Sdp:n kannatus laskenut Ylen edellisestä mittauksesta.

Jos kuntavaalit pidettäisiin nyt, olisi suurin puolue Sdp, selviää Ylen tänään julkaistusta kuntavaaligallupista. Kannatusmittauksen mukaan 19,5 prosenttia vastanneista äänestäisi Sdp:tä.

Kyselyn mukaan toiseksi suosituin puolue on perussuomalaiset, jota äänestäisi 18,7 prosenttia. Kolmantena tulee kokoomus 18 prosentin osuudella. Keskustan kannatus on kyselyssä 12,8 prosenttia, vihreiden 11, vasemmistoliiton 9,1, Rkp:n 4,3, kristillisdemokraattien 3,7 ja nyt-liikkeen 1,5.

Sdp:n kannatus puolestaan on laskenut Ylen edellisestä mittauksesta. Helmikuun 4. päivä julkaistussa gallupissa Sdp:n kannatusprosentti oli vielä 20,3. Hallituspuolueista vasemmistoliitto on puolestaan onnistunut nostamaan kannatustaan merkittävästi. Vielä helmikuun mittauksessa puolueen kannatus oli 7,2 prosenttia, eli nousua on 1,9 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimus haastatteli tänään julkaistua kyselyä varten 2 958 ihmistä 3. helmikuuta ja 2. maaliskuuta välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi 1 824 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.