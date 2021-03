Suomen perustuslakikontrolli on luotu muutosten jarruksi, mutta se ei ole syy korona-ajan lainsäädäntösotkuihin, sanoo asiantuntija

Jukka Kekkosen mukaan on selvää, että perusoikeuksien punninta ei ole pelkkää juridiikkaa vaan paljolti arvopohdintaa.

Edvard Iston Hyökkäys vuodelta 1899 on Suomen tunnetuin poliittinen maalaus. Siinä Venäjän kaksipäinen kotka yrittää riistää lakikirjan Suomi-neidolta. Teos levisi tuhansina painokuvina kaikkialle Suomeen.­

Lakipykäliä on vatvottu tällä viikolla julkisuudessa päänsärkyyn asti. Sanomalehdissä ja televisiouutisissa ovat olleet pääosassa valmiuslaki ja tartuntatautilaki, joiden tulkinnasta on kiistelty päiväkausia.

Pandemian torjunnan vaikeuksista on alettu syyttää myös Suomen ennakollista perustuslakikontrollia, jossa eduskunnan perustuslakivaliokunta tarkistaa ennen lain hyväksymistä, onko se varmasti perustuslain mukainen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi torstai-iltana A-talk-ohjelmassa, että yksi tekijä toimien hitaudessa on ”suomalaiselle kulttuurille ominainen fundamentalistinen suhtautuminen perusoikeuksiin”.

Tuomas Pöysti­

Oikeus­kansleri Tuomas Pöysti puolestaan arveli maanantaina A-studiossa, että perustuslaki on jopa historiallisesti määrittänyt suomalaista identiteettiä.

Onko suomalaisilla todella erityinen suhde lakiin ja millaiselle historialle se rakentuu? Entä miksi perustuslakikontrolli on muovattu toisenlaiseksi kuin monissa muissa maissa? Miten pandemiatilanteen esiin nostamat ongelmat voitaisiin ratkaista?

Kysymyksiin ottaa kantaa oikeushistorian professori Jukka Kekkonen, joka on julkisissa puheenvuoroissaan puolustanut oikeusvaltion periaatteita ja perustuslain asemaa suomalaisen yhteiskunnan perustana. Hänen tärkeimpiin tutkimusaiheisiinsa ovat kuuluneet oikeusvaltion historia sekä kriisit ja oikeus.

Kekkonen ei kuitenkaan kuulu perustuslakiasiantuntijoihin eli niihin oppineisiin, joita perustuslakivaliokunta säännöllisesti kuulee asiantuntijoina päätöksenteossaan.

” ”Lait otetaan tosissaan.”

Kekkonen on Pöystin kanssa samaa mieltä siitä, että laillisuus on suomalaisessa kulttuurissa varsin keskeisessä asemassa.

”Lait otetaan tosissaan. Sääntöjä noudatetaan. Esimerkiksi punaisia päin kävellään vähemmän kuin muissa maissa.”

Lain kunnioitus juurtui tänne jo Ruotsin vallan aikana, ja Venäjän vallan ajalta juontaa juurensa vielä jyrkempi legalistinen perinne.

”Legalismi on ideologia, jossa lain tarkasta noudattamisesta tehdään itseisarvo. Oikeus on arvokasta ja pyhää toisin kuin raadollinen politiikka, jossa ajetaan itsekkäitä intressejä”, Kekkonen selittää.

Niin sanottujen sortokausien aikana suomalaiset vastustivat Suomen suuriruhtinaskunnan autonomian kaventamista ennen kaikkea oikeudellisin argumentein.

Kun Venäjä alkoi ulottaa Suomeen yleisvaltakunnallista lainsäädäntöä, johon suomalaisilla valtioelimillä ei ollut sananvaltaa, suomalainen poliittinen eliitti ja virkamiehistö jakautui kahteen leiriin.

Perustuslaillisten mielestä Venäjältä tulevia lakeja ei pitänyt noudattaa eikä soveltaa vaan suomalaisen hallintokoneiston piti ryhtyä passiiviseen vastarintaan. Myöntyväiset pitivät törmäyskurssia vaarallisena ja pyrkivät edistämään Suomen asiaa hakemalla yhteisymmärrystä venäläisten kanssa.

Molempia perinteitä on siirtynyt myöhempiin aikoihin.

Suomi demokraattisena oikeusvaltiona syntyi itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen. Vuoden 1919 hallitusmuodossa säädettiin, että ”kaikessa virkatoiminnassa on laillisen seuraamuksen uhalla tarkoin lakia noudatettava”. Kaiken julkisen vallan käytön täytyy perustua lakiin.

Kekkosen mukaan tuolloin luotiin oikeusperusta myös perustuslain valvonnalle. Harkinnassa oli korkeimman oikeuden tekemä jälkivalvonta. Tehtävä annettiin kuitenkin eduskunnan perustuslakivaliokunnalle.

