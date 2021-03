Pääministerin mukaan valmiuslaista otetaan ”nyt soveltuvilta osin” kaksi säännöstä ilman käyttöönottoasetusta.

Pääministeri Sanna Marin ilmoitti maanantaina, että valmiuslaista otetaan käyttöön ”soveltuvilta osin” pykälät 106 ja 107.

”Nämä kaksi pykälää tulevat nyt soveltuvilta osin käyttöön. Ei kuitenkaan täysimääräisesti sellaisten valtuuksien osalta, jotka vaatisivat sitten käyttöönottoasetuksen viemistä eduskuntaan mutta sekin on mahdollista”, pääministeri sanoi.

Valtioneuvosto ei kuitenkaan anna niistä eduskunnalle käyttöönottoasetuksia, vaikka valmiuslaki sitä edellyttää.

”Valtioneuvoston päätös valmiuslain 106 §:n ja 107 §:n käyttöönotosta ilman asetuksen antamista on lainvastainen, ja siksi myös valtioneuvoston päätös ottaa valmiuslaki sovellettavaksi on kokonaisuudessaan lainvastainen. Se on myös tarpeeton, koska ravintoloiden sulkemista koskeva lakiehdotus annettiin perustuslain 23 §:n [perusoikeudet poikkeusoloissa] eikä valmiuslain nojalla”, sanoo perustuslain 23:nnen säännöksen valmisteluun aikoinaan osallistunut Britannian tiedeakatemian oikeustieteen tutkimusprofessori Martin Scheinin.

Professori Martin Scheinin kuvattuna lokakuussa 2014.­

Toisin sanoen hallitus olisi voinut antaa perustuslain 23 §:n mukaisen lakiesityksen ravintoloiden sulkemiseksi ilman poikkeusolojen toteamista, mikä myös todetaan valtioneuvoston kanslian muistiossa.

Molemmat valmiuslain säännökset (106 § ja 107 §) ovat valmiuslain toisessa osassa, jonka säännöksiä voidaan ottaa käyttöön vain valtioneuvoston asetuksella, jonka eduskunta tarkastaisi.

”Mielestäni valmiuslain kuudennen pykälän perusteella on täysi selvä asia, että näitä säännöksiä ei voida valmiuslain nojalla ottaa käyttöön, vaikka valtioneuvosto sellaista väittää. Sellainen ajatus, että jokin oikeusnormi otetaan käyttöön vain osittain soveltuvin osin, on käsittämätön. Joko oikeusnormi otetaan käyttöön tai sitten sitä ei oteta käyttöön”, sanoo Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen.

Valmiuslain 106 §:n mukaan väestön tiedonsaannin turvaamiseksi ja viranomaisten viestinnän yhteensovittamiseksi poikkeusoloissa valtionhallinnon viestinnän välitön johto kuuluu valtioneuvoston kanslialle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa perustaa Valtion viestintäkeskus.

Valmiuslain 107 §:n perusteella valtioneuvosto ratkaisee poikkeusoloissa pääministerin esityksestä hallinnonalojen välillä erimielisyyden siitä, minkä valtionhallinnon viranomaisen tai muun toimintayksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu. Ministeriö ratkaisee erimielisyyden hallinnonalallaan.

Professori Scheinin korostaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunnalla ei ole toimivaltaa eikä edes käytännön edellytyksiä arvioida valmiuslaissa tarkoitettujen poikkeusolojen käsillä oloa, ellei sen arvioitavana ole ainuttakaan valtioneuvoston valmiuslain nojalla antamaa käyttöönottoasetusta.

”Vain tuollaisen asetuksen yhteydessä valiokunta arvioisi valmiuslain tietyn toimivaltuuden käytön välttämättömäksi. Siksi valmiuslakia ei saa ottaa sovellettavaksi, ellei samalla anneta edes yksi käyttöönottoasetus.”

Scheinin ihmettelee myös, kuinka oikeuskansleri on voinut hyväksyä valmiuslain sovellettavaksi ottamisen ilman, että hän olisi voinut tarkastaa yhdenkään käyttöönottoasetuksen laillisuuden.

”Ilman asetuksia kyseessä on avoin valtioelinten toimivaltasuhteiden ennakollinen muutos, jonka välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta ei voi arvioida ennen kuin on tiedossa edes yksi asia, jossa valtioneuvoston saamaa uutta toimivaltaa olisi välttämätöntä käyttää. Tiedämme, että hyväksyttävä tarkoitus on olemassa, mutta oikeusvaltiossa se ei yksin riitä”, Scheinin sanoo.