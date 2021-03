Hallitus on ottamassa valmiuslaista käyttöön ainakin pykälät 106 ja 107 sekä muita, sosiaali- ja terveydenhoitoon liittyviä pykäliä, Marin sanoi Ylellä.

Hallitus on ottamassa käyttöön useita pykäliä valmiuslaista, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) tiistai-iltana Ylen A-studiossa.

”Me nyt valmistelemme niitä käyttöönottoasetuksia, joita meidän on annettava eduskunnalle, koska katsomme sen välttämättömäksi. Ja me tulemme valmiuslaista ottamaan useita pykäliä käyttöön, koska meidän mielestämme se on tarpeen ja se on välttämätöntä. Näitä valmistellaan paraikaa, kun hallitus huomenna niitä käsittelee ja sen jälkeen ne eduskunnalle annetaan”, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan asiaa valmistellaan paraikaa, ja hallitus käsittelee sitä keskiviikkona, minkä jälkeen asia etenee eduskuntaa.

”Huomenna vielä ei ole istunto, jossa näitä [valmiuslain käyttöönottoasetuksia] annetaan, mutta huomenna hallitus tämän kokonaisuuden käsittelee. Valmisteluja on tehty ja varautumista on tehty jo pidempään.”

Hallitus on ottamassa valmiuslaista käyttöön ainakin pykälät 106 ja 107 sekä muita, sosiaali- ja terveydenhoitoon liittyviä pykäliä, Marin sanoi Ylellä.

