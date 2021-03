Oikeusministeriön mukaan kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti siirtoa. Perussuomalaiset vastusti sitä.

Puolueet ovat yhdessä oikeusministeriön kanssa päättäneet siirtää kuntavaalit pidettäväksi kesäkuun 13. päivänä. Alun perin vaalit piti pitää 18. huhtikuuta.

Koronavirustilanteen paheneminen muutti suunnitelmat. Oikeusministeriö lähetti puolueille perjantai-iltana virkamuistion, jossa esitetään kuntavaalien siirtämistä eteenpäin kesäkuun 13. päivälle. Ministeriö arvioi, että vaalien pitämiseen alkuperäisessä aikataulussa sisältyisi merkittäviä riskejä.

Sen sijaan kesäkuussa riskiryhmät olisi ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan ehditty rokottaa.

Vaalipäivän siirtämisen lisäksi puolueet päättivät pidentää ennakkoäänestysaikaa ja jatkaa selvitystyötä myös muista ratkaisuista, jotta koronaviruksen takia eristykseen määrätyt voisivat äänestää.

Päätös vaalien siirrosta on erimielinen. Perussuomalaiset vastusti siirtoa, muut kahdeksan eduskuntapuoluetta myöntyivät siirtoon. Lopullisesti asian päättää eduskunta, jolle hallituksen on tehtävä lakiesitys vaalipäivän siirrosta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoi asiasta Twitterissä hieman puolenpäivän jälkeen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo HS:lle, että päätös laskee kynnystä tehdä vastaavia siirtopäätöksiä myös tulevaisuudessa. Halla-aho arvostelee jyrkin sanoin oikeusministeri Henrikssonia ja oikeusministeriötä.

Lue myös: Halla-aho HS:lle: Jos kunta­vaalien siirtäminen johtuu silkasta kyvyttömyydestä, oikeus­ministerin kannattaisi tehdä johto­päätökset

Päähallituspuolue Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo koronatilanteen olevan kaiken moottori.

”Ei tähän muuta liity. Sillä on vaikutuksia terveysturvallisuuteen ja myös juridisesti. Tilanteessa, jossa arviot taudista näyttävät hurjilta, arvioidaan sitä, kannattaako mennä kohti vaaleja, jos joka tapauksessa saattaa tulla liikkumisrajoituksia. Tai sitten ollaan sellaisissa tautiluvuissa, että karanteenissa olevat potilaat eivät pysty käyttämään äänioikeuttaan, kun sellaista määrää kotiäänestyksiä ei pystytä järjestämään.”

”Oli parempi tehdä päätös nyt kuin kahden viikon päästä”, Rönnholm sanoo.

Rönnholmin mukaan puolueet yrittivät hakea konsensusta eli yksituumaisuutta. Sen hakeminen kävi kuitenkin mahdottomaksi, kun yksi puolue ei ollut valmis liikkumaan kannastaan. Rönnholmin mukaan päätös vaalien siirrosta oli kaikille vastentahtoinen.

Rönnholmin mukaan siirrosta tulee käytännön vaikeuksia puolueille ja ehdokkaille, mutta hengen ja terveyden kysymyksissä ne ovat toissijaisia.

”Olemme hyvin pitkällä vaalien kampanjoiden ja muun järjestämisessä. Yksittäiset ehdokkaat ovat tehneet suunnitelmia ja taloudellisia sitoumuksia ja anoneet lomia. Se on hankala juttu, heitä pitää tukea monin eri tavoin.”

Toisen oppositiopuolueen kokoomuksen puoluehallitus oli koolla lauantaiaamuna vaalien siirron takia. Puoluehallitus päätyi kannattamaan oikeusministeriön esitystä vaalien siirrosta kesäkuulle.

Kokoomus kertoo tiedotteessaan, että se tukee vaalien mahdollista siirtämistä, mutta pitää sitä raskaana epäonnistumisena oikeusministeriöltä ja hallitukselta.

”Oikeusministeriön varautuminen on koko vaaleihin valmistautumisen ajan ollut puutteellista”, tiedotteessa arvioidaan.

