”Olen ollut erittäin motivoitunut ja ihan tyytyväinen nykyiseen tehtävääni. Myös yhteistyö on toiminut joka suuntaan”, IB-organisaation johtoon Sveitsin Geneveen muuttava Heinonen sanoo.

Lähes viisi vuotta koulutuksen asiantuntijavirastoa Opetushallitusta luotsannut Olli-Pekka Heinonen jättää viraston ja siirtyy keväällä IB-organisaation pääjohtajaksi.

Heinosen määräaikainen ensimmäinen viisivuotiskausi olisi loppunut 14. lokakuuta. Heinonen on 56-vuotias, joten hän olisi voinut hakea jatkoa.

”Todennäköisesti olisin hakenut toista kautta, sillä en ole ollut lähdössä Opetushallituksesta mihinkään. Olen ollut erittäin motivoitunut ja ihan tyytyväinen nykyiseen tehtävääni. Myös yhteistyö on toiminut joka suuntaan”, Heinonen sanoo HS:lle.

Viime vuoden lopulla Heinosta kuitenkin lähestyi kansainvälinen rekrytointiyhtiö ja tarjosi hänelle mielenkiintoista tehtävää, joka alkoi houkuttaa. Edessä on Heinosen mukaan tehtävän myötä myös muutto todennäköisesti Geneveen Sveitsiin, kunhan korona hellittää.

International Baccalaureate Organization (IBO) on vuonna 1968 perustettu kansainvälinen järjestö, joka hallinnoi IB-tutkintoa ja koulutusohjelmia 3–19-vuotiaille lapsille ja nuorille.

IB-ohjelmien piirissä on tällä hetkellä yli 1,4 miljoonaa oppilasta ja opiskelijaa yli 5 300 koulussa 158 maassa. Suomessa sveitsiläissäätiö tunnetaan lähinnä IB-lukioista.

”Nimitys IB-organisaation pääjohtajaksi on hieno haaste henkilökohtaisesti, mutta myös huomionosoitus suomalaiselle koulutusosaamiselle. Valinta kertoo siitä, että suomalaista koulutusosaamista arvostetaan maailmalla”, Heinonen sanoo tiedotteessa.

Heinosen mukaan IB-ohjelmilla on annettavaa globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa, koska järjestölle on tärkeää koulutuksen laatu. ”Vaikka maailmalla on saatu paljon lapsia kouluun, heidän oppimisessaan on vielä isoja ongelmia.”

Entinen Opetushallitus yhdistyi Heinosen kaudella eli vuonna 2017 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen Cimon kanssa uudeksi Opetushallitukseksi, jonka tehtävänä on kehittää opetusta ja koulutusta sekä edistää kansainvälisyyttä.

Viraston kokonaisuuteen liitettiin myös ylioppilastutkintolautakunta YTL ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, jotka toimivat itsenäisinä erillisyksiköinä.

Pääjohtajan sijaisena toimii ennen uuden valintaa johtaja Samu Seitsalo. Hän johtaa nyt ”vaikuttavuus ja kansainvälisten asioiden koordinaatio” -päätoimintoa.

Uuden pääjohtajan määräaikainen virka tulee hakuun ensi viikolla. Nimityksen tekee valtioneuvosto opetusministerin esityksestä. Opetusministeri Li Anderssonin (vas) vanhempainvapaan sijaisena on kesään asti Jussi Saramo (vas).

Heinonen on taustaltaan kokoomuslainen. Hänet valittiin syksyllä 2016 Opetushallituksen pääjohtajaksi kokoomuksen hallitusryhmän valtiosihteerin työstä. Tuolloin pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksessa opetusministerinä oli Sanni Grahn-Laasonen (kok).

Heinosen valintaa ei kuitenkaan luokiteltu varsinaiseksi poliittiseksi virkanimitykseksi, koska hän oli muun muassa entisenä opetusministerinä (1994–1999) virkaan myös varsin pätevä.

”En koe, että minut olisi valittu puolueen perusteella, ja yhteistyökin on sujunut erittäin hyvin riippumatta siitä, kuka on opetusministeri”, Heinonen sanoo.