Hallitus on ottamassa käyttöön valmiuslain pykäliä: Näin ne vaikuttaisivat

Valtioneuvosto voisi ohjata nykyistä enemmän viranomaisten kuten vaikkapa THL:n ja aluehallintoviranomaisia viestintää.

Hallitus neuvottelee tänään illansuussa valmiuslain pykälien ottamisesta käyttöön. Niitä voidaan käyttää poikkeusoloissa.

Hallitus totesi poikkeusolot maanantaina, mutta valmiuslakia se ei ole vielä käyttänyt.

HS:n tietojen mukaan hallituspuolueiden välillä on poliittinen sopu valmiuslain pykälien hyödyntämisestä koronaepidemian hillitsemisessä. Yhteisymmärrys on myös siitä, että alkuviikosta oikeusoppineiden kritiikistä kuuluisaksi tulleista valmiuslain 106 ja 107 pykälistä tehdään eduskunnalle käyttöönottoasetukset.

Valmiuslakia ei voi käyttää ellei se ole välttämätöntä. Vielä viime viikolla virkamiehet eivät nähneet pakottavaa tarvetta sille.

Kaikki mahdolliset käyttöönottoasetukset on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus saada lähtemään eduskunnan käsiteltäväksi perjantaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) mainitsi eilen illalla Ylen A-studiossa, että valmiuslaista otettaisiin käyttöön myös sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseen liittyviä pykäliä. Niistä ei kuitenkaan ole vielä poliittista ratkaisua.

Niistä neuvotellaan keskiviikkona sen jälkeen, kun hallitus on kuullut muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusimman arvion koronaviruksen kehittymisestä seuraavan puolentoista viikon aikana.

Alustavien tietojen mukaan ennuste on synkkä, mikä osittain perustelisi valmiuslain käytön.

Viime viikkoina uusien koronavirustartuntojen ja sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut huomattavasti. Viime viikolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerrottiin, että pääkaupunki­seudun tehohoidon ylikuormitus on enää muutamista potilaista kiinni.

Viime keväänä valmiuslaki oli voimassa sen jälkeen, kun hallitus antoi 17. maaliskuuta kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta, jotka johtivat aluksi kaikkiaan seitsemän kansalaisten perusoikeuksia rajoittavan valmiuslain pykälän käyttöönottoon.

Millaisia muutoksia kansalaisten arkeen toisivat valmiuslain pykälät, joiden käyttöönottoa hallitus nyt pohtii?

Liikkumisrajoituksia valmistellaan varmuuden vuoksi, mutta tänään niitä ei vielä käsitellä

Suurin valmistelussa oleva muutos olisi liikkumisen rajoittaminen. Sitä ei kuitenkaan Marinin mukaan ole määrä käsitellä tänään.

Siihen voidaan kuitenkin turvautua, jos tautitilanne vielä pahenee.

HS:n tietojen mukaan alustavasti on ajateltu, että liikkumisrajoitukset eivät koskisi esimerkiksi yksittäisten ihmisten vapaa-ajan ulkoilua, välttämätöntä töissä käyntiä, koulumatkoja tai ainakaan välttämätöntä ostoksilla käyntiä.

Lähtökohta on puuttua tilanteisiin, joissa useat ihmiset kohtaavat.

Valmistelussa on lähdetty ensisijaisesti siitä, että jos rajoitteita tulee, ne kohdistuvat jonkin alueen sisällä tapahtuvaan liikkumiseen eikä vaikkapa maakuntien väliseen liikenteen. Valmistelussa on kuitenkin varauduttu, että myös maakuntien välistä liikkumista rajoitetaan.

Varmaa on, että hallitus ottaa käyttöön valmiuslain pykälät 106 ja 107, joista aiheutui maanantaina juridinen sotku. Nämä eivät kuitenkaan vaikuttaisi kansalaisten elämään juuri mitenkään.

Marin sanoi ensin maanantaina, että näitä säännöksiä otettaisiin käyttöön ”soveltuvilta osin” ilman eduskunnalle annettavaa käyttöönottoasetusta, mutta joutui perääntymään aikeesta. Oikeusoppineet pitivät aietta laittomana.

Nyt tarkoituksena on siis valmistella pykälistä käyttöönottoasetukset. Asian on määrä edetä eduskuntaan, kun hallitus on ensin käsitellyt sen.

Viestintää keskitetään valtioneuvoston kanslialle

Pykälän 106 otsikko on ”Hallintoviranomaisten viestintä poikkeusoloissa”. Se keskittää viestintään liittyvää valtaa ja johtovastuuta valtioneuvoston kanslialle. Kanslian päällikkö on pääministeri.

Tämän pykälän nojalla voidaan tarvittaessa perustaa Valtion viestintäkeskus, mutta sitä ei ole tarkoitus tehdä.

