäätä, Keravaa, Kirkkonummea, Sipoota ja Tuusulaa. STM on arvostellut avia myös alueellisesta rajauksesta.

Tämänhetkiset rajoitukset ovat voimassa siihen asti, että Etelä-Suomen avi mahdollisesti antaa asiasta uuden päätöksen.