Valinnan taustalla oli sisällissodan jälkeistä pelkoa siitä, että eduskuntaan tulisi enemmistö, joka ryhtyisi tekemään radikaaleja muutoksia lakeihin ja yhteiskuntaan.

Perustuslakivaliokunnan piti padota muutoksia määrittämällä, mitkä lait oli säädettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Perustuslain muutoksia ja siitä tehtäviä poikkeuksia hidastavat edelleen määräenemmistösäännökset. Yksinkertainen enemmistö ei perustuslain muuttamiseen ja siitä poikkeamiseen riitä.

Valiokunta on siis asetettu muutoksen jarruksi, ja sellaisena se on myös toiminut, eri aikakausina ja eri valtasuhteissa eri tavoin, Kekkonen sanoo.

Kun hyvinvointivaltiota rakennettiin 1960- ja 1970-luvuilla, niin sanotut kansanrintamahallitukset eli vasemmiston ja keskustan koalitiot pitivät perustuslakivaliokuntaa jarruna yhteiskunnallisille uudistuksille, kun se piti tiukasti kiinni perustuslain turvaamasta omaisuuden suojasta.

Nykyisenlainen ihmisoikeus- ja perusoikeusnäkökulma alkoi saada painoa tälle vuosituhannelle tultaessa, kun Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unioniin ja perusoikeudet kirjattiin laajasti uuteen perustuslakiin.

”Nyt vuorostaan oikeistoa ärsyttää, kun valiokunta jarruttaa perusoikeuksiin vedoten sen mielestä järkeviä uudistuksia.”

Kekkosen mukaan perustuslakivaliokunta on tosiaan pyrkinyt tarkasti pitämään huolen, että perusoikeuksia ei loukata.

”Voi asettaa kyseenalaiseksi – ja on asetettukin – onko siinä menty liian pitkälle.”

Kekkosen mukaan on selvää, että perusoikeuksien punninta ei ole pelkkää juridiikkaa vaan paljolti arvopohdintaa. Tarkastelukulmana ei voi olla vain yhden perusoikeuden turvaaminen vaan eri oikeuksien punninta vastakkain.

Kekkosen näkemys kuitenkin on, että järjestelmä on historiansa aikana toiminut hyvin.

Mutta onko se toiminut pandemian aikana? Monessa muussa maassa tarpeellisia rajoituksia on tiukassa paikassa voitu määrätä helpommin.

”Se on heidän oikeusperinnettään. Suomessa mennään raskaammalla kaavalla”, Kekkonen sanoo.

Hänen mielestään valvontaa ei ole syytä höllätä, ei edes nykyisenlaisessa poikkeustilanteessa.

”Se ei estä järkevää toiminta tai lainsäädäntöä, vaikka voi olla hidaste.”

Oikeuskansleri Pöysti ehdotti televisiossa, että Suomessakin voitaisiin antaa tuomioistuimille roolia perustuslaillisuuden jälkikontrollissa, jotta ennakkovalvonnalle ei tarvitsisi asettaa ”ylisuuria odotuksia”.

Presidentti Sauli Niinistö ehdotti ulkoministeri Pekka Haaviston tapauksen käsittelyn jälkeen, että perustuslakivaliokunta voisi erityisen hankalissa kysymyksissä kysyä päätöstään varten korkeimpien oikeuksien kannan.

Kekkonen sanoo, ettei hänkään sulkisi tällaisia vaihtoehtoja pois, vaan tuomioistuimien asiantuntemusta voisi poikkeustilanteissa hyödyntää.

”Saataisiin juridisesti vahva ja balansoitu arvio, joka voisi selkiyttää tilannetta ja avata umpisolmuja hankalissa tilanteissa. Pandemian aikana esimerkiksi Uudenmaan sulun kohdalla sellaisella lausunnolla olisi voinut olla käyttöä.”

Perustuslain ja perusoikeuksien kannalta ydinkysymys pandemian aikana on ollut, kuinka paljon elinkeinovapautta, liikkumisvapautta, kokoontumisoikeutta ja yksilön koskemattomuutta on oikein rajoittaa, jotta voidaan turvata oikeus elämään ja turvallisuuteen. Nämä kaikki ovat perustuslailla turvattuja perusoikeuksia.

Tässä pisteessä näyttää vallitsevan perustuslakivaliokuntaa myöten yhteisymmärrys, että elinkeinovapaus saa taipua lisää elämän ja turvallisuuden hyväksi. Koskemattomuuteenkin saisi perustuslakiasiantuntijoiden mielestä kajota pakkotestauksella.

Silti toimet näyttävät juuttuvan juridiikkaan. Pykäliä ei ole onnistuttu kirjoittamaan niin, että viranomaiset katsoisivat voivansa toimia niiden perusteella.

