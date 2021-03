Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto: ”Neuvottelutaidot ovat kiinni puhtaasti persoonasta.”

Yhdenkään palkansaajien työmarkkinakeskusjärjestön puheenjohtaja ei ole nainen.

Eikä koskaan ole ollutkaan, lukuun ottamatta Riitta Prustin lyhyttä kautta. Prusti johti STTK:n edeltäjää Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliittoa (TVK) vain kesän 1992. Syksyllä järjestö ajautui velkojen takia konkurssiin, mikä tuli karvaana yllätyksenä uudelle puheenjohtajalle.

Ruotsissa kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä kahden puheenjohtaja on nyt nainen.

Mistä Suomen ay-liikkeen korkeimman johdon miehisyys johtuu?

HS kysyi asiasta ay-johtajilta.

”En halua tehdä johtajuudesta sukupuolikysymystä”, sanoo Akavan tuore työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Murto huomauttaa, että kunkin keskusjärjestön hallinto valitsee johtoonsa osaavan, pätevän, kokeneen ja sopivimman henkilön, jolloin ratkaiseva tekijä on muu kuin sukupuoli.

”En halua kategorisoida johtajuutta vain sukupuolen mukaan. Eikä ainakaan akavalaisella liittotasolla naisen ole hankala edetä, sillä Akava on erittäin avarakatseinen”, Murto sanoo.

Akavassa on 36 liittoa, joista 20:n puheenjohtaja on nyt nainen. Jäsenistä naisia on noin puolet. Akavan puheenjohtaja on vuodesta 2011 lähtien ollut Sture Fjäder.

Murto aloitti tammikuussa työnsä korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestössä Akavassa, johon hän siirtyi toimihenkilöitten keskusjärjestöstä (STTK).

Uran varrelle mahtuu myös vuosien työrupeama kolmesta keskusjärjestöstä suurimmassa eli Suomen ammattiliittojen keskusjärjestössä (SAK).

Lukioikäisenä Murrolla oli kaksi vaihtoehtoa jatko-opinnoille: tanssitaide ja oikeustiede. Niistä tanssi vei voiton – noin kymmeneksi vuodeksi. Hän valmistui tanssitaiteen maisteriksi ja työskenteli nykytanssin opettajana, kunnes opiskeli juristiksi.

Juristin ura alkoi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa. ”Palasin ikään kuin kotiin mutta juristina, ja työ imaisi välittömästi mukaansa.”

Murron mukaan uralla eteneminen on pitkälti kiinni määrätietoisuudesta, ja myös ”valtava työn imu” auttaa.

Työmarkkinajärjestöissä työ on pitkälti puhumista ja neuvonpitoa.

”Neuvottelutaidot eivät ole kiinni sukupuolesta vaan puhtaasti persoonasta, ja neuvottelemaan oppii neuvottelemalla. Pitää osata kuunnella ja omata sekä paineensietokykyä että selkeät tavoitteet”, Murto sanoo.

Vaikka Murto sanoo suoraan, ettei ole feministi, hän pitää tasa-arvokysymyksiä ”äärimmäisen tärkeinä”. Erityisen paljon tehtävää on Murron mukaan vielä naisvaltaisten alojen palkkojen jälkeenjääneisyydessä sekä perusteettomien palkkaerojen kitkemisessä: ”Niitä ei voi hyväksyä.”

Murron mukaan myös rekrytoinneissa tasa-arvoon tulisi aina kiinnittää huomiota niin, että kaikilla olisi mahdollisuus tulla valituiksi.

”Työelämän segregaation purkamisessa on vielä pitkä tie, eikä siinä riitä, että tyttöjä pyritään ohjaamaan opiskelemaan matematiikkaa ja poikia hoiva-alaa, vaan tarvitaan syvempää asenteiden muutosta”, Murto sanoo.

Samoin kuin Akavan jäsenliittojen, myös SAK:n liittojen johdossa on naisia –vaikkakin selvä vähemmistö verrattuna miespuolisiin liittojohtajiin.

