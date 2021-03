Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että päätös siirtää vaaleja laskee kynnystä tehdä samoin myös uudelleen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvostelee oikeusministeriötä ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia (r) kovasanaisesti kuntavaalien siirtämiseen liittyen.

”On todella huolestuttavaa, että Suomi on kehitysmaiden seurassa, mitä tulee kykyyn järjestää vaaleja epidemia-aikana.”

”Jos tässä todella ei ole kyse poliittisesta taktikoinnista muiden puolueiden taholta, vaan ihan silkasta kyvyttömyydestä, niin kyllä oikeusministerin kannattaisi tehdä johtopäätökset. Hän olisi voinut tuoda tarvittavia esityksiä eduskuntaan siitä, miten voidaan lisätä äänestämisen turvallisuutta niin kuin muissakin maissa on tehty. Mutta mitään ei ole tehty”, Halla-aho sanoo.

Hän painottaa, ettei epidemia tule kenellekään yllätyksenä eikä kuntavaalien ajankohta tule yllätyksenä. Hänestä oikeusministeriö on laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että vaalit voidaan järjestää turvallisesti ajallaan.

”Oikeusministeriön ja viranomaisten velvollisuus olisi ollut ryhtyä tarvittaviin toimiin ja tuoda tarvittavat lainsäädäntöehdotukset eduskuntaan, jotta vaalit voidaan järjestää myös epidemiaoloissa turvallisesti.”

Halla-aho ei ota kantaa siihen, mitä konkreettisia toimia olisi pitänyt tehdä.

”Eihän oppositio voi Suomessa lakiesityksiä tehdä. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että vaalit voidaan järjestää turvallisesti epidemiasta huolimatta.”

Perussuomalaiset vastusti ainoana eduskuntapuolueena kuntavaalien siirtämistä.

Puolueiden puoluesihteerit linjasivat lauantaina yhdessä oikeusministeriön kanssa, että vaalit pidetään 13. kesäkuuta. Alun perin ne piti järjestää 18. huhtikuuta. Lopullisesti asiasta linjaa eduskunta lakiesityksen pohjalta.

Halla-ahon mielestä vaalien siirtämisestä on syytä olla erittäin huolissaan.

”Tämä on ensimmäinen kerta sotien jälkeisessä historiassa, että Suomessa ollaan siirtämissä vaaleja täysin turhaan. Olisi pitänyt valmistautua siihen, että vaalit pidetään epidemian oloissa turvallisesti. Se on täysin mahdollista, siitä on paljon esimerkkejä maailmalla”, hän sanoo.

Halla-ahosta päätös laskee kynnystä tehdä vastaavia siirtopäätöksiä myös tulevaisuudessa.

”Se tietenkin suosii sellaisia puolueita ja voimia, jotka ovat vallassa ja pystyvät päättämään sen, koska vaalit pidetään. Tämä on aivan käsittämätön tilanne, että roikotetaan kansalaisia ja puolueita epävarmuudessa, ja muutamaa päivää ennen ehdokaslistojen lukkiutumista ilmoitetaan yhtäkkiä, että vaalit siirretään.”