STT kysyi kahdeksan puolueen näkemystä kuntavaalien siirtokeskusteluun.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 18. huhtikuuta.­

Puoluesihteerit ovat edelleen sitä mieltä, että kuntavaalit tulisi lähtökohtaisesti pitää ajallaan huhtikuussa. STT kysyi kahdeksalta eduskuntapuolueen puoluesihteeriltä näkemystä julkisuudessa käytyyn keskusteluun vaalien siirrosta.

Puoluesihteereistä osa korostaa, että koronaepidemian äkillinen muutos huonompaan voisi vielä muuttaa tilannetta, mutta toistaiseksi jatketaan tavanomaiseen tapaan kohti vaaleja.

Vaaliajankohdan muutos ei sinällään ole puoluesihteerien päätettävissä, vaan vaalien siirtäminen menisi hallituksen esityksen kautta eduskuntaan vaalilain muuttamisena. Puoluesihteerit ovat kuitenkin selvittäneet tilannetta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) johdolla, sillä asiaa halutaan käsitellä yhdessä hallitus- ja oppositiopuolueiden kesken. Seuraavan kerran puoluesihteerien on määrä olla koolla perjantaina.

”Uskon, että tulemme olemaan hyvinkin yksimielisiä sen suhteen, että vaalit pidetään”, ennakoi perjantain tapaamista Rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseff.

Kuntavaalien järjestämispäivä määritellään laissa ja tänä vuonna se on sunnuntai 18. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa pääsiäisen jälkeen.

Ministeri Henriksson on korostanut, että kynnys vaalien siirtämiselle on hyvin korkea. Hän kuitenkin totesi viikonlopun Ylen Ykkösaamussa, että mikäli tautitilanne vielä pahenee ja jos käyttöön otetaan liikkumisrajoituksia, huhtikuun vaalien järjestäminen voisi olla vaikeaa.

Puoluesihteerien puntarissa painaa muun muassa, miten karanteeniin tai eristyksiin määrättyjen kansalaisten äänestysjärjestelyt ja laitosäänestyksen turvallisuus pystytään toteuttamaan, samoin kuin terveysturvallisuus rajoituksineen sekä hallituksen tuoreet suunnitelmat epidemian hillitsemiseksi.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen kiteyttää tilanteen niin, että vaalit pyritään pitämään, eikä niitä pyritä siirtämään. Hänen mukaansa vaalipäivä vaihtuu vain pakon edessä.

”Ehdottomia kantoja tällaisessa tilanteessa ei voi lyödä lukkoon. Olennaista on, että äänioikeutta voi käyttää.”

Samaa puntaroi kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.

”On tärkeää, että ulkona tapahtuva äänestys on mahdollista jokaisella äänestyspaikalla, jotta karanteenissa olevat pääsevät halutessaan äänestämään myös vaalipäivänä”, sanoo Kokko.

Keskustan Riikka Pirkkalainen huomauttaa, että vaalit ovat osa yhteiskunnan huoltovarmuutta ja demokratia pitäisi pystyä turvaamaan myös poikkeusoloissa. Hän pitää tärkeänä puolueiden yhteistä näkemystä.

”Keskusta on hyvin vahvasti tukenut koko ajan sitä, että puolueet yhteisen pöydän ääressä miettivät tätä kysymystä, eikä jokainen yksitellen. Me olemme valmiit vaaleihin vaikka tänään tai huomenna”, hän lupaa.

Mielipidemittauksissa hyvin menestynyt oppositiopuolue perussuomalaiset on vastustanut vaalien siirtämistä. Puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan vaalit tulee pitää ajallaan, eikä ajankohdan vaihtoon ole syytä.

”On huono asia, että tällaisella spekuloidaan ja tilanne velloo tällä tavalla. Se vähentää ihmisten kiinnostusta vaaleja kohtaan, jos tällaista epätietoisuutta pidetään yllä turhan takia”, hän sanoo. Grönroos toivookin puheen vaalien siirtämisestä loppuvan.

