Hallitus lähetti lain ravintoloiden sulkemisesta kolmeksi viikoksi eduskuntaan. Sulku ei koskisi henkilöstöravintoloita. Mara vaatii myös niitä suljettavaksi.

Hallitus antoi eduskunnalle maanantaina lakiesityksen, jolla ravintolat on määrä sulkea kolmeksi viikoksi 8.–28. maaliskuuta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Sulku koskisi alueita, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa. Ruoan ulosmyynti olisi edelleen sallittua.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja työministeri Tuula Haatainen (sd) osallistuivat hallituksen tiedotustilaisuuteen Valtioneuvoston linnan tiedotustilassa 1. maaliskuuta 2021.­

Niin kahvilat, baarit, yökerhot kuin ruokaravintolatkin sulkisivat ovensa. Myös terassit olisi suljettava. Sen sijaan henkilöstöravintolat ja muut ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle, saisivat pitää ovensa auki. Sulku noudattaisi toisin sanoen käytännössä samaa mallia kuin viime keväänä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) korosti tiedotustilaisuudessa, että kaikki käytettävissä olevat keinot fyysisten kontaktien vähentämiseen tarvitaan nyt käyttöön.

”Tautitilanne on vakava ja pahenee”, hän sanoi.

”Vetoan nyt jokaiseen kansalaiseen. Suojellaan omaa, läheisten ja kanssaihmisten terveyttä. Vältetään paikkoja ja tilanteita, joissa kontakteja voi syntyä. Pidetään etäisyyttä, huolehditaan hygieniasta ja käytetään maskeja. Jokainen voi vaikuttaa siihen minkälaiseksi kevät ja kesä muodostuu.”

Ravintoloiden sulku tehdään perustuslain 23. pykälän perusteella.

Hallitus katsoo muistiossaan, että tällöin myös poikkeusolojen toteaminen on perusteltua ja asianmukaista. Hallitus ja tasavallan presidentti totesivatkin maanantaina Suomeen poikkeusolot.

Perustuslain 23. pykälää voitaisiin periaatteessa soveltaa myös ilman poikkeusoloja, muistiossa todetaan.

Eduskunta käy lähetekeskustelun lakiesityksestä heti tiistaina. Eduskunnassa on istuntovaraus tällä viikolla myös lauantaina siltä varalta, että lain käsittely sitä vaatii.

Alueista, joita sulkeminen koskee, säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella, kun lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa.

Ravintoloiden säätely pysyy tiukkana kolmen viikon sulun jälkeenkin. Hallitus tuo lähiaikoina eduskuntaan lainsäädäntöä aukioloaikojen ja anniskelun rajoittamisesta.

Rajoituksista kärsiville ravintoloille valmistellaan tukimallia työ- ja elinkeinoministeriössä.

Matkailu- ja ravintola-alaa edustava Mara vaati maanantaina, että hallituksen olisi korvattava sulkemisesta aiheutuvat kiinteät kulut täysimääräisesti.

Lisäksi se vaati myös henkilöstö- ja opiskelijaravintoloita kiellon piiriin.

Mara perustelee tätä sillä, että näidenkin ravintoloiden myynti romahti viime kevään sulun aikana. Koska ravintoloita ei kuitenkaan ollut määrätty kiinni, jäivät ne ilman korvauksia. Järjestö pelkää, että näin käy myös nyt.

”Tämä on erittäin epäoikeudenmukaista, koska julkisen vallan etätyö- ja -opetussuositukset ovat romahduttaneet niiden liiketoiminnan. Kun valtioneuvosto on sen lisäksi viestinyt vahvasti, että kansalaisten olisi liikuttava vain välttämättömien tarpeiden mukaisesti, henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa ei ole asiakkaita sulun aikana”, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi viestittää tiedotteessa.

Marin toisti maanantain tiedotustilaisuudessa myös aiemman viestinsä siitä, ettei valmiuslain käyttöönotolle ole vielä hallituksen mukaan välitöntä tarvetta.

Hallitus kokoontuu keskustelemaan koronavirustilanteesta seuraavan kerran keskiviikkona. Tuolloin asiaa arvioidaan jälleen.

Hallitus kuitenkin ottaa heti käyttöön ”soveltuvilta osin” lain pykälät 106 ja 107, jotka koskevat hallintoviranomaisten viestintää poikkeusoloissa ja toimivallan ratkaisemista viranomaisten kiistatilanteessa.

Marinin mukaan pykäliä ”ei oteta täysimääräisesti käyttöön” siten, että eduskuntaan vietäisiin valmiuslain käyttöönottoasetuksia.

Viestintää keskitetään 106 pykälän nojalla käytännössä enemmän valtioneuvoston kanslialle. 107 pykälä koskee eräänlaista riitojen ratkaisua, jos kahdella hallinnonalalla olisi erimielisyys. Tällöin valtioneuvosto voisi Marinin mukaan tehdä päätöksen siitä, kumpi taho asian ratkaisee.

Lue lisää: Oikeustieteilijät arvostelevat ankarasti hallitusta valmiuslain käyttöönotosta: ”Lainvastaista”, sanoo professori Martin Scheinin

Hallituksen keskiviikkoisen tarkastelun pohjana on sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsaus, jossa mallinnetaan epidemian kehittymistä.

Yhtenä harkittavan toimena on ulkonaliikkumiskielto, jota hallitus on valmistellut varmuuden vuoksi jo pidempään. Marinin mukaan sen osalta harkinnassa on erilaisia malleja.

Liikkumista voitaisiin rajoittaa samantyyppisesti kuin viime keväänä Uudenmaan sulkemisen yhteydessä. Ulkonaliikkumiskielto voitaisiin toisaalta toteuttaa myös siten, että kansalaisten liikkumista rajoitettaisiin yksittäisellä paikkakunnalla esimerkiksi niin, että vain välttämätön asiointi, kuten kaupassa, apteekissa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asioiminen olisi sallittua.

Sulkua on Marinin mukaan valmisteltu lakiteknisesti kahdella eri tavalla, toisaalta valmiuslain pohjalta toteutettavaksi ja toisaalta perustuslain 23. pykälän kautta toteutettavaksi.

”Valmistelemme kaikkia mahdollisia välineitä jo ennalta ja varuiksi sen vuoksi, että voimme joutua siihen tilanteeseen, että näitä on välttämätöntä käyttää. Sanon sen nyt ihan suoraan, tämä tilanne on hyvin vakava ja pahenee nopeasti”, Marin painotti.

Marin pyysi maanantaina anteeksi myös aluehallintovirastojen (avi) ja sosiaali- ja terveysministeriön tulkintaerimielisyyttä yksityisten yritysten tilojen sulkemiseen liittyen.

”Pyydän anteeksi kaikilta heiltä, jotka tällä hetkellä joutuvat elämään epävarmuudessa siksi, että tulkintaerimielisyyttä on”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Tilanne on kohtuuton ihmisille ja erityisesti yrityksille, jotka odottavat varmuutta miten tämä tilanne ratkaistaan.”

Taustalla on avien ja ministeriön erilainen tulkinta tartuntatautilain suomasta mahdollisuudesta sulkea yksityisten yritysten tiloja koronaepidemian hillitsemiseksi. Esimerkiksi kuntosaliyritykset eivät näin ollen voi olla varmoja, millainen toiminta niissä on sallittua uusien rajoitusten myötä.

Lue lisää: Ministeriö suivaantui turhaan avin päätöksestä jättää liikuntatilat rajoitetusti auki – Hallitus voi joutua syyttämään sotkusta itseään