Kokoomuksen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan entinen puheenjohtaja Ben Zyskowicz on viime vuosina moittinut säännöllisesti perustuslakivaliokuntaa ja sen käyttämiä asiantuntijoita perustuslain ja perusoikeuksien liian kireästä tulkitsemisesta. Nyt se vaikeuttaa hänen mielestään epidemian selättämistä.

Ben Zyskowicz­

Zyskowicz huomautti edus­kunnassa, että hallituksen esitykseen testausta koskevan tartuntatautilain muutoksesta on jouduttu kirjoittamaan yksitoista sivua esityksen suhteesta perustuslakiin ja perusoikeuksiin, vaikka kyse on vain toimivallan täsmentämisestä eikä säädettäväksi ehdoteta mitään merkityksellisiä rajoituksia tai velvollisuuksia.

”Tämä on sairasta”, Zyskowicz sanoi.

Lainvalmistelijoiden itsensä mielestä pykälät ovat pirstaloituneet ja kompastelevat omiin yksityiskohtiinsa, koska niitä on kirjoitettu yksi asia kerrallaan perustuslakioppineiden vaatimusten täyttämiseksi.

Lainsäädäntö on eittämättä ajautunut ongelmiin, mutta syystä Kekkonen sanoo olevansa Zyskowiczin kanssa eri mieltä: vika ei ole perustuslakivaliokunnassa vaan lainvalmistelun tasossa.

Jos vähäiselle muutokselle on kirjoitettu perusteluja 11 sivua, kyse voi Kekkosen mielestä olla valmistelijan ammattitaidottomuudesta. Taitoa on erottaa olennainen ja pystyä sanomaan se lyhyesti.

” ”Tulokset ovat tälläkin sähläyksellä olleet varsin hyviä.”

Kekkonen sanoo, että lainvalmistelun taso on tällä vuosituhannella yleisesti heikentynyt, koska valmistelun resursseja on leikattu. Se on näkynyt jo aiempien hallitusten työnjäljessä.

”Sitten kun tulee vaikeita, ennakoimattomia tilanteita kiireellä eteen, ei varmasti tule johdonmukaista, selkeää ja ristiriidatonta lainsäädäntöä.”

Lue lisää: Hallitus on saanut kovia moitteita huonosta lainvalmistelusta – Oikeusministeriön kansliapäällikkö: ”Vähemmällä ei voi saada enemmän”

Yhtä mieltä kaikki ovat olleet siitä ongelmasta, että pandemiaan ei ollut lainsäädännössä ennalta valmistauduttu, vaikka pandemian uhan olisi pitänyt olla hyvin tiedossa. Laajasti leviävän kulkutaudin torjuntaan sopivia pykäliä ei ollut valmiina tartuntatautilaissa eikä valmiuslaissa.

Kekkosen mukaan samanlainen valmistautumattomuus on tullut esiin muissakin kriiseissä, vaikkapa kouluampumisten yhteydessä.

Poikkeustilanteessa puutteet havaitaan, mutta puutteet jäävät silti usein korjaamatta. Yhtenäistä ja johdonmukaista lainsäädäntöä ei saada laadituksi.

”Kriisin jälkeen ollaan aina vähän aikaan huolissaan ja säädetään jotakin, mutta huoli loppuu liian nopeasti.”

Lainvalmistelun laatua pitäisi Kekkosen mielestä yleisesti korjata vahvistamalla laajapohjaista lainvalmistelua ja palauttamalla komitealaitos, joka hävitettiin 1990-luvulla liian hitaana ja raskaana.

Myös vanhustenhoitoon, syrjäytymisen estämiseen tai koulutuspolitiikan parantamiseen voisi hänestä paneutua kaikessa rauhassa komiteoissa niin, että aikaan saataisiin käyttökelpoista ja kestävää lainsäädäntöä.

Kekkonen huomauttaa, että Suomi on menestynyt pandemian torjunnassa hyvin kaikkine virheineen. Hän kysyy, asetetaanko hallitukselle tässä tilanteessa liikaa vaatimuksia.

”Tulokset ovat tälläkin sähläyksellä olleet varsin hyviä. Kuinka paljon virheet haittaavat pääasiaa, se ratkaistaan vasta vuosien päästä.”

Kekkosesta olisi ollut erittäin huono valinta, jos valta olisi pandemiatilanteessa luovutettu jollekin kaikkitietäväksi uskotulle elimelle.

Ilmassa tuntuu olevan kaipuuta maan isään, Urho Kekkosen kaltaiseen kuninkaan korvikkeeseen, mutta vallan keskittäminen olisi poikkeustilassakin huono ratkaisu, Jukka Kekkonen sanoo.

On parempi, että päätöksen tekee riittävän laaja, keskusteleva kollegio.

”Kukaan ei voi tietää, että jokin tietty politiikka tai ajoitus on juuri oikea. Sosiaalisessa mediassahan moni esittää tietävänsä, mutta kehottaisin suureen nöyryyteen täydellisen uskonvarmuuden sijasta.”