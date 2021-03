Marin sanoo, että hallituksen arvio lain valmistumisesta perustui keskusteluun eduskunnan puhemiehen kanssa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kiistää, että hallitus on asettanut eduskunnalle aikataulun ravintolat sulkevan lain käsittelemiseksi.

Tämä käy ilmi Helsingin Sanomien käsiinsä saamasta Marinin kirjeestä eduskunnan puhemies Anu Vehviläiselle (kesk) ja eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolalle.

He lähettivät maanantaina hallitukselle kirjeen, jossa he moittivat Marinin hallitusta eduskunnan kiirehtimisestä. HS:n käsiinsä maanantaina saaman kirjeen mukaan hallitus on asettanut eduskunnan kiusalliseen tilanteeseen.

He viittaavat ravintoloiden sulkemista koskevaan lakiin, josta hallitus kertoi julkisuuteen 25. helmikuuta. Tuolloin hallitus ehdotti, että ravintolat suljetaan 8. maaliskuuta.

Hallitus ei voi sanella eduskunnan lainsäädäntöaikataulua.

Marin vastasi eduskunnalle heti maanantai-iltana. Kirjeessä Marin sanoo, ettei valtioneuvosto ole asettanut eduskunnalle aikataulua ravintolalain käsittelemiseksi.

”Valtioneuvosto ei ole asettanut eduskunnalle aikataulua lakiesityksen käsittelemiseksi, vaan olemme toimineet sen arvion pohjalta, jonka olemme eduskunnan puhemieheltä saaneet. Hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja pyrkii omalta osaltaan varmistamaan yhteistyön saumattoman sujumisen kaikissa tilanteissa”, Marin vastaa eduskunnan puhemiehelle ja eduskunnan pääsihteerille osoittamassaan kirjeessä.

Marin sanoo, että valtioneuvoston on esitettävä kansalaisille ja muille yhteiskunnan toimijoille mahdollisimman selkeä ja ennakoitava näkymä suunnitelluista toimenpiteistä pandemian torjumiseksi.

Tämän takia hän sanoo käyneensä puhemiehen kanssa keskustelun viime viikon keskiviikkona 24. helmikuuta ja pyytänyt puhemiehen arviota siitä, missä aikataulussa eduskunnan olisi mahdollista käsitellä kyseessä oleva esitys.

”Tuossa keskustelussa puhemies on käsityksenään ilmaissut, että lainsäädäntö olisi mahdollista käsitellä pikaisesti, noin viikossa, poikkeusolojen vallitessa. Lisäksi puhemies on todennut julkisesti, että esityksen käsittely vie eduskunnalta vähimmillään neljä päivää aikaa.”

Marin kirjoittaa, että hallitus on osaltaan toiminut tämän puhemiehen antaman arvion perusteella.

Hän lisää, että asiasta on myös keskusteltu kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa parlamentaarisesti 25. helmikuuta. Tuossa keskustelussa myös eduskunnan puhemiehistö oli läsnä.

Marinin kirje kokonaisuudessaan on tällainen:

Arvoisa eduskunnan puhemies, arvoisa eduskunnan pääsihteeri,

Haluan koko valtioneuvoston puolesta kiittää eduskuntaa vaativasta työstä pandemian torjunnassa tarvittavan lainsäädännön käsittelyssä.

Hallitus on tänään 1. maaliskuuta antanut eduskunnalle mainitsemanne esityksen majoitus- ja ravitsemuslain muuttamisesta. Esitys on pääpiirteiltään sama, jonka eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt maaliskuussa 2020. Pandemiatilanteen vakavuuden vuoksi valtioneuvosto on toivonut esityksen pikaista käsittelyä, mutta on johdonmukaisesti korostanut, että esityksen käsittely ja hyväksyntä ovat eduskunnan asia ja sen käsissä.