Pykälän mukaan ”valtioneuvoston kanslia ja Valtion viestintäkeskus voivat velvoittaa valtioneuvoston alaisen viranomaisen tai kunnallisen viranomaisen omassa viestinnässään julkaisemaan tietynsisältöisen viestin tai kieltää tietynsisältöisen viestin julkaisemisen”.

Hallitus keskitti viestintää pääministerin johtamalle valtioneuvoston kanslialle myös viime keväänä, mutta se tehtiin normaalin lainsäädännön puitteissa.

Silloin muun muassa ihmisiä siirtyi muista ministeriöistä työskentelemään valtioneuvostoon.

Hallituslähteistä pykälää perustellaan sillä, että valmiuslain aikana vastuu koronatoimista ja samoin viestintävalta siirtyy enemmän hallitukselle.

Päätöksellä pyritään turvaamaan, että viestintä ei ole ristiriitaista, kuten se on ollut aika monta kertaa vuoden aikana, kun koronavirusta on yritetty taltuttaa ennen kaikkea alueellisesti.

Jo nykyisen normaalin lain myötä valtioneuvosto voi keskittää ministeriöiden tiedottamista, mutta hallituksen tulkinnan mukaan se ei koske vaikkapa alueellisia viranomaisia.

Valtioneuvosto voisi siis velvoittaa myös viranomaisia kuten vaikkapa aluehallintoviranomaisia tai THL:ää ainakin sopimaan viesteistään etukäteen hallitukselle.

Viranomaisten toimivaltuuksia pykälällä ei oteta pois.

Myös hallinnonalojen välisten erimielisyyksien ratkaisemista keskitetään

Pykälä 107 mahdollistaa sen, että poikkeusoloissa valtioneuvosto ratkaisee pääministerin esityksestä hallinnonalojen välisen erimielisyyden siitä, minkä viranomaisen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu.

Tämän avulla pyritään välttämään esimerkiksi sen kaltainen tilanne, joka syntyi viime keväänä lentokenttien koronatoimien hoidossa. Silloin päätökset viivästyivät, kun eri ministeriöt kiistelivät, kenelle mikäkin osa kenttien hoidosta kuuluu.

Tätä pykälää on hallituksessa pidetty tarpeellisena, sillä normaalilainsäädännössä hallintoalojen riitojen ratkaisu voi olla liian hidasta.

Hallituslähteistä sanotaan, ettei valtioneuvosto tule tekemään muiden puolesta ratkaisuja, vaan vain koordinoimaan, kenen eri ministeriöille kuuluva asia pitää hoitaa.

Valtioneuvosto voi tämän pykälän myötä puuttua myös viranomaisten välisiin kiistoihin.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien pykälien avulla pyritään helpottamaan sairaanhoidon painetta

Näiden pykälien avulla tarkoituksena on helpottaa koronaepidemian pahenemisen sairaanhoitoon aiheuttamaa painetta.

Hallituksen maanantaina julkaisemassa muistiossa on lueteltu, mitä pykäliä olisi mahdollista käyttää.

Ne ovat aika lailla samat kuin viime keväänä pandemian alkuvaiheessa otettiin käyttöön.

Tuolloin aluksi tulivat voimaan hoitoa koskevat pykälät 86, 88, 93–95, jotka mahdollistivat esimerkiksi terveydenhuollon resurssien siirtelyn eri alueiden välillä ja kiireettömän hoidon määräajoista luopumisen.

Nyt on tarkoitus saattaa voimaan ainakin pykälät 86 ja 88. Ensimmäisellä pykälällä viranomaiset voivat velvoittaa esimerkiksi sairaaloiden laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa, siirtämään toimintansa kokonaan tai osaksi oman toimialueensa tai sijaintipaikkansa ulkopuolelle.

Pykälä 88 vapauttaisi esimerkiksi sairaalan hoitotakuun määräajoista, jolloin kiireettömiä hoitoja voitaisiin siirtää koronapotilaiden hoidon tieltä.

Keväällä pykälillä henkilöstön lomia voitiin siirtää tai keskeyttää ja ylitöitä teettää ilman työntekijän suostumusta terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa ja hätäkeskuksissa sekä poliisissa.

Hallituslähteistä kerrotaan, ettei alkuvaiheessa lomia ja ylitöitä koskevaa pykälää todennäköisesti oteta käyttöön. Tämä on myös pykälä, jota ammattiliitot vastustavat voimakkaasti.

Työnantajille pykälä puolestaan on käteviä, sillä silloin työnantajan ei tarvitse erityisemmin neuvotella ja maksaa ylimääräistä, jos se tarvitsee työväkeä vaikkapa teho-osastoille.