Hallituspuolue keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko tuli koskettaneeksi yhtä koulumaailman kipupistettä, kun hän helmikuun alussa lupasi keskustan olevan valmis tarkastelemaan inkluusion ajatusta kriittisesti.

Inkluusiolla tarkoitetaan opetusta, jossa oppilaan tarvitsema erityinen tuki toteutuu osana yleisopetusta.

Saarikon mukaan erityistä tukea tarvitsevien lasten opettaminen samassa ryhmässä kaikkien muiden kanssa on kaunis ajatus, mutta käytännössä sen toteutus on epäonnistunut.

Saarikon mukaan erityisluokkia on lähdetty purkamaan ilman riittävää panostusta koulunkäyntiavustajiin ja oppilaiden yksilölliseen tukeen.

Suomessa noin 100 000 peruskoululaista saa tehostettua tai erityistä tukea opinnoissaan. Tuen saajien osuus vaihtelee tuntuvasti kunnittain noin kymmenestä prosentista kolmannekseen.

Espoolaisen Lintuvaaran koulun rehtori, kasvatustieteen maisteri Birgit Paju väittelee ensi viikolla erityispedagogiikan alaan kuuluvasta aiheesta eli juuri inkluusiosta opetuksessa.

Onko inkluusio epäonnistunut?

”On inkluusiossa osin onnistuttukin, eikä asia ole mustavalkoinen. Kritiikki kertoo, ettei opettajien osaamiseen ole panostettu, tai opettaja on jäänyt aivan yksin. Yksin ei kukaan pärjää monenkirjavissa luokissa”, Paju arvioi.

Hän tutkii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tarkastettavassa väitöksessään opettajien käsityksiä siitä, miten he kykenevät opettamaan erityisen tuen oppilaita, mitä ristiriitoja he kokevat ja millaista yhteistyötä opetuksessa esiintyy.

Tulosten pohjalta Paju esittelee myös inklusiivisen opetuksen yhteistyön mallin, joka ohjaa opettajia käsittelemään omaa rooliaan ja kokemiaan ristiriitoja.

Oikeastaan yhtä inklusiivisen opetuksen toteuttamistapaa ei ole, vaan kaikki lähtee Pajun mukaan vanhojen työtapojen kyseenalaistamisesta ja osaamisen jakamisesta. Käytännön ratkaisuja voivat olla joustavat pienryhmät, kahden tai useamman opettajan samanaikainen opetus tai konsultoiva apu.

Avainsana on yhteisöllisyys, joka tosin kuulostaa jo kuluneelta. Opetuksessa se on silti suhteellisen uutta, sillä perinteisesti opettajat ovat opettaneet enimmäkseen yksin tai ainakin ”kaltaistensa” kanssa ylittämättä raja-aitoja.

Inklusiivinen opetus edellyttää Pajun mukaan, että jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea ja osallisuuden kokemuksia.

Tutkimustulokset osoittavat Pajun mukaan, että opetuksen toteuttaminen nähdään perinteisesti joko yleisopetuksena tai erityisopetuksena eli toisistaan erillisinä.

”Puhuttaessa inkluusiosta ajatellaan usein, ettei erityisopetusta olisi silloin lainkaan”, Paju oikoo väärinkäsityksiä.

”Erityisen tuen tulisi olla luonteva osa koko opetusta, mikäli se on oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden kannalta mahdollista”, Paju kuvailee ihannetta.

Käytäntö ei aina luonnistu, vaan ristiriitoja ja paineita riittää niin ammatillisessa osaamisessa, opetuskäytänteissä kuin opetusryhmän hallinnassakin.

Erityisopetuksen rooli on ollut Suomessa vahva, ja se on nähty edellytyksenä tuen järjestämiselle.

Pajun mukaan erityispedagogista osaamista eli alan asiantuntijoita pitääkin olla kouluissa riittävästi. Heidän tulee lisäksi tehdä tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa.

”Eri opettajien työnkuvat vievät helposti siihen, että opetusta toteutetaan pitkälti omissa siiloissaan, jolloin oppilaan näkökulmasta opetus näyttää hyvin sirpaleiselta”, Paju sanoo.

Opettaminen on vanhastaan nähty itsenäisenä työnä, jossa opettajalla on oma luokkavastuu ja omat oppilaat.

Pajun noin 200 opettajalle ja koulunkäyntiavustajalle tekemästä kyselystä sekä 30 haastattelusta kävi ilmi, että aitoa yhteistyötä kyllä halutaan tehdä, mutta vakiintuneet toimintatavat ovat tiukassa.

”Usein ajatellaan, että hyvin menee, kun vain hoidan itsenäisesti oman tonttini. Se on ymmärrettävää, kun aikaa ja rahaa on rajallisesti. Rehtorin tehtävä on kaikesta huolimatta ohjata opettajia tavoitteelliseen yhteistyöhön”, Paju sanoo.

”Opettajien tiivis yhteistyö sekä luokkahuoneissa että luokkahuoneen ulkopuolella lisää sekä oppilaan kokonaisvaltaista tukemista että opettajien jaksamista.”

Lintuvaaran koulussakin on erityisluokkia, mutta niiden oppilaat eivät saa Pajun mukaan olla ”omassa kuplassaan”, vaan myös yhteisiä tunteja tai ainakin hetkiä pitää järjestää.