”Kokoomus tukee virkavastuulla valmisteltua esitystä vaalien siirrosta, mikäli ongelmakohtiin puututaan vakavasti ja oikeusministeriössä valmistellaan nykyistä laajemmat poikkeusjärjestelyt vaalien turvallisuuden ja laillisuuden turvaamiseksi.”

Kokoomuksen mukaan oikeusministeriön on ratkaistava karanteenissa ja eristettynä olevien äänioikeuden toteutuminen sekä äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus.

”Lisäksi oikeusministeriön virka-arvio ja THL:n arvio tautitapausten arvioidusta kehityksestä on julkaistava”, kokoomus vaatii.

Päätös kuntavaalien siirtämisestä vaatii lain muutoksen, jonka hallituspuolueet periaatteessa saavat eduskunnasta läpi, vaikka perussuomalaiset siirtoa vastustaisivatkin. Tällainen ratkaisu ei ole hallituspuolueidenkaan mieleen, koska se voi aiheuttaa paljon jälkipuheita esimerkiksi siitä, mitä puoluetta vaalien siirto suosii.

Vihreät kertoi lauantaina tiedotteessaan, että se hyväksyy päätöksen vastentahtoisesti ja vain siksi, että vaihtoehdot ovat vielä huonompia.

Vihreätkin syyttää tilanteesta oikeusministeriötä.

”On valitettavaa, että vaalijärjestelyissä ei saatu jo syksyllä liikkeelle sellaisia muutoksia, jotka turvaavat äänestysmahdollisuuden vaikeissakin pandemiatilanteissa.”

Myös vihreät vaatii julki asiantuntija-arvioita vaalien siirron perusteista. Vihreiden mukaan nyt tilanne on liian altis valeuutisille ja perättömille väitteille vaalien siirtämisen syistä.

Vaalit oli tarkoitus pitää 18. huhtikuuta ja ennakkoäänestys 7.–13. huhtikuuta.

Kuntavaalien ehdokashakemusten jättöpäivä on ensi viikon tiistaina 9. maaliskuuta, eli siihen mennessä puolueilla täytyy olla ehdokkaat värvättyinä. Ehdokasasettelu vahvistetaan 18. maaliskuuta.

Koronavirustartuntojen päivittäiset määrät saattavat juuri huhtikuussa olla erittäin korkeita. Hallituksen tuoreen muistion mukaan pelkästään Husin sairaaloissa olisi 300–400 covid-19-potilasta vuodeosastoilla pääsiäisen alla eli maalis–huhtikuun vaihteessa.

Ennen vaaleja voimassa on kolmen viikon ajan aina 28. maaliskuuta asti aiempaa tiukempia rajoituksia. Muun muassa ravintolat ovat kokonaan kiinni. On kuitenkin vielä epäselvää, miten hyvin tämä ehtii vaikuttaa, kun liikkeellä on aiempaa tarttuvampi virusmuunnos.

Uhkakuvana on myös se, että tilanne pahenee joillakin alueilla niin paljon, että käyttöön tulee liikkumisen rajoituksia. Hallitus on kertonut valmistelevansa liikkumisrajoituksia kaiken varalta.

Kotiäänestykset ovat olleet yksi huoli turvallisten vaalien järjestämisessä.

Hallitus linjasi aiemmin tällä viikolla, että kuntavaalien kotiäänestystä toimittavat vaalitoimitsijat pyritään rokottamaan hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Tätä varten muutetaan valtioneuvoston asetuksella annettua rokotejärjestystä.

Hallitus on myös esittänyt 1,3 miljoonan euron lisämäärärahaa kuntavaalien turvalliseen toimittamiseen koronaviruspandemian aikana.

Perusteluna on ollut muun muassa se, että niin ennakkoäänestyksessä, vaalipäivän äänestyksessä kuin kotiäänestyksessäkin tarvitaan koronavirustilanteen vuoksi enemmän vaalivirkailijoita. Lisäksi tarvitaan uusia tilaratkaisuja sekä suojavälinehankintoja.