Annika Rönni-Sällinen on ollut Palvelualojen ammattiliiton Pamin puheenjohtaja kesästä 2019.­

Palvelualojen ammattiliittoa Pamia lähes kaksi vuotta johtanut Annika Rönni-Sällinen liittyi Pamia edeltäneeseen Liikealan ammattiliittoon jo lukiolaisena, kun oli kesätöissä kaupassa.

Noin 210 000 jäsenen Pamin puheenjohtajaksi Rönni-Sällinen valittiin SAK:n työehdot-osaston johtajan paikalta. Nyt hän on tavallaan myös SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan pomo johtaessaan SAK:n edustajistoa.

SAK:n liittojen jäsenistä naisia on yhteensä lähes puolet.

Pamin jäsenistä naisia on valtaosa, ja myös sen puheenjohtaja on aina ollut nainen.

”Olisihan se hienoa ja osoitus tasa-arvosta myös ulospäin, jos myös keskusjärjestön puheenjohtaja olisi joskus nainen. En kuitenkaan näe, että sille olisi suurta estettä. Ei vain ole osunut vielä oikeita henkilöitä kohdalle”, Rönni-Sällinen pohtii.

”Itse pidän meidän naisvaltaisessa liitossamme pikemminkin etuna naiseutta, enkä ainakaan ole kokenut sitä haitaksi.”

Palvelualan liittoa ja sen puheenjohtajaa on koronakriisi työllistänyt erityisesti, sillä sen jäsenet ovat hätää kärsimässä muun muassa ravintoloitten sulun takia. ”Nyt tarvittaisiin palkanmaksutukea ja korotettua ansiopäivärahaa, jotta naisvaltainen palveluala pääsisi kriisin yli.”

Toimihenkilöitten työmarkkinakeskusjärjestön STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.­

Toimihenkilöitten työmarkkinakeskusjärjestöä luotsaava Antti Palola uskoo, että on vain ”ajan kysymys”, milloin nainen nähdään myös jonkin palkansaajien keskusjärjestön puheenjohtajana.

”Keskusjärjestön johtoonhan noustaan useimmiten liittoportaan kautta. Ay-johtotehtäviin ei tulla suoraan koulunpenkiltä tai ulkopuolelta, vaan esimerkiksi oman työpaikan luottamusmiehen tai aktiivisen liittotoimijan tehtävästä. Se on pitkä polku”, Palola muistuttaa.

”Meillähän jäsenistä noin kolme neljäsosaa on naisia, eli olemme naisvaltainen järjestö, mutta kyllä johdossakin naisia on jo paljon”, Palola sanoo.

”Järjestön hallitus on poikkeuksellisen tasa-arvoinen, sillä hallituksen 24 jäsenestä puolet on naisia.”

Ammattiyhdistysliike ylipäänsä on Palolan mukaan historian muovaama, ja ”asiat muuttuvat hitaasti, mutta muutos on käynnissä”.

Palola muistuttaa, että liittojen ja keskusjärjestöjen johtajien työ on usein liki ympärivuorokautista.

”Sellainen työtapa ei sopinut perinteisen maailman aikaan yhtä hyvin naisille kuin miehille, koska työn ja perheen yhteensovittaminen oli siihen aikaan hankalaa, ja perhe oli enemmän naisen kontolla”, Palola sanoo.

”Nythän koko yhteiskunta ja työelämän rakenteet ovat muuttuneet, ja tasa-arvo edistyy myös ay-liikkeessä, kun naisten osuus kasvaa.”

Palolalla on itsellään takanaan liki neljännesvuosisata ay-johtajuutta: ”Tänä aikana muutos ay-liikkeen toimintakulttuurissa ollut ihan huikea. Naiset ovat tuoneet maskuliiniseen maailmaan feministisen tavan toimia.”

Johtaminen on raakaa työtä, Palola korostaa: ”Johtajan pitää antaa omat näyttönsä, olipa hän mitä sukupuolta tahansa. Minulle ei sukupuolella ole väliä, vaan arvostan ihmistä hänen osaamisensa ja pätevyytensä perusteella.”