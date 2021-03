”Nyt kun valiokunnat ovat lähteneet käsittelemään, niin kannattaa ehkä olla varovainen näistä aikatauluista”, Vehviläinen sanoo.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) pitää epävarmana, että ravintoloiden aukioloa rajoittava laki ehtii voimaan ensi maanantaiksi, kuten oli hallituksen suunnitelma.

”Käsitykseni mukaan laki ei voi olla voimassa maanantaina 8. maaliskuuta”, Vehviläinen kirjoitti sähköpostiviestissään sanomalehti Karjalaiselle tiistaina.

HS:lle Vehviläinen loiventaa hiukan sanomaansa ja toteaa, että lain ehtiminen voimaan on epävarmaa.

”Epävarma on ehkä se oikea termi. Nyt kun valiokunnat ovat lähteneet käsittelemään, niin kannattaa ehkä olla varovainen näistä aikatauluista”, hän sanoo.

Vehviläisen mukaan hallituksen julki kertoma lain voimaantulo 8. maaliskuuta näytti jo viime viikolla epärealistiselta, kun esitystä ei annettu eduskunnalle saman tien, vaan vasta maanantaina.

Eduskunnan aikataulua määrittää se, että lain ensimmäisen ja toisen käsittelyn välissä on oltava kaksi kokonaista päivää. Ennen lain ensimmäistä käsittelyä talousvaliokunnan pitäisi saada mietintönsä valmiiksi asiasta.

”Tällä viikollahan me emme pysty sitä toista käsittelyä tekemään, sehän on ihan selvä asia, kun siihen vaaditaan se kahden päivän väli. Olemme viisaampia, kun näemme, miten talousvaliokunnan mietintö valmistuu. Totta kai jokaisen toive on, että tämä tulee mahdollisimman nopeasti”, Vehviläinen sanoo.

Hän toteaa, ettei ole vielä keskustellut valiokuntien kanssa aikatauluista.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok) viestittää, että ”varovaisen optimistinen näkemys” on, että mietintö voisi valmistua torstaina. Edellytyksenä on, että perustuslakivaliokunta saisi lausuntonsa valmiiksi tätä ennen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd) sanoo MTV Uutisille, että valiokunnan tavoitteena on saada lausunto valmiiksi keskiviikkona.

Näillä aikatauluilla lain hyväksyminen maanantaiksi 8. maaliskuuta on hyvin epävarmaa. Eduskunta ei ole ainakaan toistaiseksi ilmoitetun mukaan koolla sunnuntaina eikä maanantaina, lauantaille on istuntovaraus.

Keskustelu lakiesityksen aikataulusta nousi julkisuuteen, kun HS kertoi Vehviläisen ja eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan hallitukselle maanantaina lähettämästä kirjeestä.

Kirjeessä Vehviläinen ja Paavola arvostelivat hallitusta siitä, että se on kiirehtinyt eduskuntaa koronaviruksen torjumiseen tarkoitettujen lakien valmistelussa. Hallitusta muistutettiin siitä, että se ei voi asettaa eduskunnalle aikatauluja lakien käsittelyyn.

Myöhemmin tiistaina HS kertoi, että pääministeri Sanna Marin (sd) oli jo maanantai-iltana vastannut arvosteluun omalla kirjeellään. Marin kiistää yrityksen asettaa eduskunnalle aikatauluja.

Marinin vastauksen mukaan hallitus on tehnyt omaa aikatauluarviotaan lakien käsittelystä sen tiedon perusteella, mitä eduskunnasta on annettu.