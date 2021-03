Keskusta esitteli torstaina talous- ja yhteiskuntapoliittisen linjauksensa.

Keskusta haluaa, että kevään kehysriihessä tehdään päätökset 20 000–30 000 lisätyöpaikasta. Tämän lisäksi syksyn budjettiriihessä päätöksiä tulisi tehdä vielä saman verran, jotta hallituksen asettama tavoite 80 000 lisätyöllisestä toteutuisi.

Keskusta esitteli torstaina talous- ja yhteiskuntapoliittisen linjauksensa, jolla se pohjusti kevään kehysriihtä ja kartoitti laajempia talouspoliittisia tavoitteitaan.

Puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan kaikkien työllisyyskeinojen on oltava riihessä pöydällä.

”Keskusta ei sulje toimia pois.”

Ainoastaan perhevapaauudistuksessa sovittuihin asioihin, toisin sanoen esimerkiksi kotihoidontukeen ei voida koskea.

Saarikko ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen painottivat torstaina lisäksi useaan otteeseen, ettei keskusta tule kevään riihessä hyväksymään yritysten verotuksen kiristymistä.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo esitti hiljattain IS:n haastattelussa pörssin ulkopuolisille yrityksille tiukempaa osinkoverotusta. Tämä sai jossain määrin tukea myös Sdp:ltä.

”Keskusta on yrittäjien lukko ja luotto tässä hallituspohjassa, meidän vastuullamme on se, ettei yritysten asemaa heikennetä esimerkiksi verotuksen keinoin. Sellaisiakin puheenvuorojakin on kuultu”, Saarikko sanoi.

Vanhasen mukaan ”on yksiselitteisen selvää”, että yritysten ja omistajien verotusta ei kiristetä.

”Jos me haluamme kasvua, työpaikkoja ja investointeja, niin siellä tarvitaan yritysten ja omistajien rahoja investointeihin. Uhkaus siitä, että otetaan verottajalle ne rahat, eikä käytetä yritysten vahvistamiseen, on väärä viesti”, Vanhanen sanoi.

Työllisyystoimien osalta Saarikko nosti esiin muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisen ja yli 55-vuotiaiden kannustamisen työssä pysymiseen. Tavoitteena on myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottaminen kaikille.

Paikallisesta sopimisesta pitäisi päästä sopuun, Saarikko sanoi.

”Pitkä marssi asiassa alkaa pikku hiljaa uuvuttaa. Pitäisi tulla valmista ja pitäisi syntyä riittävästi yhteisiä nimittäjiä että tähän muutokseen päästäisiin.”

Kolmikantainen työryhmä ei ole löytänyt ratkaisua keinoista, joilla paikallista sopimista edistettäisiin. Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä antoi vastikään keskiviikkona työryhmälle viikon lisäaikaa, ja uutta raporttia pyydettiin ensi viikolla.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi painotti, että tulevien työllisyystoimien pitää vahvistaa julkista taloutta.

”Tähän saakka työllisyyspäätöksissä painopiste on ollut sellaisissa ratkaisuissa, jotka ovat olleet julkisen talouden kannalta aika kalliita. Siksi haluamme korostaa, että tulevien työllisyyspäätöksien pitää olla sellaisia, että ne vahvistavat julkista taloutta.”

Pidemmän ajan tavoitteeksi keskusta asettaa, että työllisyysaste nousee 77 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä.

Työperäistä maahanmuuttoa pitäisi puolueen mielestä lisätä merkittävästi, esimerkiksi noin 10­000 tulijaan vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Syntyvyystavoite pitäisi lisäksi saada mahdollisimman lähelle suomalaisten omaa lapsilukutoivetta, joka on 1,9 lasta.

Julkisen talouden tasapainon osalta Saarikko ei ottanut kantaa mahdollisiin tuleviin sopeutustoimiin tai siihen, tulisiko niitä toteuttaa veroja korottamalla vai menoja leikkaamalla.

Saarikko korosti sen sijaan rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoille ja tuottavuuden vahvistamista muun muassa investoinneilla tutkimukseen ja kehitykseen.

”Kriisin aikana se [velkaantuminen] on perusteltua. Pidemmän päälle tietoinen yli varojen eläminen ei ole hyväksyttävää”, hän sanoi.

Vanhasen mukaan keskusta pitää kiinni syksyllä budjettiriihessä sovitun kestävyystiekartan linjauksesta, jonka mukaan julkista taloutta on vahvistettava viidellä miljardilla eurolla 2020-luvulla velkasuhteen vakauttamiseksi.

”4,5 miljardia on saatavissa työllisyydellä, tuottavuuden parantamisella, julkisen sektorin uudistuksilla. Ratkaisematta on se noin puolen miljardin osa, mutta kun se 4,5 miljardia saadaan kurottua umpeen, on paljon helpompi harkita muuta.”