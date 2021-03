Vielä tämän viikon torstaina kaikki puoluesihteerit olivat sitä mieltä, että kevään kuntavaalit järjestetään ajallaan.

Perjantaina puoluesihteerit kokoontuivat yhteiseen etäpalaveriin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) kanssa. Tällaisia kokouksia on nyt alkuvuoden mittaan pidetty tiheästi, sillä puoluesihteerit vastaavat vaalien käytännön järjestelyistä.

Henriksson lähetti puoluesihteereille juuri ennen kokousta pohjaesityksen, jonka mukaan vaaleja siirrettäisiin siinä tapauksessa, että Suomeen tulee liikkumisrajoituksia koronavirusepidemian takia. Tällainen esitys oli ollut jo pitkään pohdinnassa.

Kokouksessa oli paikalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen, jonka arvioita puoluesihteerit olivat aiemminkin kuulleet. Nyt THL:n viesti oli aiempaa vakavampi.

Henrikssonin valtiosihteeri oli pyytänyt THL:ltä arvion tartuntamääristä huhtikuun vaalipäivänä ja touko–kesäkuun vaihteessa.

Salminen kertoi, että THL ennustaa tartuntamäärän voivan nousta vaalipäivänä huhtikuussa jopa 11 200 tartuntaan vuorokaudessa. Ennusteessa on leveä vaihteluväli: päivittäiset tartuntamäärät voisivat olla huhtikuussa välillä 2 600-11 200.

Paikalla olleiden puoluesihteereiden mielestä Salminen arvioi vaalien riskit nyt isoiksi ja käytännössä suositti, että vaaleja ei pitäisi järjestää huhtikuussa.

”Se muutti tilanteen täysin”, yksi osallistuja sanoo.

Kirjallisessa arviossaan THL huomauttaa, että vaaleissa tartunnalle altistumisen riski riippuu koronaviruksen ilmaantuvuudesta. Jos ilmaantuvuus on pieni, myös riski on pieni. Jos ilmaantuvuus kasvaa, myös riski kasvaa samassa suhteessa.

”Tarkkaa rajaa ilmaantuvuudelle ei ole mahdollista objektiivisesti asettaa vaan asiassa on vain päätettävä minkälainen riski on hyväksyttävä. THL ei pysty tätä yksin arvioimaan, vaan päätös on yhteiskunnallinen ja siinä on punnittava muitakin seikkoja kuin pelkästään epidemiologisia”, laitoksen arviossa todetaan.

Myös oikeusministeriön virkakunta käänsi THL:n lukujen myötä kantansa.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.­

”Oikeusministeriön virkakanta on selvä. Vaaleja ei voida järjestää turvallisesti”, oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen oli todennut kokouksessa.

Virkakuntansa arvion jälkeen Henriksson muutti pohjaesitystä niin, että hän ehdotti vaalien siirtämistä. Alkuvaiheen keskustelussa puhuttiin siirrosta kesäkuulle tai syksyyn.

Iltapäivällä oli pitkä kokoustauko, jonka aikana pohjaesitys vielä täsmentyi, ja siinä ehdotettiin vaalien siirtämistä 13. kesäkuuta pidettäviksi.

Virkavastuulla tehty esitys, joka vielä nojaa maan ylimmän terveysviranomaisen arvioon, vaati puolueilta pohdintaa. Kokoomus halusi viedä asian ensin puoluehallitukseensa. Kokous keskeytettiin ja päätöksenteko siirrettiin lauantaille.

Lauantaiaamuna kokoomus päätyi tukemaan oikeusministeriön esitystä vaalien siirtämisestä. Samaan aikaan THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta vielä varmemmaksi vakuudeksi kertoi Ylen Ykkösaamussa, että kesäkuu olisi kuntavaaleille huhtikuuta parempi ajankohta terveysturvallisuuden kannalta eikä silloin tarvittaisi yhtä tiukkoja järjestelyjä kuin huhtikuussa.

Tämän jälkeen puoluesihteereiden jatketun kokouksen lopputulos oli selvä. Kaikki muut puolueet paitsi perussuomalaiset olivat kääntyneet vaalien siirtämisen kannalle.

Ensimmäiset huolet kevään kuntavaalien aikataulusta nousivat pinnalle marras–joulukuun vaihteessa, kun koronavirustartuntojen määrä alkoi syksyn mittaan kiihtyä.

Tuolloin oikeusministeri Henriksson oli kuitenkin sitä mieltä, että vaalit toimitetaan ajallaan tarvittaessa vaikeissakin olosuhteissa. Myös muiden eduskuntapuolueiden kanta oli tuolloin sama.

Oikeusministeriö oli jo lokakuussa ohjeistanut kuntia turvallisten vaalien järjestämisestä. Kuntia kehotettiin huolehtimaan siitä, että ennakkoäänestyspaikkoja ja vaalitoimitsijoita on riittävästi. Kunnat, joita on kaikkiaan 293, vastaavat vaalien käytännön järjestelyistä.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen.­

Tammikuussa tilanne alkoi synkentyä, kun brittiläinen koronavirusmuunnos alkoi levitä Euroopassa. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen määritteli HS:ssä, että jos vaalit haluttaisiin siirtää, se olisi käytännössä tehtävä helmikuussa.

Helmikuun alkupuolella alkoi nousta ensimmäisiä kysymyksiä siitä, miten koronaviruksen takia karanteeniin tai eristykseen joutuvat voisivat äänestää. Karanteeniin joudutaan korona-altistuksen takia ja eristykseen silloin, kun sairastetaan tautia.

Kokoomus ehdotti jo tuolloin ennakkoäänestysajan pidentämistä, mutta vaalijohtaja torjui ajatuksen. Se olisi Jääskeläisen mukaan edellyttänyt lakimuutoksia, joita ei olisi enää ehditty tehdä. Jääskeläisen mukaan asiaa oli pohdittu loppukesällä, mutta silloin tultiin lopputulokseen, ettei pidennys ole tarpeen.

Helmikuun alussa oikeusministeriön virkamiehet heittivät puoluesihteereiden kokouksessa esille ajatuksen, että kuntavaalit siirrettäisiinkin syksyyn. Puoluesihteerit tyrmäsivät ajatuksen eikä tarkemmasta ajankohdasta keskusteltu.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoi helmikuussa STT:lle, että vaalien siirtämiselle voi olla perusteita.

”Mutta toki jos on niin, kuten nyt saattaa olla tilanne, että merkittäviä joukkoja äänioikeutettuja ei pysty käyttämään äänioikeuttaan tai ainakaan turvallisesti pysty sitä käyttämään, niin tietysti silloin se vaaka alkaa kallistua sen suuntaan, että täytyy vakavasti harkita vaalien siirtämistä”, Pöysti sanoi.

Pöystin ajatuksille ei tullut puolueissa vastakaikua. Vielä perjantaihin asti kaikki puolueet olivat vakaasti sitä mieltä, että vaalit voidaan järjestää ja kynnys niiden siirrolle on korkealla.