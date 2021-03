Valitsijayhdistykset voivat ilmoittautua mukaan sähköpostitse.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 18. huhtikuuta.­

Kuntavaalien ehdokkailla on vielä lähes kaksi viikkoa aikaa vastata Sanoman vaalikoneeseen. Tällä hetkellä koneessa on yli 18 000 ehdokkaan tiedot, ja heistä noin 2 700 on vastannut kysymyksiin.

Sanoman lehdillä on tänä vuonna yhteinen palvelu, jossa vastataan kuntavaalikoneen kysymyksiin. Mukana yhteistyössä ovat Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti, Satakunnan Kansa ja joukko paikallisia lehtiä.

Ehdokkaat ovat voineet vastata Sanoman vaalikoneen kysymyksiin nyt muutaman viikon ajan.

Jos olet ehdokas etkä ole vielä saanut pääsyä vastaamaan, toimi seuraavasti:

Puolueen ehdokas: ota yhteyttä omaan puolueeseesi.

Valitsijayhdistyksen ehdokas: pyydämme yhdistykseltä yhteydenottoa sähköpostilla osoitteeseen vaalikone@sanoma.fi

Toivomme ehdokkaiden vastaavan kysymyksiin 15.3. puoleenpäivään mennessä. Kone avataan yleisölle joitakin päiviä tämän jälkeen.