Valtioneuvoston on esitettävä kansalaisille ja muille yhteiskunnan toimijoille mahdollisimman selkeä ja ennakoitava näkymä suunnitelluista toimenpiteistä pandemian torjumiseksi. Tästä syystä olen käynyt puhemiehen kanssa keskustelun viime viikon keskiviikkona 24. helmikuuta ja pyytänyt puhemiehen arviota siitä, missä aikataulussa eduskunnan olisi mahdollista käsitellä kyseessä oleva esitys. Tuossa keskustelussa puhemies on käsityksenään ilmaissut, että lainsäädäntö olisi mahdollista käsitellä pikaisesti, noin viikossa, poikkeusolojen vallitessa. Lisäksi puhemies on todennut julkisesti, että esityksen käsittely vie eduskunnalta vähimmillään neljä päivää aikaa. Tämän puhemiehen antaman arvion perusteella hallitus on omalta osaltaan toiminut. Asiasta on myös keskusteltu kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa parlamentaarisesti 25. helmikuuta. Tuossa keskustelussa myös eduskunnan puhemiehistö oli läsnä.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa 25. helmikuuta olen todennut seuraavaa:

”Olen keskustellut tilanteesta eilen eduskunnan puhemiehen kanssa ja tämä on tietenkin eduskunnan käsissä oleva asia ja eduskunta ottaa sen ajan minkä eduskunta tarvitsee. Mutta poikkeusolosuhteissa ja poikkeusoloissa on mahdollista eduskunnan puhemiehen mukaan järjestää työtänsä niin, että tämä esitys olisi mahdollista jopa viikossa saada vietyä eduskunnasta läpi, mutta korostan sitä, että eduskunnan työ on eduskunnan käsissä. Sitä ei hallitus määrittele”.

Tänään 1. maaliskuuta valtioneuvoston istunnon jälkeisessä tiedotustilaisuudessa korostin niin ikään:

”Lain on tarkoitus tulle voimaan 8. maaliskuuta, ja se olisi voimassa 28. maaliskuuta saakka. Laki ja sen voimaantulo ovat kuitenkin riippuvaisia eduskunnan käsittelystä ja hyväksymisestä. Eduskunnan puhemies on arvioinut, että lain käsittelyyn tarvitaan vähintään neljä päivää.”

Valtioneuvosto ei ole asettanut eduskunnalle aikataulua lakiesityksen käsittelemiseksi, vaan olemme toimineet sen arvion pohjalta, jonka olemme eduskunnan puhemieheltä saaneet. Hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja pyrkii omalta osaltaan varmistamaan yhteistyön saumattoman sujumisen kaikissa tilanteissa.

Sanna Marin

Pääministeri

Eduskunnan puhemiehen ja pääsihteerin kirjeen sisältö kokonaisuudessaan on tässä:

Arvoisa pääministeri, arvoisat valtioneuvoston jäsenet ja oikeuskansleri,

Hallitus on 25.2.2021 julkisuuteen ilmoittanut ehdottavansa eduskunnalle, että ravintolat suljettaisiin 8.3.2021 lukien. Tämä edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen kyseisen lain muuttamisesta. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tänään maanantaina 1.3.2021.

Eduskunta on tällä valtioneuvoston yksipuolisella ilmoituksella asetettu Suomen perustuslain edellyttämän huolellisen lainvalmistelutyön näkökulmasta kiusalliseen ja ei-toivottavaan tilanteeseen.

Pidämme siksi aiheellisena muistuttaa Teitä vakavasti siitä, että valtioneuvosto ei voi asettaa eduskunnalle aikatauluja sen suhteen, missä ajassa hallituksen esitykset lainsäädännön muuttamiseksi tulisi eduskunnassa käsitellä.

Pandemiatilanne Suomessa on vakava ja tahtotilamme ja tavoitteemme viruksen selättämiseksi on yhteinen.

Huolellinen lainsäädäntötyö ja riittävän ajan varaaminen eduskunnalle tämän varmistamiseksi, on tarpeen myös kiireellisissä lainsäädännön voimaansaattamistilanteissa.

Toivomme, että jatkossa yhteistyö eduskunnan ja valtioneuvoston välillä edistäisi nykyistä paremmin tämän tavoitteen saavuttamista.

Yhteistyöterveisin

Anu Vehviläinen

Eduskunnan puhemies

Maija-Leena Paavola

Eduskunnan pääsihteeri