Myös Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm on yhä sitä mieltä, että kuntavaalit pidetään suunnitellusti. Vaalien järjestäminen keskellä koronaepidemiaa on kuitenkin edellyttänyt äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuuden perinpohjaista selvittämistä. Hinnalla millä hyvänsä ei vaaleja Rönnholmin mukaan voida pitää.

”En oikein ymmärrä kategorisia julkisia kannanottoja siitä, että tilanteessa missä tahansa ne järjestetään. Ei niinkään voi sanoa.”

Kokoomuksen puoluesihteerin mukaan demokratian toteutumisen valossa on tärkeää, että vaalit pystytään järjestämään kaikissa oloissa.

”Toisessa vaakakupissa on tietysti tämä terveysturvallisuus. Toisaalta nähdään, että vaalit voidaan pitää, jos viranomaiset ovat sitä mieltä, että vaalien toimittaminen on mahdollista. Kannatamme vaalien pitämistä, mutta siten, että terveysturvallisuus täytyy ottaa huomioon.”

Kristiina Kokon mukaan nyt kuunnellaan herkällä korvalla viranomaisten näkemyksiä koronatilanteesta.

”Mitään tietoa ainakaan minulle ei ole tullut”, että vaalien siirtoa valmisteltaisiin.

Samoilla linjoilla on vihreät ja puoluesihteerinsä Veli Liikanen, joka pitää perjantaisen kokouksen lähtökohtana vaalien järjestämistä suunnitellusti.

”Valmistelu on mielestäni siinä pisteessä, että voi suhtautua luottavaisesti”, että vaalivalmistelut saadaan maaliin saakka kunnissa.

Myös kristillisdemokraattien mukaan näyttää siltä, että vaalit voidaan pitää ajallaan. Rkp:n puoluesihteerikään ei näe tässä vaiheessa syytä vaalien siirrolle.

”Uskomme, että voimme järjestää terveysturvalliset kuntavaalit ja niin, että ihmiset uskaltavat käydä äänestämässä. Kunnat ovat ottaneet tämän asian vakavasti ja miettineet toimia niin, että vaalit voidaan kyllä järjestää turvallisesti”, Fredrik Guseff arvioi.

Oikeusministeriö jatkaa vaalivalmisteluja tavanomaiseen tapaan ja sen pohjalta, että vaalit järjestetään ajallaan, kertoo vaalijohtaja Arto Jääskeläinen.

”Jos tämä asia muuttuu, silloin painetaan jarrua, mutta toistaiseksi etenemme vaalilain mukaan.”

Jos vaalien siirtämiseen päädyttäisiin, saisi oikeusministeriö nopeasti valmiiksi oman esityksensä hallituksen käsittelyä varten, Jääskeläinen huomauttaa.

”Olemme tässä asiassa varautuneet aivan kaikkeen.”

Jääskeläisen mukaan kuntavaalit pystytään järjestämään huhtikuussa terveysturvallisesti.

”Meidän tonttimme ovat järjestelyt, ja se tontti on hoidettu.”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti otti vaalisiirtokeskusteluun kantaa STT:n haastattelussa helmikuun puolivälissä.

”Vaalienhan pitää olla tasapuoliset ja mahdollistaa äänioikeutetuille lain mukaisesti mahdollisimman laajasti äänestämisen mahdollisuus. Se on perusperiaate. Toinen perusperiaate on, että vaalien siirtäminen on demokratiassa äärimmäisen poikkeuksellinen toimenpide, johon pitää ryhtyä vain hyvin painavin perustein. Nämä ovat ne kaksi periaatetta, jotka ovat vaakakupissa”, Pöysti sanoi tuolloin STT:lle.

STT kysyi kuntavaalinäkemyksiä puoluesihteereiltä keskiviikkona. Nyt-liike ei ollut tässä kyselyssä mukana, mutta kansanedustaja Harry Harkimo sanoi viime viikolla, että vaalit tulisi koronatilanteen vuoksi siirtää.