Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) olivat perjantaina koolla monta tuntia keskustelemassa vaalijärjestelyistä.

Illalla oikeusministeriö lähetti puolueille virkamuistion, jossa esitetään huhtikuun kuntavaalien siirtämistä ja uudeksi vaalipäiväksi kesäkuun 13. päivää.

Puolueiden päätös tästä siirtyy lauantaille.

Vaalien mahdollisesta siirtämisestä uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Puolueet pyrkivät vaaleja koskevissa päätöksissä yksimielisyyteen. Puolueet ovat nyt kuitenkin vielä jakautuneita. Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos sanoo HS:lle, että perussuomalaiset eivät näe syytä siirrolle.

HS:n tietojen mukaan kokouksessa on ollut esillä kolme vaihtoehtoa: vaalien pitäminen ajallaan, niiden siirtäminen hiukan eteenpäin tai sitten vaalien siirtäminen syksyyn.

Vaalien kesäkuulle siirtoa vaikuttavat kannattavan Sdp ja Rkp, syksyyn siirtämistä vasemmistoliitto ja nyt-liike. Kokoomus, vihreät ja kristillisdemokraatit eivät ole vielä esittäneet kantaansa. Perussuomalaiset ovat selkeimmin vaalien siirtämistä vastaan.

Vaalit on ollut tarkoitus pitää 18. huhtikuuta ja ennakkoäänestys 7.–13. huhtikuuta.

Kuntavaalien ehdokashakemusten jättöpäivä on ensi viikon tiistaina 9. maaliskuuta, eli siihen mennessä puolueilla täytyy olla ehdokkaat värvättyinä. Ehdokasasettelu vahvistetaan 18. maaliskuuta.

Perusteena siirrolle olisi se, että koronavirustartuntojen päivittäiset määrät saattavat juuri huhtikuussa olla erittäin korkeita. Hallituksen tuoreen muistion mukaan pelkästään Husin sairaaloissa olisi 300–400 covid-19-potilasta vuodeosastoilla pääsiäisen alla eli maalis–huhtikuun vaihteessa.

Ennen vaaleja voimassa on kolmen viikon ajan aina 28. maaliskuuta asti aiempaa tiukempia rajoituksia. Muun muassa ravintolat ovat kokonaan kiinni. On kuitenkin vielä epäselvää, miten hyvin tämä ehtii vaikuttaa, kun liikkeellä on aiempaa tarttuvampi virusmuunnos.

Uhkakuvana on myös se, että tilanne pahenee joillakin alueilla niin paljon, että käyttöön tulee liikkumisen rajoituksia. Hallitus on kertonut valmistelevansa liikkumisrajoituksia kaiken varalta.

Kotiäänestykset ovat olleet yksi huoli turvallisten vaalien järjestämisessä.

Hallitus linjasi aiemmin tällä viikolla, että kuntavaalien kotiäänestystä toimittavat vaalitoimitsijat pyritään rokottamaan hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Tätä varten muutetaan valtioneuvoston asetuksella annettua rokotejärjestystä.

Hallitus on myös esittänyt 1,3 miljoonan euron lisämäärärahaa kuntavaalien turvalliseen toimittamiseen koronaviruspandemian aikana.

Perusteluna on ollut muun muassa se, että niin ennakkoäänestyksessä, vaalipäivän äänestyksessä kuin kotiäänestyksessäkin tarvitaan koronavirustilanteen vuoksi enemmän vaalivirkailijoita. Lisäksi tarvitaan uusia tilaratkaisuja sekä suojavälinehankintoja.