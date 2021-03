Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi maanantai-iltana viestipalvelu Twitterissä valmiuslain pykälien soveltamisesta syntynyttä keskustelua. Pääministerin mukaan asia selvitetään oikeudellisesti ”vielä kertaalleen”.

”Valmiuslain pykäliä 106 ja 107 ei sovelleta miltään osin ennen selvyyttä niiden käytön edellytyksistä ja asia selvitetään oikeudellisesti vielä kertaalleen”, Marin kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Aiemmin päivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa Marin oli sanonut, että valmiuslaista otettaisiin ”soveltuvin osin” käyttöön pykälät 106 ja 107. Niistä ei hänen mukaansa kuitenkaan annettaisi käyttöönottoasetuksia eduskunnalle.

”Nämä kaksi pykälää tulevat nyt soveltuvilta osin käyttöön. Ei kuitenkaan täysimääräisesti sellaisten valtuuksien osalta, jotka vaatisivat sitten käyttöönottoasetuksen viemistä eduskuntaan mutta sekin on mahdollista”, pääministeri sanoi päivällä.

Oikeustieteilijät arvostelivat tällaista menettelyä Helsingin Sanomien jutussa kovin sanoin.

Britannian tiedeakatemian oikeustieteen tutkimusprofessori Martin Scheinin tulkitsi HS:lle, että hallitus toimii lainvastaisesti.

”Valtioneuvoston päätös valmiuslain 106 pykälän ja 107 pykälän käyttöönotosta ilman asetuksen antamista on lainvastainen, ja siksi myös valtioneuvoston päätös ottaa valmiuslaki sovellettavaksi on kokonaisuudessaan lainvastainen. Se on myös tarpeeton, koska ravintoloiden sulkemista koskeva lakiehdotus annettiin perustuslain 23. pykälän [perusoikeudet poikkeusoloissa] eikä valmiuslain nojalla”, Scheinin sanoi.

Hän ihmetteli myös, kuinka oikeuskansleri on voinut hyväksyä valmiuslain sovellettavaksi ottamisen ilman, että hän olisi voinut tarkastaa yhdenkään käyttöönottoasetuksen laillisuuden.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kommentoi myöhemmin HS:lle muun muassa, että hänen ymmärryksensä mukaan pääministeri yritti selittää pykäliin liittyvää asiaa kansankielellä.

”Ymmärrän lausunnon siten, että valmistelevia toimia on alettu tehdä niin kuin valmiuslaki edellyttää, jotta näitä säännöksiä koskevat käyttöönottoasetukset voidaan mahdollisesti lähipäivinä antaa eduskunnan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi”, hän sanoi.

Valmiuslain pykälät 106 ja 107 koskevat hallintoviranomaisten viestintää poikkeusoloissa ja toimivallan ratkaisemista viranomaisten kiistatilanteessa.

Päivällä Marin sanoi 106. pykälään viitaten, että tarkoituksena olisi keskittää viestintää käytännössä enemmän valtioneuvoston kanslialle, jotta viestinnän koordinaatio olisi entistä parempaa.

107. pykälän osalta Marin totesi, että valtioneuvosto voisi pääministerin esityksestä tehdä päätöksen siitä, kumpi taho asian ratkaisee, jos hallinnonalat olisivat erimielisiä.

Pöysti korosti myöhemmin maanantaina, ettei valtioneuvosto ole antanut käyttöönottoasetusta valmiuslaista, mutta valmiuslain mukaisia valmistelevia toimia voidaan tehdä.

”Valmiuslain säännökset 106 ja 107 edellyttävät käyttöönottoasetuksia ja eduskunnan hyväksyntää eikä valtioneuvosto ole sellaisia tänään [maanantaina] antanut. Valtioneuvosto voi luonnollisesti tehdä sellaisia valmiuslain mukaisia valmistelevia toimia, jotka eivät edellytä käyttöönottoasetuksen antamista”, Pöysti sanoi.

Hän otti esille muun muassa sen, että viestinnän osalta normaalilainsäädäntöön sisältyvässä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään osittain samoista asioista kuin valmiuslain pykälässä 106.